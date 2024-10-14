«Заявила о желании возместить ущерб»: в Ярославле нашли воровку, обокравшую бабушку

В Ярославле злоумышленницы ограбили бабушку Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











В Ярославле нашлась воровка, обокравшая бабушку в подъезде. Об этом происшествии 11 октября сообщила жительница дома на улице Моторостроителей в Дзержинском районе Елена Богданова.

— Воровки выследили бабушку, которая шла из магазина в гости к своей престарелой сестре в третий подъезд нашего дома № 14/84 по проезду Моторостроителей. Жители вызвали полицию, бабушку опросили, — рассказала Елена.

Преступление попало на несколько камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как две женщины заходят со старушкой в подъезд. Одна держится чуть впереди, другая — позади жертвы. Та, что была сзади, подкралась к пенсионерке, пока та поднималась по лестнице, и вытащила у нее деньги из кармана пальто. После этого воровки ретировались. Догнать их пожилая женщина не смогла.

Правонарушение попало на видео Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Люди начали писать в соцсетях, что хотят помочь пострадавшей старушке.

— Со мной многие связываются, хотят перечислить деньги ограбленной бабушке. Поговорила с ее сестрой, та сказала, что очень благодарны людям за доброе отношение, но помощи не надо. Просили перевести деньги на лечение больных детей, — рассказала Елена Богданова.

После ограбления полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». А огласка в соцсетях помогла найти воровку. Жители поселка Константиновский Тутаевского района опознали в ней свою соседку.

— Эту особу знают в полиции. Она частый гость у них, — написала одна из жительниц поселка.

14 октября полиция сообщила, что злоумышленницу, вытащившую деньги у пенсионерки, нашли.

— В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Сегодня она явилась в отдел полиции и заявила о желании возместить причиненный ущерб, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.