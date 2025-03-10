Забил молотком целую семью: на Урале нашли жестокого убийцу из 90-х — видео

На Урале раскрыли массовое убийство из девяностых. Оно произошло в Каменске-Уральском в 1993 году.
Семью Ивановых жестоко убили в новогоднюю ночь. Они позвали праздновать с собой нового знакомого, который забил их всех молотком. Он сделал это, чтобы украсть деньги и имущество. После этого неизвестный скрылся.
Подозреваемый — 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным экспертизам — мужчину нашли в Амурской области. Всё, что известно об этом деле, наши коллеги из Е1.RU собрали в одном видео — оно опубликовано выше.
Ранее двоюродный брат погибшего Владимира Иванова — Леонид — рассказал, как нашел тела семьи и гостей. Некоторые соседи сохранили заметки из газеты «Каменский рабочий» за 15 января 1993 года о той самой ночи. Наши коллеги публиковали воспоминания родных и знакомых о семье, которую жестоко убили 32 года назад.