Убийцу помиловали за участие в СВО. На свободе он расправился с бывшей женой и ее дочкой. Что ему грозит теперь

Скриншот из видео следственного эксперимента в 2022 году — тогда Бучин убил впервые Источник: СУ СК РФ по Пермскому краю











В 2022 году Артем Бучин из Пермского края изнасиловал и убил незнакомку. Спустя два года история повторилась: сегодня он подозревается в убийстве бывшей жены, с которой снова хотел расписаться, и ее дочери. После первого преступления Бучин оказался на свободе благодаря службе на СВО, в противном случае он бы пробыл в колонии 20 лет. А что сейчас — могут ли ему назначить пожизненное? Признают ли рецидивистом с учетом помилования?

Артем Бучин родился 7 ноября 1996 года в Чусовом Пермского края. Его друзья рассказывали 59.RU, что в армии парень заработал контузию, что сказалось на его психическом состоянии. «Добила» смерть мамы в 2021-м — женщина сгорела вместе с домом. После этого Артем «стал вести себя неадекватно», делилась до этого его подруга.

У симпатичного убийцы была насыщенная личная жизнь — к 27 годам он обзавелся тремя детьми от трех разных женщин. Бучина судили за неуплату алиментов своим малышам. Также он отсидел за грабеж с применением насилия и за убийство в августе 2022 года. Тогда незнакомая Бучину 23-летняя медсестра и молодая мама Татьяна Рекутина попросила его помочь найти остановку, а он начал ее душить, забил камнем и изнасиловал. За это преступнику назначили 20 лет в колонии строгого режима. Но за решеткой он провел 7 месяцев, так как подписал контракт и ушел на СВО в августе 2023-го. В октябре Артем вернулся на родину, в Чусовой.

За это время он успел восстановить отношения с бывшей женой Кристиной (имя изменено), которая развелась с ним после убийства Тани Рекутиной. Но потом дала Артему второй шанс, потому что до последнего верила в его невиновность. Экс-супруги даже собирались идти в ЗАГС, об этом 59.RU рассказала родственница Кристины. Но неделю назад, считает следствие, Бучин убил будущую жену и ее дочь от первого брака: девочку нашли замотанную скотчем, а маму всю в ссадинах под одеялом. У Бучина и жертвы остался общий трехлетний сын, сейчас он у родственников.

По мнению адвоката, старшего партнера бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Ивана Хозяйкина, повторное и уже двойное убийство, скорее всего, не усложнит жизнь Артема Бучина. Юридически преступник не будет считаться рецидивистом и срок, исходя из его криминального прошлого, не увеличат.

— Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией, оно применяется к обоснованно осужденному лицу. Актом помилования может быть снята судимость. Если судимость снята, то отсутствуют и все правовые последствия судимости, лицо считается несудимым . Поэтому рецидива в действиях лица, вновь совершившего преступление, не будет, предыдущий приговор никак на размер нового наказания не повлияет , — рассказал 59.RU юрист.

Вопрос возможности повторной службы на СВО, по мнению Ивана Хозяйкина, остается открытым. Прямого запрета на заключение контракта нет , но при этом учитывается не только мнение двух сторон, но и позиция Минобороны. Запрещено заключать контракт обвиняемым и уже отбывающим наказание за несколько преступлений: против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

Проще говоря: не факт, что Бучина отправят на пожизненный срок, также нет гарантии, что он снова не освободится раньше срока благодаря участию в СВО .