Бабушка-потрошитель: история Соньки Сипатой — самой старой серийной убийцы России

Судьба занесла женщину на другой конец страны — в Хабаровский край. Там она вышла замуж. У пары родилось несколько детей, но выжили только двое сыновей. Тогда же Софья получила кличку «сипатая»: после операции на щитовидной железе у неё изменился голос.



В 2005-м в жизни уже пожилой женщины случился переломный момент — скончался супруг. После этого в посёлке Березовка, где жила Сонька Сипатая, произошло несколько громких исчезновений. Сначала пропала 8-летняя школьница, а спустя несколько лет — 77-летняя пенсионерка. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.



Вновь о трагедиях вспомнили в 2019 году, когда школьники нашли на улице оторванную руку. На место вызвали полицейских — на ближайшей свалке они обнаружили пакеты с фрагментами расчленённого мужского тела. Погибшим оказался 52-летний дворник Василий Шляхтич. Мужчина снимал комнату у Софьи Жуковой. Осмотрев её квартиру, следователи обнаружили замытые следы крови, принадлежащей погибшему. Тогда женщина призналась в убийстве дворника, а также дала показания по другим преступлениям.



«Она говорит: „Дура старая“. На меня. Я её в квартиру затащила и порубила на куски», — рассказала Жукова об убийстве школьницы (цитаты по НТВ).



С пенсионеркой она якобы расправилась, потому что та вела себя надменно. Дворника, по словам женщины, она убила из-за того, что он её изнасиловал. Она показала следователям, как наносила удары потерпевшим и куда выбрасывала части тел. Однако затем Соня Сипатая отказалась от своих слов, заявив, что оговорила себя под давлением. Призналась только в расправе над квартирантом. К тому времени следователи собрали достаточно доказательств, чтобы заявить — все три убийства совершила Жукова.



До вынесения приговора женщина не дожила. 81-летняя обвиняемая скончалась в декабре 2020 года от коронавируса.

