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Криминал проблема На столбах висят объявления с предложением купить вашу карту — зачем это кому-то нужно и почему запрещено

На столбах висят объявления с предложением купить вашу карту — зачем это кому-то нужно и почему запрещено

Поговорили с Центробанком и людьми, которые продавали карты

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4 комментария
Такие объявления висят на столбах и заборах. Некто предлагает купить вашу карту | Источник: читатель 59.ruТакие объявления висят на столбах и заборах. Некто предлагает купить вашу карту | Источник: читатель 59.ru

Такие объявления висят на столбах и заборах. Некто предлагает купить вашу карту

Источник:

На городских улицах на столбах и заборах можно встретить объявления с предложением купить ваши банковские карты. Кажется, что это простой способ получить деньги за «пластик», которым вы не пользуетесь. Однако у такой сделки есть последствия. Наши коллеги из 59.RU узнали у читателей, которые продавали свои карты, что было дальше. А также спросили у представителя Центробанка, для чего это вообще нужно мошенникам.

25 июля прошлого года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О национальной платежной системе“», согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать деньги, украденные мошенниками. То есть за все операции, совершенные с вашей карты третьими лицами, ответственность будете нести исключительно вы. Ровно в тот момент, когда вы передаете банковские карты мошенникам, вы становитесь причастным к любым махинациям, которые были выполнены с этой карты: начиная с отмывания незаконно заработанных денег, заканчивая продажей наркотиков.

Продаешь карту — получаешь кредит

Читательница 59.RU рассказала — несколько лет назад ее знакомый продал свою карту за пару тысяч рублей.

— И потом, через год-два, у него был кредит и он выплачивал где-то сто тысяч рублей, — говорит девушка.

На знакомых нашей собеседницы, которые продали свои карты, также через время оформляли кредиты — одна из них выплачивала банку триста тысяч рублей. А на другого оформили покупку через сервис рассрочки.

Вся ответственность — на продавце карты

Мы задали несколько вопросов специалистам отделения Банка России по Пермскому краю о схемах использования мошенниками купленных карт: зачем им это нужно, чем может грозить продающим и кто находится в группе риска.

В подразделении говорят, что мошенники чаще всего используют карты для несанкционированных переводов и обналичивания похищенных денег. Передавая данные своей карты, человек становится дроппером — по сути, помощником мошенников. По закону владелец карты не может передавать ее в пользование другому человеку, а значит, вся ответственность ложится на него.

— Дроппер — не инициатор преступления, он выполняет указания злоумышленников, — поясняют в ЦБ. — Он переводит деньги на другие счета и карты, проводит операции с наличными в банкоматах и терминалах (снятие или внесение) либо оформляет на себя банковские карты и отдает их злоумышленникам.

В случае с продажей карт дропперами становятся по незнанию: люди не понимают, что злоумышленники используют их средства платежа для мошенничества. Но независимо от того, сознательно человек участвует в дропперской деятельности или его обманули, дроппер является участником преступной схемы и несет за это ответственность.

Как сообщают в региональном ЦБ, именно на дропперов при расследовании мошенничества выходят первыми. С них суд может взыскать деньги, которые были похищены у потерпевших. Сказать, что ты просто потерял карту, не получится — в таких случаях стоит немедленно сообщать в банк.

Информацию о дропперах заносят в централизованную базу данных Банка России, они не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одной кредитной организации. Такая мера позволяет банку прервать обналичивание похищенных денег через купленные карты и повышает шанс вернуть средства потерпевшему.

В ЦБ отмечают, что чаще всего на предложение продать карту откликаются молодые люди от 14 до 24 лет. Мошенники преподносят это как легкий способ заработать деньги. Предложения размещают не только на столбах, но и в соцсетях, на форумах, сайтах по продаже услуг, пишут в мессенджеры. Суммы за покупку карты могут варьироваться.

Ранее мы уже писали о мошеннических схемах — например, как людям предлагают легкую работу, прикрываясь рекрутерами.

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Мошенники Карты Мир Дропперы Мошенничество Деньги Эксперт
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Комментарии
4
Гость
1 час
Лох не мамонт. Не вымрет
Гость
53 минуты
Зачем вообще кто то заводит кредитные карты? Приглашение для лохотронщиков - от банкиров до обычного жулья.
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