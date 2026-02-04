НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
Пожар в доме-памятнике
Страховка от БПЛА
Что будет с фонтаном в центре
Гид подготовки к учебному году
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Криминал Никаких кодов из SMS, вы сами отдадите деньги. Мошенники придумали новую схему с «задержанием» курьера

Никаких кодов из SMS, вы сами отдадите деньги. Мошенники придумали новую схему с «задержанием» курьера

Рассказываем о новом способе обмана

1 267
Не стоит верить голосу на том конце провода: вы рискуете остаться без денег | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНе стоит верить голосу на том конце провода: вы рискуете остаться без денег | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Не стоит верить голосу на том конце провода: вы рискуете остаться без денег

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Правоохранители выявили очередную изощренную схему мошенничества. Для обмана не нужно узнавать код из SMS и уговаривать жертву перевести деньги на «безопасный» счет. Аферисты теперь представляются сотрудниками полиции и вовлекают людей в фиктивную «спецоперацию» по задержанию мошенников. Рассказываем детали схемы.

Как работает обман

Аферист звонит потенциальной жертве, выдавая себя за представителя правоохранительных органов. Он рассказывает, что полиция проводит операцию по поимке группы мошенников, которые обманывают пенсионеров. Чтобы «помочь следствию», человеку предлагают поучаствовать в задержании: передать курьеру свои денежные накопления, сообщили в МВД РФ.

Мошенник убеждает, что в момент передачи денег полицейские задержат «преступника», а все средства тут же вернут участнику «спецоперации». На деле после того, как жертва отдает деньги, связь с «полицейскими» обрывается — человек остается без сбережений.

Будьте внимательны, настоящие сотрудники полиции никогда не просят граждан участвовать в оперативных мероприятиях и передавать деньги через курьеров. Любые предложения «помочь в задержании» — признак мошенничества.

При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить о попытке обмана в правоохранительные органы.

Вместе с тем продолжают работать и стандартные схемы обмана. Почитайте, что делать, если уже назвали мошенникам код из SMS.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Курьер Дизайн банкнот
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем