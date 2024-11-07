Экс-помощница «королевы марафонов» Елены Блиновской дала показания в суде — подробности

Также на заседании зачитали опросы администраторов чатов, в которых переписывались участники «марафонов желаний» Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











В четверг, 7 ноября, в Савеловском суде прошло очередное заседание по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Сегодня там допрашивали свидетеля Марину Ростову — бывшую помощницу блогера и гендиректора компании «Алиот», которая производит банковские карты. В суде присутствовали наши коллеги из MSK1.RU.

Женщина рассказала, что познакомилась с Еленой Блиновской в фитнес-лагере в 2017 году. Ростова прошла почти все ее марафоны, после чего между ними завязались «рабочие отношения».

Она была помощником Блиновской: организовывала мероприятия, поездки, помогала с детьми. Никаких документов или трудового договора они не заключали. По словам Ростовой, блогер платила ей зарплату 100 тысяч рублей.

Блиновская пришла на заседание в том же пиджаке, который надевала на предыдущие слушания Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

«Королева марафонов» вела активную жизнь, отметила свидетельница.

— У нее вообще бурная жизнь была. Мероприятия, постоянное общение с людьми, марафоны, общение с подписчиками, благотворительность, — сказала она в ответ на вопрос «Чем занималась Елена?».

Женщина подчеркнула, что Блиновская уделяла большое внимание помощи другим. Каждое 10-е число месяца она «исполняла желания подписчиков»: кому-то покупала пианино и даже давала деньги на обустройство комнаты в акушерской больнице.

— Самая запоминающаяся история: свое желание написала семья с двумя детьми — им не хватало на квартиру побольше. Точно помню, что Елена дала ей деньги, они купили квартиру и в итоге удочерили девочку, — рассказала Марина Ростова.

«Королева марафонов» вела себя спокойно Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

Свидетельница также подтвердила, что Блиновская училась в нескольких вузах и самостоятельно проходила учебу.

— Она могла предпочесть остаться на лекции, а не поехать на какое-то мероприятие. Похвально, конечно, но для публичного человека странно, — сказала она на заседании.

При этом блогер успешно совмещала семейную жизнь с работой и учебой. По словам Ростовой, Елена «маниакально хотела дочку», а когда она родилась, никого к ней не подпускала.

— Она даже говорила, что «нажелала» ковид, чтобы все сидели дома и семья была вместе, — отметила Ростова.

Елена сидела на заседании за решеткой Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











Саму Блиновскую ее бывшая помощница охарактеризовала как «многогранного человека с огромным количеством знаний и большим сердцем». Ростова отметила, что некоторых людей блогер «за уши вытаскивала со дна». Также она рассказала, что «королева марафонов» купила дом в элитном коттеджном поселке «Миллениум-парк».

По словам свидетельницы, Елена занималась только созданием контента для марафонов. Продажей и менеджментом руководила Лилия Орленко, «лучшая подруга и самый близкий человек Блиновской». Однако после 2021 года они сильно поссорились. Ростова назвала две возможные причины: либо деньги, либо ревность.

Кто получал доход от марафонов, свидетельнице неизвестно. Она предположила, что Орленко и Блиновская его делили.

Также на заседании зачитали опросы администраторов чатов, в которых переписывались участники «марафонов желаний». По данным следствия, каждый месяц их заставляли увольняться из одного ООО и подписывать договор на трудоустройство в другое, хотя фактически места работы они не меняли.