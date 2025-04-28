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Криминал Аресты генералов На бывшего начальника управления Минобороны завели уголовное дело: его обвиняют в хищениях 240 млн

На бывшего начальника управления Минобороны завели уголовное дело: его обвиняют в хищениях 240 млн

Он представлял липовые документы

471
4 комментария
Васенина заключили под стражу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВасенина заключили под стражу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Васенина заключили под стражу

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Бывшего заместителя начальника одного из управлений министерства обороны РФ Олега Васенина арестовали по обвинению в хищении 240 млн рублей из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР). Его заключили под стражу.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении. 

По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения государственного оборонного заказа Управлением имущества специальных проектов Минобороны России заключили многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. За контроль над исполнением контракта отвечал Васенин. Однако с 2022 по 2023 годы он похитил из бюджета более 240 млн рублей, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья. 


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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Уголовное дело Хищение бюджетных средств Минобороны
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Комментарии
4
Гость
2 часа
О, опять путинский эталонный патриот попался в генеральских погонах.
Гость
1 час
240 000 000, вот как жируют, куда уж простым смертным до их сытой жизни. Когда уже их всех Господь насытит, где же их дно....
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