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Криминал Родители были в полиции, пока дочь убивала своих сестер: почему подросток из Тольятти сделала это — версия следователей

Родители были в полиции, пока дочь убивала своих сестер: почему подросток из Тольятти сделала это — версия следователей

Сейчас она находится в психиатрической больнице

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Тела убитых девочек нашли на балконе

В Тольятти вечером 8 октября были найдены мертвыми две маленькие девочки — двух и пяти лет. В убийстве подозревают их 13-летнюю сестру, которая сама созналась в содеянном. Ей предстоит психолого-психиатрическая экспертиза, следователи сейчас разбираются в деталях трагедии, а в СМИ просачиваются всё новые и новые подробности. Рассказываем обо всём, что известно к моменту публикации.

В семье, где произошла трагедия, было пятеро дочерей, самой старшей из них 18, еще двум девочкам 13 и 10 лет. Старшие дети от первого брака матери, с их отцом она разошлась. Как пишут телеграм-каналы, отцом младших девочек был ее гражданский супруг, с которым в последнее время отношения тоже были сложными. Мужчина, по данным SHOT, относился ко всем детям как к родным, часто гулял с ними в парке, сами родители тоже часто прогуливались, держась за руки. Но недавно отношения разладились — мать девочек выгнала гражданского супруга из-за измен. Кроме того, она писала на него заявление в полицию.

— Сожитель бил женщину, изменял ей. Она написала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их всё равно вызвали. С детьми осталась 13-летняя дочь, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как пишет телеграм-канал Mash, девочка просила свою маму не мириться с гражданским мужем, она считала его тираном. Но мужчина был настойчив — приходил, извинялся, писал слова любви на асфальте. В конце концов мать его простила. Как пишет SHOT, следователи рассматривают эту ситуацию как мотив убийства.

По одной из версий, когда ее не послушали, девочка решила, что до нее никому нет дела, и убила маленьких сестер. После она ушла гулять в парк, а еще одна сестра, вернувшись домой, нашла тела на балконе.

Как пишет SHOT, когда отец девочек приехал на место трагедии и увидел своих дочерей мертвыми в квартире, то в ужасе выбежал из подъезда, долго не мог прийти в себя. Мужчину трясло, и он громко кричал.

Возле подъезда, где произошла трагедия, появился стихийный мемориал

У подозреваемой в убийстве сестры, по данным СМИ, еще до трагедии диагностировали признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере девочка не состояла. Сейчас ее отправили в стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. По данным Baza, школьница призналась во всём матери сама, отправив ей сообщение: «Это я! Аахахах».

Тем временем следователи изучают телефон подростка и общаются с ее подружками. Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Как сообщает корреспондент 63.RU, возле подъезда, где произошла трагедия, тем временем появился стихийный мемориал — люди приносят туда цветы, игрушки и сладости.

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