«У бабушки и дедушки было правило: нельзя разводиться». Криминолог рассказала, в каких семьях вырастают маньяки

Откуда берутся маньяки и существует ли «ген убийцы»? Отвечает криминолог Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Мало кто знает природу маньяков так же хорошо, как ученые-криминологи. Нашим коллегам из E1.RU удалось пообщаться с одним из таких исследователей. Профессор Елена Антонян приезжала в Екатеринбург на конференцию юристов «Ковалевские чтения». В небольшом интервью она рассказала, как становятся убийцами, есть ли «ген преступника» и у каких родителей могут родиться такие дети.

Елена Антонян — заведующая кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Доктор юридических наук, профессор. «Ковалевские чтения» организованы Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮА).

— В чём заключается ваша работа?

— Я изучаю как саму преступность, ее тенденции, причины, так и, конечно же, личность преступника. Она бывает разная: например, личность убийцы, вора или семейного преступника.

— Почему человек становится преступником? Это предрасположенность, влияние семьи или, может, из-за того, что он попадает в плохую компанию?

— Преступниками, безусловно, не рождаются. В СМИ я встречала броские названия: «ген преступника», «ген убийцы» и так далее. Конечно, этого нет — но есть определенные предрасположенности, в том числе связанные с некоторыми биологическими особенностями, которые при «благоприятных» условиях могут раскрыться.

— А что это может быть? Какие это предрасположенности в случае с маньяками?

— Это может быть вызвано либо чем-то увиденным в детстве, либо будущий убийца формируется в той среде, где насилие было нормой, либо оно не было порицаемо и воспринималось как норма.

Если во время первичной социализации детского возраста он видел, что насилию подвергалась, допустим, его мать или, наоборот, со стороны матери — младший ребенок, то человек, от которого исходило это зло, это насилие, мог запечатлеться в виде крайне отрицательного образа. При определенных возможностях, когда он встретил похожую женщину, этот образ запускает механизм агрессивного поведения в отношении определенной категории, в данном случае — женщины.

— Можете привести пример?

— Примеров достаточно много. Они все сегодня отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

— Вам кто-то конкретный запомнился?

— Наверное, Попков, так называемый ангарский маньяк, на счету которого более восьми десятков убийств. Я боюсь точную цифру назвать, потому что он периодически признается в новых эпизодах, чтобы разнообразить свое пребывание в колонии и чтобы его вывезли на определенные следственные действия.

Так вот для него, конечно, таким ключевым моментом стала измена его жены. Это убедило его внутреннюю природу, и его зреющее негативное отношение к женщинам здесь уже достигло апогея, явилось спусковым механизмом. Ненависть начала проявляться в активных агрессивных действиях: насилии и убийствах.

— Получается, он себя оправдывал этим?

— Да. Никто из них реально не раскаивается. Они либо считают, что очищают общество от падших, либо видят какое-то другое обоснование — но объяснение убийствам у них всегда есть.

То же самое касалось Пичушкина — так называемого битцевского маньяка, который на протяжении нескольких лет убивал в Битцевском парке из расчета, что число жертв должно быть равно количеству клеток на шахматной доске (64 клетки, а убить Пичушкин успел 61 человека. — Прим. ред.)

— Слушайте, а как получается, что порой у хороших родителей, когда в детстве никто никого не бил, рождается такой ребенок?

— А что такое семья с хорошими родителями? Например, в советское время основным фактором оценки благополучной семьи являлось наличие двух родителей. Но согласитесь, простое их наличие не является фактором благополучия. Они могут быть асоциальны, они могут не любить ребенка и так далее.

У меня был случай, когда я разговаривала с 17-летней убийцей, у которой папа был прокурором района, а мама — главным врачом. Вроде бы по форме благополучная среда, но содержание…

— Что с ними было не так?

— Дело в том, что у ее бабушки и дедушки было правило: нельзя разводиться. Поэтому их дети выросли в полном запрете даже думать об этом.

У матери и отца давно были свои жизни, с любовниками и любовницами. Соответственно, они вымещали все свои разборки внутри семьи, на этом ребенке, потому что прекрасно понимали, что именно дочь не дает им осуществить развод. Там главное — не сам запрет на развод, а то, что ребенок после него остается с одним из родителей.

Конечно же, в условиях, когда она была свидетелем этих разборок и ее всё время упоминали, это вызвало определенные особенности последующего развития. К этой девочке была буквально нелюбовь.

Она выросла в этой нелюбви, понимая, что любые действия будут для нее внутренним вызовом через самоутверждение. Елена Антонян доктор юридических наук, профессор

— Кого убила эта девочка?

— Свою подругу, причем очень жестоким способом. Она ее очень долго душила. Экспертиза показала, что более шести часов. Веревкой. На тот момент ей было 17 лет.

— Это какой-то известный случай?

— Нет, он прошел незамеченным. Фамилию ее не вспомню сейчас. Когда я с ней разговаривала, она находилась в рязанском изоляторе.

— Она как-то объясняла вам причину, почему так это сделала?

— Она уходила от объяснений. И вообще, если бы мне изначально не сказали, что это она совершила, я бы никогда и не подумала. Это была очень приятная внешне и худенькая девушка. Невозможно представить, что она могла бы такое совершить.

— Что она делала после убийства?



— Пыталась избавиться от тела, но, поскольку она была не настолько дальновидна и не понимала, как это делается, то наделала много ошибок. Хотя преступление было готовящимся.

Она просто выволокла тело в коридор и оставила в мусорном отсеке, который был в многоквартирном доме. Ее сразу же нашли.

По форме семья была как раз таки благополучной, на учете не состояла, поэтому у всех было непонимание. Елена Антонян доктор юридических наук, профессор

— Она была такой физически сильной, что смогла задушить человека?

— Как раз нет, поэтому она и не могла быстро задушить. Несколько часов это длилось. Она периодически подходила и смотрела, что подруга в конвульсиях бьется, и опять начинала душить.

А всё получилось у нее, потому что сработал эффект неожиданности. Она пригласила подругу в гости, зная, что та очень любит торт-мороженое. Специально заманила и потом в комнате сзади накинула ей веревку на шею.

— А она озвучила какую-то причину для такой жуткой расправы?

— Формальная причина была — деньги. Подруга одолжила ей денег и потом начала просить вернуть их. Стала говорить: «Я взяла втихушку, родители не в курсе. Если сейчас они будут что-то покупать и увидят недостачу, то поймут, что это я взяла, поэтому ты мне верни». А девушка не хотела возвращать и решила убить ее. Речь шла о сумме около 20 тысяч рублей.

— Какой она получила срок?

— На тот момент ей дали 7,5 года, но потом могли еще обжаловать. Не берусь сказать, сколько ей дали окончательно.

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