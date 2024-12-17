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Криминал Из-за взрыва в Москве погибли генерал-лейтенант ВС РФ Кириллов и его помощник — следователи рассказали, как всё произошло

Из-за взрыва в Москве погибли генерал-лейтенант ВС РФ Кириллов и его помощник — следователи рассказали, как всё произошло

Он отдал военной службе более 30 лет

1 017
24 комментария

У Кириллова остались жена и дети

Источник:

Погибшим в результате взрыва в Москве оказался генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он был начальником войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ.

— В результате произошедшего погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник, — сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Инцидент произошел в районе 6 утра (мск). Возле дома на Рязанском проспекте раздался взрыв. В это время из подъезда выходил генерал-лейтенант со своим помощником. Осколки разбросало по округе, на трех этажах выбило окна.

По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, который поставили у входа в подъезд. После его дистанционно активировали.

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Кириллов служил командиром взвода в западной группе войск в Германии и Московском военном округе с 1991 по 1995 год. К 2009 году дослужился до командира отдельной бригады РХБ защиты.

До 2014 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации. До 2017 года был начальником Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Кирилов имеет несколько государственных и ведомственных наград Минобороны. Он Герой труда РФ.

У генерала остались жена и двое сыновей.

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Комментарии
24
Гость
2 часа
А чего всполошились? Ведь не 90-е же... Так что можно продолжать верить в торжество закона и в светлое будущее.
Гость
2 часа
Нормально, Григорий.
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