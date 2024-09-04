НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 766мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Пожар на складе
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Напали на курьера
Вырастила 3-метровый подсолнух
Куда съездить на выходных
Хулиган держит в страхе район
Ваше мнение о работе
Городок Ярославской области
Крутой бизнес России
Где растут вкусные грибы
Криминал подробности Убийцу помиловали за участие в СВО. На свободе он расправился с бывшей женой и ее дочкой. Что ему грозит теперь

Убийцу помиловали за участие в СВО. На свободе он расправился с бывшей женой и ее дочкой. Что ему грозит теперь

Артема Бучина отправили на 20 лет в колонию строгого режима, но он провел в заключении 7 месяцев

686
13 комментариев
Скриншот из видео следственного эксперимента в 2022 году — тогда Бучин убил впервые

В 2022 году Артем Бучин из Пермского края изнасиловал и убил незнакомку. Спустя два года история повторилась: сегодня он подозревается в убийстве бывшей жены, с которой снова хотел расписаться, и ее дочери. После первого преступления Бучин оказался на свободе благодаря службе на СВО, в противном случае он бы пробыл в колонии 20 лет. А что сейчас — могут ли ему назначить пожизненное? Признают ли рецидивистом с учетом помилования?

Артем Бучин родился 7 ноября 1996 года в Чусовом Пермского края. Его друзья рассказывали 59.RU, что в армии парень заработал контузию, что сказалось на его психическом состоянии. «Добила» смерть мамы в 2021-м — женщина сгорела вместе с домом. После этого Артем «стал вести себя неадекватно», делилась до этого его подруга.

У симпатичного убийцы была насыщенная личная жизнь — к 27 годам он обзавелся тремя детьми от трех разных женщин. Бучина судили за неуплату алиментов своим малышам. Также он отсидел за грабеж с применением насилия и за убийство в августе 2022 года. Тогда незнакомая Бучину 23-летняя медсестра и молодая мама Татьяна Рекутина попросила его помочь найти остановку, а он начал ее душить, забил камнем и изнасиловал. За это преступнику назначили 20 лет в колонии строгого режима. Но за решеткой он провел 7 месяцев, так как подписал контракт и ушел на СВО в августе 2023-го. В октябре Артем вернулся на родину, в Чусовой.

За это время он успел восстановить отношения с бывшей женой Кристиной (имя изменено), которая развелась с ним после убийства Тани Рекутиной. Но потом дала Артему второй шанс, потому что до последнего верила в его невиновность. Экс-супруги даже собирались идти в ЗАГС, об этом 59.RU рассказала родственница Кристины. Но неделю назад, считает следствие, Бучин убил будущую жену и ее дочь от первого брака: девочку нашли замотанную скотчем, а маму всю в ссадинах под одеялом. У Бучина и жертвы остался общий трехлетний сын, сейчас он у родственников.

По мнению адвоката, старшего партнера бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Ивана Хозяйкина, повторное и уже двойное убийство, скорее всего, не усложнит жизнь Артема Бучина. Юридически преступник не будет считаться рецидивистом и срок, исходя из его криминального прошлого, не увеличат.

— Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией, оно применяется к обоснованно осужденному лицу. Актом помилования может быть снята судимость. Если судимость снята, то отсутствуют и все правовые последствия судимости, лицо считается несудимым. Поэтому рецидива в действиях лица, вновь совершившего преступление, не будет, предыдущий приговор никак на размер нового наказания не повлияет, — рассказал 59.RU юрист.

Вопрос возможности повторной службы на СВО, по мнению Ивана Хозяйкина, остается открытым. Прямого запрета на заключение контракта нет, но при этом учитывается не только мнение двух сторон, но и позиция Минобороны. Запрещено заключать контракт обвиняемым и уже отбывающим наказание за несколько преступлений: против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

Проще говоря: не факт, что Бучина отправят на пожизненный срок, также нет гарантии, что он снова не освободится раньше срока благодаря участию в СВО.

Все новости об убийстве мамы и дочки читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Инженер1
4 сентября 2024, 11:56
Очередной скрепный элитчик.
Гость
4 сентября 2024, 11:49
чертей таких берут а потом они творят что хотят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление