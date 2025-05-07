Как мошенники взламывают ваши аккаунты на «Госуслугах» — пять схем

Мошенники всеми способами пытаются обмануть жертву Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











В полиции назвали пять главных схем выманивания мошенниками кодов для доступа к «Госуслугам». Там отметили, что именно с этого начинаются сложные и многокомпонентные атаки телефонных аферистов на жертв.

Для чего мошенникам код от «Госуслуг»

Эти данные нужны чаще всего для того, чтобы оформить кредит. Аферисты авторизуются на сайтах финансовых организаций через профиль жертвы, а потом получают займы. Кроме того, в профиле на «Госуслугах» есть реквизиты паспорта. Их тоже можно использовать для подачи заявки на онлайн-кредит.

Сценарии обмана

Часто мошенник сообщает собеседнику, что ему пришла посылка с маркетплейса или службы доставки . А для того, чтобы посылку могли передать курьеру, жертву просят «подтвердить свою личность», назвав код.

Еще одна тема — коммунальные службы . Мошенники сообщают, что в подъезде меняют домофон, а для того, чтобы «привязать ключи к номеру телефона», нужно продиктовать код.

Также аферисты могут сказать, что жертва записана на прием к врачу . Но и тут без кода из СМС никак не обойтись. Кроме того, код могут попросить, заявив, что вам пришло заказное письмо .