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Криминал В Ярославской области охотник застрелил товарища

В Ярославской области охотник застрелил товарища

Видео с места трагедии

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1 комментарий

В Ярославской области произошло убийство на охоте

В Ярославской области произошло убийство на охоте. Подробности происшествия рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

— 6 ноября 2024 года два жителя Даниловского района находились на охоте недалеко от деревни Малое Марьино. Один из них, не убедившись, что механизм ружья, используемый для предотвращения случайного выстрела, находится в безопасном положении, поправляя ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, который смертельно ранил второго охотника, — рассказали правоохранители.

Правоохранители опубликовали видео с места происшествия

Как стало известно порталу 76.RU, убийцей оказался племянник погибшего. Ему 59 лет. Убитому было 73 года.

Сейчас на мужчину, застрелившего дядю, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Убийство Охота СК Следственный комитет
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Комментарии
1
Инженер1
5 минут
Да ладно, "не убедившись"! Небось о политике спорили, кто там лучше в штатах.
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