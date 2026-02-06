«Нас всех так учили». Адвоката судили за выступление на телешоу — его коллеги называют дело тревожным прецедентом

Сроки давности по делу вышли, но процесс не остановился Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

В мировом суде Дзержинского района Новосибирска прошли слушания по резонансному делу о выступлении адвоката на телешоу «Мужское и женское». Следователи посчитали, что, показав запись допроса своего клиента, известный новосибирский адвокат Владимир Бузюргин нарушил тайну предварительного расследования, чем привел в замешательство всё адвокатское сообщество страны. К моменту записи программы, не говоря уже о ее трансляции, следствие по делу уже закончилось, и материалы рассматривали в открытом судебном процессе. Журналисты NGS.RU пристально следили за поистине кафкианским процессом: по словам подсудимого, он может стать тревожным прецедентом не только для адвокатов, но и для любого человека.

Семь лет разбирательств

В 2022 году новосибирский адвокат Владимир Бузюргин начал представлять интересы 22-летнего Ивана Прудникова, который, по версии следствия, был виновен в убийстве подростка Димы Абрамова, совершенном еще в 2018 году. Дело на тот момент выглядело провальным — во всяком случае, для стороннего наблюдателя.

Как следовало из официальных сообщений Следственного комитета, после убийства Иван Прудников переехал из Новосибирской области в Калининград, а когда спустя три года его наконец задержали, признался в преступлении на камеру. В ноябре того же года следствие было завершено, и дело с обвинительным заключением передали в суд. Рассматривать его стала коллегия присяжных.

Вернее, поочередно три коллегии. Как минимум две из них посчитали, что Иван Прудников невиновен и настоящий убийца всё еще на свободе. Мнение самых первых заседателей осталось неизвестным: едва они передали судье вердикт, коллегию почему-то распустили.

О деле Ивана Прудникова были написаны и сняты десятки, если не сотни публикаций и сюжетов как во время суда, так и еще раньше, на стадии предварительного следствия Источник: Анна Скок / NGS.RU

Только последний, вынесенный в 2025 году приговор в итоге вступил в законную силу, и Ивана Прудникова спустя почти семь лет следствия и судов (большую часть этого времени парень провел в СИЗО) признали невиновным и имеющим право на реабилитацию.

К тому моменту о тянущемся семь лет уголовном деле знали уже по всей России: в апреле 2023 года родственники подсудимого и его адвокат рассказали о нем в эфире ток-шоу «Мужское и женское». Владимир Бузюргин предоставил экспертам шоу видеозапись того самого допроса, на котором его доверитель признался в убийстве. Психологи посчитали, что парень оговаривает себя, повторяя чужие заученные слова и даже не вполне понимая их смысла.

Следователи СК, в свою очередь, посчитали, что такая защита выходит за рамки закона, и возбудили уголовное дело по статье 310 УК РФ (разглашение тайны предварительного расследования). В начале лета 2024 года Владимир Бузюргин оказался в зале заседаний мирового суда Дзержинского района Новосибирска не как адвокат, а как подсудимый.

Изначально в Следственном комитете полагали, что убийц было двое, а на изображении выше — один из них Источник: СУ СКР по НСО

Защищать коллегу вызвались сразу несколько именитых адвокатов, в том числе из федеральной палаты. Не только из классовой солидарности, но и потому, что обвинительный приговор Владимиру Бузюргину, по их мнению, больно ударит не только по юристам, но и по всем россиянам.

«Естественно, если адвокат был связан какими-то обязательствами по неразглашению определенных сведений, то он эти обязательства должен был соблюдать. Но в данном случае, во-первых, доказательства [предоставленные Бузюргиным журналистам] уже были оглашены в открытом судебном заседании. Во-вторых, следствие уже было закончено, — комментировал обвинение один из адвокатов Владимира Бузюргина Сергей Краузе. — Фактически ни о какой тайне следствия на стадии судебного разбирательства и речи быть не может».

На фоне дела об убийстве в парке «У моря Обского» обвинения в адрес Владимира Бузюргина расследовали и рассматривали чуть больше трех лет. В пятницу, 30 января, стороны обвинения и защиты выступили в прениях и озвучили свои доводы суду и друг другу.

Следствие закончилось, тайна продолжается

Основным камнем преткновения в деле, где даже обвиняемый имеет высшее юридическое образование, стал вопрос толкования норм права. По мнению Владимира Бузюргина и его адвокатов, тайна предварительного расследования заканчивается там же, где заканчивается само расследование, — как только следователь закончил собирать доказательства и дал ознакомиться с материалами и обвинительным заключением обвиняемому и его защитнику.

«Для признания обвинения несостоятельным достаточно установить лишь то, что деяние, которое органы следствия считают преступным, совершено после завершения судебного следствия и вынесения итогового решения. А такого понятия абсурдного, как тайна судебного заседания, нет и быть не может», — заявил Владимир Бузюргин.

Дело об убийстве в парке «У моря Обского» слушали в открытом судебном процессе, за закрытыми дверями только отбирали присяжных. Кроме того, о резонансной истории активно писали местные СМИ, и тайна следствия от этого никак не страдала. Не выдержала она лишь федеральной огласки.

В свою очередь, прокуратура придерживалась другого мнения: согласно речи государственного обвинителя, ни окончание следствия, ни такой основополагающий принцип судопроизводства, как гласность, действие данной адвокатом подписки о неразглашении не отменяют.

«По смыслу закона, производство по уголовному делу — это регламентированная Уголовно-процессуальным кодексом РФ деятельность, включающая все стадии от возбуждения дела до исполнения приговора. <…> Подписка о неразглашении данных предварительного следования продолжает действовать даже после передачи уголовного дела в суд, так как данное следствие остается конфиденциальным до завершения судебного разбирательства, — заявила государственный обвинитель. — Она не отменяется автоматически. Также она не была отменена следователем».

Сторона обвинения по делу об убийстве подростка была уверена: следователи взяли настоящего убийцу, и он ушел от наказания лишь потому, что Владимир Бузюргин манипулировал присяжными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Иными словами, по мнению стороны обвинения, любой, кто дал следователю подписку о неразглашении, не может обсуждать материалы дела даже в тот момент, когда всем остальным делать это уже можно.

С момента возбуждения в отношении Владимира Бузюргина уголовного дела мнения сторон никак не изменились. Хотя в остальном ситуация изменилась кардинально. Изначально по статье 310 УК РФ обвиняемому грозило наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до 3-месячного ареста и лишения статуса адвоката. Но уже больше полугода обвинители поддерживают свою версию по инерции, а подсудимый — из принципа.

«Предлагаем назначить Бузюргину наказание по статье 310 УК РФ в виде обязательных работ на срок 400 часов <…> с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 1 год. На основании пункта „а“ части 1 статьи 78 УК РФ Бузюргина от наказания освободить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — попросила суд государственный обвинитель.

Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании адвоката и само возбуждение уголовного дела расценивала как тревожный прецедент.

«В первую очередь это коснется каждого юриста, потому что нас учат именно тому, что тайна предварительного расследования закончится вместе с расследованием, — заметил Владимир Бузюргин. — В суде я приводил примеры из учебников [которые подтверждают мои слова] — получается, все мы владеем неверной информацией. Никто [из юристов] не знает, что, комментируя уголовное дело на стадии суда, он совершает преступление. Кроме того, если посчитать, что обвинение применяет уголовный закон верно, адвокат не сможет полноценно осуществлять защиту в судебном заседании, так как он не сможет говорить о доказательствах в уголовном деле».

Обновлено.

Суд приговорил адвоката к штрафу 50 тысяч рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на один год, от наказания его освободили в связи с истечением сроков давности.