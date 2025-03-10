Как Саша Митрошина стала популярным блогером и на чем она заработала свои миллионы — видео

Рассказываем, с чего начался путь Митрошиной Источник: Городские медиа

10 марта Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств в особо крупном размере.

Во время заседания следствие просило отправить блогера в СИЗО, в то время как прокурор и адвокат настаивали на домашнем аресте. По их словам, Саша продала несколько квартир, чтобы выплатить долг перед ФНС в 666 миллионов рублей.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи — она прилетела в Россию из Эмиратов, чтобы провести праздник с семьей.

С чего начиналась карьера Саши Митрошиной и как она стала одним из самых популярных блогеров России — смотрите в видео чуть выше.

Свои первые посты она начала писать еще в 2011 году — на тот момент Александре было 17. Она рассказывала своим подписчикам о гаджетах и путешествиях. Затем тема ее блога изменилась, и она стала рассказывать о фитнесе и здоровом образе жизни. Девушка часто выкладывала фото и видео с тренировок и набирала себе сотни тысяч подписчиков.

В 2017 году Митрошина начала продавать свои курсы о раскрутке социальных сетей и о фитнесе. Но настоящую популярность Александра обрела в 2019 году, требуя криминализировать домашнее насилие в России. Она организовала соцсеть для взаимопомощи пострадавшим женщинам и инициировала флешмоб, обращающий внимание на эту проблему.

С 2022 года Митрошина вместе со своим мужем (официально пара зарегистрировала отношения в феврале этого года) живет в Дубае. В своем блоге она показывает роскошную жизнь и дает советы о раскрутке соцсетей.

В 2023 году против Митрошиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Позже блогер признала свою ошибку и выплатила необходимую сумму. Также Митрошину обвинили в легализации средств с помощью покупки квартиры в Москве.