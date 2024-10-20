«Выбросила в коробке»: во Владимирской области на улице нашли мертвого младенца

В соседней Владимирской области нашли мертвого младенца Источник: Александр Мамонтова / 76.RU











В соседней от Ярославля Владимирской области на улице нашли мертвого младенца. Как сообщили 20 октября в региональном Следственном комитете, бездыханное тело обнаружили в коробке на улице Восточная в Коврове.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Обвиняемой по делу проходит 19-летняя мать мальчика.

— По данным следствия, обвиняемая оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалеку от места проживания, — сообщается в пресс-службе владимирского Следкома.

Следователи допрашивают родственников задержанной, также им предстоит изучить условия жизни и воспитания потерпевшего.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — добавили в Следкоме.