Криминал Врио замгубернатора Курской области задержали

Врио замгубернатора Курской области задержали

Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений

335
Написать комментарий
Базаров приступил к работе на новой должности в 2025 году

Базаров приступил к работе на новой должности в 2025 году

Источник:

riakursk.ru

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, передает ТАСС. Согласно источнику агентства, это связано с делом о хищении 1 миллиарда рублей строительстве оборонительных сооружений под Белгородом. На данный момент проходят следственные действия, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

До этого Владимир Базаров занимал ответственные должности в различных регионах страны.

С 2020 года он работал заместителем губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где курировал вопросы строительства и инфраструктуры.

До перевода в Белгород, в 2016–2020 годах, Базаров занимал пост заместителя губернатора Севастополя.

Также Базаров работал заместителем главы города Сургута.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — написал в своем telegram-канале Хинштейн.

Обновлено в 10:05 (мск): врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров задержан по делу о хищении 1 миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее Курской областью руководил Роман Старовайт. После этого его назначили главой Минтранса. Однако спустя год Старовайта освободили от этой должности. В этот же день его нашли мертвым в машине.

По информации Telegram-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали за хищения при постройке оборонительных сооружений в регионе. Mash сообщает, что поводом для вопросов к Старовойту стали его подписи под решением оперштаба Курской области, который разрешил Корпорации развития региона потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков.

По сведениям журналистов, на бывшего министра транспорта дали показания бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и бывший депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Оба находятся в СИЗО.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
