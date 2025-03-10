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Криминал Забил молотком целую семью: на Урале нашли жестокого убийцу из 90-х — видео

Забил молотком целую семью: на Урале нашли жестокого убийцу из 90-х — видео

Его искали больше 30 лет

1 541
2 комментария

Главное о громком убийстве

Источник:

На Урале раскрыли массовое убийство из девяностых. Оно произошло в Каменске-Уральском в 1993 году.

Семью Ивановых жестоко убили в новогоднюю ночь. Они позвали праздновать с собой нового знакомого, который забил их всех молотком. Он сделал это, чтобы украсть деньги и имущество. После этого неизвестный скрылся.

Подозреваемый — 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным экспертизам — мужчину нашли в Амурской области. Всё, что известно об этом деле, наши коллеги из Е1.RU собрали в одном видео — оно опубликовано выше.

Ранее двоюродный брат погибшего Владимира Иванова — Леонид — рассказал, как нашел тела семьи и гостей. Некоторые соседи сохранили заметки из газеты «Каменский рабочий» за 15 января 1993 года о той самой ночи. Наши коллеги публиковали воспоминания родных и знакомых о семье, которую жестоко убили 32 года назад.

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Комментарии
2
Гость
10 марта, 22:04
подпишет договор и вернётся Героем?
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