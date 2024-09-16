Травили сверстники: что известно о школьнике, напавшем на школу в Челябинске

16 сентября вооруженный пневматическим пистолетом, молотком и ножом 13-летний ученик напал на одноклассников и учительницу в школе Челябинска, а затем попытался покончить с собой, но был остановлен другим педагогом и задержан росгвардейцами. Он доставлен в психоневрологическую больницу, его родители — на допрос в СК.
Пострадавших — двух девочек, мальчика 13 лет и преподавателя химии и биологии — экстренно госпитализировали, двоих прооперировали. Следственный комитет расследует два уголовных дела. Мы рассказываем обо всем в онлайн-репортаже.
Что еще известно о случившемся — смотрите в нашем видео.