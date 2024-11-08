В Ярославской области охотник застрелил товарища

— 6 ноября 2024 года два жителя Даниловского района находились на охоте недалеко от деревни Малое Марьино. Один из них, не убедившись, что механизм ружья, используемый для предотвращения случайного выстрела, находится в безопасном положении, поправляя ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, который смертельно ранил второго охотника, — рассказали правоохранители.