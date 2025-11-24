Хотел отомстить? В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге трех автомобилей в поселке Борок Некоузского района. Пожар произошел в ночь на 23 ноября. Огнем были повреждены «ВАЗ-2105» и «Нива», полностью уничтожен «Фольксваген Поло». Последняя машина принадлежала местному сотруднику ДПС.

«В ходе разбирательства установлено, что пожар произошел вследствие поджога иномарки, принадлежащей сотруднику районного отдела Госавтоинспекции», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемым в поджоге оказался 60-летний сосед полицейского.

«Мужчина облил бензином личную машину инспектора ДПС и поджег ее. Мотивом совершения преступления явилась месть за сбор сотрудником полиции материалов для привлечения фигуранта к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения», — прокомментировали в СУ СК России по Ярославской области.

Как уточнили в УМВД, сотрудник ДПС ранее неоднократно привлекал нарушителя к ответственности.

Подозреваемого задержали, на него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». В ближайшее время мужчине собираются предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.