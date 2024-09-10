«Прижал к стенке и схватил за голову»: в Ярославле сосед напал на семилетнюю девочку

Жильцы дома переживают за детей Источник: «Яндекс.Карты» / читательница 76.RU











Жители одного из домов на Звездной улице во Фрунзенском районе Ярославля бьют тревогу. По их словам, сосед напал на семилетнюю девочку. Мужчина настиг ребенка в подъезде.

— Соседка услышала страшные крики, побежала к двери и увидела в глазок, как он прижал ее к стенке и схватил за голову. Тут же выбежала сестра девочки, открыла дверь, схватила ее и закрыла дверь. Он схватился за мою дверь, я еле закрыла, — рассказала читательница 76.RU, живущая в этом доме.

После этого жильцы вызвали полицию. Дебошира, напавшего на ребенка, увезли в отдел.

— Мужики из дома скрутили его, и за ним приехали, забрали в РОВД. Сегодня или завтра его отпустят. Он мой сосед сбоку, и как теперь жить? Девочка была в шоковом состоянии, слова сказать не могла, еще он ее за руку схватил, — добавила жительница дома. — Теперь я не могу никуда ходить, так как у меня тоже дочь и я боюсь его возвращения.

По словам нашей собеседницы, до этого мужчина вел себя спокойно. Они предполагают, что он выпивает вместе со своей сожительницей.

— Он был в алкогольном опьянении, даже сказать полиции ничего не смог, — уточнила соседка.

В полиции пообещали уточнить, был ли мужчина в действительности пьян в момент задержания. Сейчас он находится в отделе.