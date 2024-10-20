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Криминал «Выбросила в коробке»: во Владимирской области на улице нашли мертвого младенца

«Выбросила в коробке»: во Владимирской области на улице нашли мертвого младенца

Что известно о трагедии в соседнем регионе

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3 комментария

В соседней Владимирской области нашли мертвого младенца

В соседней от Ярославля Владимирской области на улице нашли мертвого младенца. Как сообщили 20 октября в региональном Следственном комитете, бездыханное тело обнаружили в коробке на улице Восточная в Коврове.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Обвиняемой по делу проходит 19-летняя мать мальчика.

— По данным следствия, обвиняемая оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалеку от места проживания, — сообщается в пресс-службе владимирского Следкома.

Следователи допрашивают родственников задержанной, также им предстоит изучить условия жизни и воспитания потерпевшего.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — добавили в Следкоме.

О ходе расследования будут докладывать главе Следкома Александру Бастрыкину.

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Мертвый младенец Следственный комитет Владимирская область Умер ребенок
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Комментарии
4
Гость
14 минут
Подпишет контракт?
Гость
15 минут
Типичная стабильная россия 🤕🕯️ нам не до этого, мы строим многополярный мир освобождаем всех и содержаним
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