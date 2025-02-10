Затолкали в машину и увезли на свадьбу. История странного исчезновения 13-летней девочки

История похищения 13-летней Саши из Тюменской области разлетелась на всю страну. 30 января девочку на иномарке увезли в неизвестном направлении. Ее украли посреди дня прямо возле здания школы. Несмотря на это, активные поиски начались лишь ближе к вечеру.

Машина, на которой увезли школьницу, успеет проехать 1700 километров. Ее остановят только в Саратовской области. В салоне вместе с девочкой будет еще несколько человек. Среди них юноша, с которым она познакомилась в Сети. Он вместе с родственниками украл девочку, чтобы сыграть с ней свадьбу по цыганским обычаям.