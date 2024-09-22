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Криминал Жилье предоставлять не собиралась: жительница Ярославля прописала в своей квартире сотню мигрантов

Жилье предоставлять не собиралась: жительница Ярославля прописала в своей квартире сотню мигрантов

Что ей за это грозит

693
5 комментариев

Жительница поставила на учет более 100 мигрантов

32-летняя жительница Ярославля прописала в своей квартире более ста мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

— Жительница Ленинского района Ярославля фиктивно поставила на учет по месту своей регистрации и проживания более ста человек, не собираясь в дальнейшем предоставлять им жилое помещение для проживания, — прокомментировали 22 сентября в полиции.

Возбуждено и расследуется дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

По статье о фиктивной постановке на учет может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы. По данным полиции, размер штрафа — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. Кроме того, могут вынести приговор в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Комментарии
5
282749237
52 минуты
А кто в УК их прописывали,они не видят, сколько человек пишут в квартиру .Или только собственник шпампы ставит с пропиской?
Гость
47 минут
А в паспортном столе, что, не видели?
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