Никаких кодов из SMS, вы сами отдадите деньги. Мошенники придумали новую схему с «задержанием» курьера

Не стоит верить голосу на том конце провода: вы рискуете остаться без денег Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Правоохранители выявили очередную изощренную схему мошенничества. Для обмана не нужно узнавать код из SMS и уговаривать жертву перевести деньги на «безопасный» счет. Аферисты теперь представляются сотрудниками полиции и вовлекают людей в фиктивную «спецоперацию» по задержанию мошенников. Рассказываем детали схемы.

Как работает обман

Аферист звонит потенциальной жертве, выдавая себя за представителя правоохранительных органов. Он рассказывает, что полиция проводит операцию по поимке группы мошенников, которые обманывают пенсионеров. Чтобы «помочь следствию», человеку предлагают поучаствовать в задержании: передать курьеру свои денежные накопления, сообщили в МВД РФ.

Мошенник убеждает, что в момент передачи денег полицейские задержат «преступника», а все средства тут же вернут участнику «спецоперации». На деле после того, как жертва отдает деньги, связь с «полицейскими» обрывается — человек остается без сбережений.

Будьте внимательны, настоящие сотрудники полиции никогда не просят граждан участвовать в оперативных мероприятиях и передавать деньги через курьеров. Любые предложения «помочь в задержании» — признак мошенничества.

При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить о попытке обмана в правоохранительные органы.