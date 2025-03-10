Забил молотком целую семью: на Урале нашли жестокого убийцу из 90-х — видео

Главное о громком убийстве Источник: Максим Бутусов / E1.RU

На Урале раскрыли массовое убийство из девяностых. Оно произошло в Каменске-Уральском в 1993 году.

Семью Ивановых жестоко убили в новогоднюю ночь. Они позвали праздновать с собой нового знакомого, который забил их всех молотком. Он сделал это, чтобы украсть деньги и имущество. После этого неизвестный скрылся.

Подозреваемый — 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным экспертизам — мужчину нашли в Амурской области. Всё, что известно об этом деле, наши коллеги из Е1.RU собрали в одном видео — оно опубликовано выше.