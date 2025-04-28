На бывшего начальника управления Минобороны завели уголовное дело: его обвиняют в хищениях 240 млн

Бывшего заместителя начальника одного из управлений министерства обороны РФ Олега Васенина арестовали по обвинению в хищении 240 млн рублей из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР). Его заключили под стражу.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения государственного оборонного заказа Управлением имущества специальных проектов Минобороны России заключили многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. За контроль над исполнением контракта отвечал Васенин. Однако с 2022 по 2023 годы он похитил из бюджета более 240 млн рублей, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья.