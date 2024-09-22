Жилье предоставлять не собиралась: жительница Ярославля прописала в своей квартире сотню мигрантов

По статье о фиктивной постановке на учет может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы. По данным полиции, размер штрафа — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. Кроме того, могут вынести приговор в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.