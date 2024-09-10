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Криминал эксклюзив «Прижал к стенке и схватил за голову»: в Ярославле сосед напал на семилетнюю девочку

«Прижал к стенке и схватил за голову»: в Ярославле сосед напал на семилетнюю девочку

Жильцы дома рассказали подробности случившегося

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Жильцы дома переживают за детей

Жители одного из домов на Звездной улице во Фрунзенском районе Ярославля бьют тревогу. По их словам, сосед напал на семилетнюю девочку. Мужчина настиг ребенка в подъезде.

— Соседка услышала страшные крики, побежала к двери и увидела в глазок, как он прижал ее к стенке и схватил за голову. Тут же выбежала сестра девочки, открыла дверь, схватила ее и закрыла дверь. Он схватился за мою дверь, я еле закрыла, — рассказала читательница 76.RU, живущая в этом доме.

После этого жильцы вызвали полицию. Дебошира, напавшего на ребенка, увезли в отдел.

— Мужики из дома скрутили его, и за ним приехали, забрали в РОВД. Сегодня или завтра его отпустят. Он мой сосед сбоку, и как теперь жить? Девочка была в шоковом состоянии, слова сказать не могла, еще он ее за руку схватил, — добавила жительница дома. — Теперь я не могу никуда ходить, так как у меня тоже дочь и я боюсь его возвращения.

По словам нашей собеседницы, до этого мужчина вел себя спокойно. Они предполагают, что он выпивает вместе со своей сожительницей.

— Он был в алкогольном опьянении, даже сказать полиции ничего не смог, — уточнила соседка.

В полиции пообещали уточнить, был ли мужчина в действительности пьян в момент задержания. Сейчас он находится в отделе.

— Личность мужчины установлена. Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, — рассказали 76.RU в УМВД по Ярославской области.

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Нападение на ребенка Полиция Сосед ЧП с ребенком УМВД
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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 16:16
Это шок
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