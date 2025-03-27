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Криминал Бабушка-потрошитель: история Соньки Сипатой — самой старой серийной убийцы России

Бабушка-потрошитель: история Соньки Сипатой — самой старой серийной убийцы России

Одной из жертв маньячки стала 8-летняя девочка

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2 комментария
Источник:

Городские медиа

Софью Жукову называют самой пожилой серийной убийцей в истории современной России. Первое преступление, как считают следователи, она совершила, когда ей было 66 лет. Тогда погибла 8-летняя девочка, которая раздражала женщину «играми и беготнёй». Что ещё известно о пенсионерке, которую в народе прозвали «Сонькой Сипатой», — смотрите в видео чуть выше.

Софья родилась в 1939 году в Нижегородской области. У девочки было непростое детство: отец ушёл на фронт, мама целыми днями работала в поле. Соня почти не получила образования. На протяжении всей жизни занималась тяжёлым физическим трудом.

Софью Жукову обвинили в убийстве трёх человек | Источник: ntv.ruСофью Жукову обвинили в убийстве трёх человек | Источник: ntv.ru

Софью Жукову обвинили в убийстве трёх человек

Источник:

ntv.ru

Судьба занесла женщину на другой конец страны — в Хабаровский край. Там она вышла замуж. У пары родилось несколько детей, но выжили только двое сыновей. Тогда же Софья получила кличку «сипатая»: после операции на щитовидной железе у неё изменился голос.

В 2005-м в жизни уже пожилой женщины случился переломный момент — скончался супруг. После этого в посёлке Березовка, где жила Сонька Сипатая, произошло несколько громких исчезновений. Сначала пропала 8-летняя школьница, а спустя несколько лет — 77-летняя пенсионерка. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.

Вновь о трагедиях вспомнили в 2019 году, когда школьники нашли на улице оторванную руку. На место вызвали полицейских — на ближайшей свалке они обнаружили пакеты с фрагментами расчленённого мужского тела. Погибшим оказался 52-летний дворник Василий Шляхтич. Мужчина снимал комнату у Софьи Жуковой. Осмотрев её квартиру, следователи обнаружили замытые следы крови, принадлежащей погибшему. Тогда женщина призналась в убийстве дворника, а также дала показания по другим преступлениям.

«Она говорит: „Дура старая“. На меня. Я её в квартиру затащила и порубила на куски», — рассказала Жукова об убийстве школьницы (цитаты по НТВ).

С пенсионеркой она якобы расправилась, потому что та вела себя надменно. Дворника, по словам женщины, она убила из-за того, что он её изнасиловал. Она показала следователям, как наносила удары потерпевшим и куда выбрасывала части тел. Однако затем Соня Сипатая отказалась от своих слов, заявив, что оговорила себя под давлением. Призналась только в расправе над квартирантом. К тому времени следователи собрали достаточно доказательств, чтобы заявить — все три убийства совершила Жукова.

До вынесения приговора женщина не дожила. 81-летняя обвиняемая скончалась в декабре 2020 года от коронавируса.

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Алёна СемакинаАлёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 час
это психиатрические болезни и корни их в мучительном детстве, насилии, нищите итд это болезни, что-то лечится, но у нас главное образцово показательно покарать в детстве надо о детях заботиться и любить их, а у нас избиение это норма как и нищета
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