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Криминал Как Саша Митрошина стала популярным блогером и на чем она заработала свои миллионы — видео

Как Саша Митрошина стала популярным блогером и на чем она заработала свои миллионы — видео

Сейчас ее обвиняют в отмывании денег

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5 комментариев

Рассказываем, с чего начался путь Митрошиной

Источник:

10 марта Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств в особо крупном размере.

Во время заседания следствие просило отправить блогера в СИЗО, в то время как прокурор и адвокат настаивали на домашнем аресте. По их словам, Саша продала несколько квартир, чтобы выплатить долг перед ФНС в 666 миллионов рублей.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи — она прилетела в Россию из Эмиратов, чтобы провести праздник с семьей.

С чего начиналась карьера Саши Митрошиной и как она стала одним из самых популярных блогеров России — смотрите в видео чуть выше.

Свои первые посты она начала писать еще в 2011 году — на тот момент Александре было 17. Она рассказывала своим подписчикам о гаджетах и путешествиях. Затем тема ее блога изменилась, и она стала рассказывать о фитнесе и здоровом образе жизни. Девушка часто выкладывала фото и видео с тренировок и набирала себе сотни тысяч подписчиков.

В 2017 году Митрошина начала продавать свои курсы о раскрутке социальных сетей и о фитнесе. Но настоящую популярность Александра обрела в 2019 году, требуя криминализировать домашнее насилие в России. Она организовала соцсеть для взаимопомощи пострадавшим женщинам и инициировала флешмоб, обращающий внимание на эту проблему.

С 2022 года Митрошина вместе со своим мужем (официально пара зарегистрировала отношения в феврале этого года) живет в Дубае. В своем блоге она показывает роскошную жизнь и дает советы о раскрутке соцсетей.

В 2023 году против Митрошиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Позже блогер признала свою ошибку и выплатила необходимую сумму. Также Митрошину обвинили в легализации средств с помощью покупки квартиры в Москве.

По версии следствия, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, то есть платила налоги по минимальной ставке, хотя зарабатывала огромные суммы. Такую же схему в своем бизнесе использовали Елена Блиновская и Лерчек.

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Комментарии
5
Гость
11 марта, 08:35
Эпоха инфоцыганского бизнеса близится к закату
Гость
10 марта, 23:11
если ты не дотационый дон то всё отнимут и посадят а налоги она платила как и все мы но они на нас не идут в этом легко убедиться просто выйдя на улицу или зайдя в больницу а как хорошо платят ЖКХ и налоги на дотационном кавказе!
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