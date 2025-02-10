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Криминал эксклюзив Затолкали в машину и увезли на свадьбу. История странного исчезновения 13-летней девочки

Затолкали в машину и увезли на свадьбу. История странного исчезновения 13-летней девочки

Родственники рассказали свою версию похищения

283
2 комментария
Источник:

История похищения 13-летней Саши из Тюменской области разлетелась на всю страну. 30 января девочку на иномарке увезли в неизвестном направлении. Ее украли посреди дня прямо возле здания школы. Несмотря на это, активные поиски начались лишь ближе к вечеру.

Машина, на которой увезли школьницу, успеет проехать 1700 километров. Ее остановят только в Саратовской области. В салоне вместе с девочкой будет еще несколько человек. Среди них юноша, с которым она познакомилась в Сети. Он вместе с родственниками украл девочку, чтобы сыграть с ней свадьбу по цыганским обычаям.

В видео выше наши коллеги из 72.RU рассказывают две версии исчезновения Саши: официальную и ее родных.

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Комментарии
2
Гость
55 минут
Беспредельная страна где чужие и чуждые правят а мы существуем как в оккупации
Гость
56 минут
Путинская Россия , 25 лет по Плану Пришли или ещё нет?
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