В редакцию Telegram-канала Baza пришли с обысками. Силовики нагрянули из-за уголовного дела

После того как силовики пришли в офис, редакция перестала выходить на связь Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что в их редакции проходят обыски. Все сотрудники, которые были в это время на месте, сейчас не выходят на связь.

«В офис „Базы“ с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда „Базы“ Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет», — написали журналисты в канале.

После этого главного редактора увезли, пока неизвестно куда именно. Родные, коллеги и адвокат не могут с ним связаться. После обысков у него силовики нагрянули в редакцию.

«Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным „Базы“, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», — указали в Telegram-канале.

Журналисты предполагают, что речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, они передавали информацию ограниченного доступа, которая «затем публиковалась на одном из каналов мессенджера „Телеграм“».