Врио замгубернатора Курской области задержали

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, передает ТАСС. Согласно источнику агентства, это связано с делом о хищении 1 миллиарда рублей строительстве оборонительных сооружений под Белгородом. На данный момент проходят следственные действия, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

До этого Владимир Базаров занимал ответственные должности в различных регионах страны. С 2020 года он работал заместителем губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где курировал вопросы строительства и инфраструктуры. До перевода в Белгород, в 2016–2020 годах, Базаров занимал пост заместителя губернатора Севастополя. Также Базаров работал заместителем главы города Сургута.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — написал в своем telegram-канале Хинштейн.

Ранее Курской областью руководил Роман Старовайт. После этого его назначили главой Минтранса. Однако спустя год Старовайта освободили от этой должности. В этот же день его нашли мертвым в машине.

По информации Telegram-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали за хищения при постройке оборонительных сооружений в регионе. Mash сообщает, что поводом для вопросов к Старовойту стали его подписи под решением оперштаба Курской области, который разрешил Корпорации развития региона потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков.