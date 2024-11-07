НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

5 м/c,

зап.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Студенты замерзли
Что светилось в Ярославле
Незаконная стройка в парке
Нашли тело молодого полицейского
Задерживают ремонт лицея
Крамской и Репин завели соцсети
Кадры морозного Ярославля
Отсудили деньги за троллейбусы
Обрушился потолок
Симптомы Коксаки
Криминал Задержали Елену Блиновскую подробности Экс-помощница «королевы марафонов» Елены Блиновской дала показания в суде — подробности

Экс-помощница «королевы марафонов» Елены Блиновской дала показания в суде — подробности

Она рассказала, чем занималась блогер из Ярославля

796
4 комментария

Также на заседании зачитали опросы администраторов чатов, в которых переписывались участники «марафонов желаний»

В четверг, 7 ноября, в Савеловском суде прошло очередное заседание по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Сегодня там допрашивали свидетеля Марину Ростову — бывшую помощницу блогера и гендиректора компании «Алиот», которая производит банковские карты. В суде присутствовали наши коллеги из MSK1.RU.

Женщина рассказала, что познакомилась с Еленой Блиновской в фитнес-лагере в 2017 году. Ростова прошла почти все ее марафоны, после чего между ними завязались «рабочие отношения».

Она была помощником Блиновской: организовывала мероприятия, поездки, помогала с детьми. Никаких документов или трудового договора они не заключали. По словам Ростовой, блогер платила ей зарплату 100 тысяч рублей.

Блиновская пришла на заседание в том же пиджаке, который надевала на предыдущие слушания

«Королева марафонов» вела активную жизнь, отметила свидетельница.

— У нее вообще бурная жизнь была. Мероприятия, постоянное общение с людьми, марафоны, общение с подписчиками, благотворительность, — сказала она в ответ на вопрос «Чем занималась Елена?».

Женщина подчеркнула, что Блиновская уделяла большое внимание помощи другим. Каждое 10-е число месяца она «исполняла желания подписчиков»: кому-то покупала пианино и даже давала деньги на обустройство комнаты в акушерской больнице.

— Самая запоминающаяся история: свое желание написала семья с двумя детьми — им не хватало на квартиру побольше. Точно помню, что Елена дала ей деньги, они купили квартиру и в итоге удочерили девочку, — рассказала Марина Ростова.

«Королева марафонов» вела себя спокойно

Свидетельница также подтвердила, что Блиновская училась в нескольких вузах и самостоятельно проходила учебу.

— Она могла предпочесть остаться на лекции, а не поехать на какое-то мероприятие. Похвально, конечно, но для публичного человека странно, — сказала она на заседании.

При этом блогер успешно совмещала семейную жизнь с работой и учебой. По словам Ростовой, Елена «маниакально хотела дочку», а когда она родилась, никого к ней не подпускала.

— Она даже говорила, что «нажелала» ковид, чтобы все сидели дома и семья была вместе, — отметила Ростова.

Елена сидела на заседании за решеткой

Саму Блиновскую ее бывшая помощница охарактеризовала как «многогранного человека с огромным количеством знаний и большим сердцем». Ростова отметила, что некоторых людей блогер «за уши вытаскивала со дна». Также она рассказала, что «королева марафонов» купила дом в элитном коттеджном поселке «Миллениум-парк».

По словам свидетельницы, Елена занималась только созданием контента для марафонов. Продажей и менеджментом руководила Лилия Орленко, «лучшая подруга и самый близкий человек Блиновской». Однако после 2021 года они сильно поссорились. Ростова назвала две возможные причины: либо деньги, либо ревность.

Кто получал доход от марафонов, свидетельнице неизвестно. Она предположила, что Орленко и Блиновская его делили.

Также на заседании зачитали опросы администраторов чатов, в которых переписывались участники «марафонов желаний». По данным следствия, каждый месяц их заставляли увольняться из одного ООО и подписывать договор на трудоустройство в другое, хотя фактически места работы они не меняли.

Следующее заседание по делу Блиновской назначили на 21 ноября.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Марафон Суд Заседание Свидетель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Предательство это скрепно 👏 не зря называют нас неверные посмотрим чем наградит её любимая власть, может будут вести Гослото?
Гость
1 час
Молчит, как Рыба об лёд. Правильно делает, целее будет. В случае чего, наше Государства защитит свидетеля! Так защитит, мало не покажется. Так что, ну его нафиг!😂
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление