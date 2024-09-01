Спустя 20 лет мать нашла убийцу шестилетнего сына

Источник: Городские порталы

28 ноября 1994 года в городке Питерборо в Великобритании шестилетний Рикки Нив ушел в школу и пропал. На следующее утро мальчика обнаружили задушенным в лесу, в пяти минутах от дома. Главной подозреваемой сразу стала его мать Рут. Соседи наперебой рассказывали, что она наркоманка, за детьми не то что не следит — бьет и посылает за таблетками. Адвокат советовал Рут во всём сознаться, но она настаивала на невиновности. И всё же на 7 лет оказалась за решеткой за жестокое обращение с детьми.



Освободившись, женщина решила провести свое расследование, ведь дело об убийстве Рикки так и не раскрыли. Доступ к документам она и ее новый муж Гэрри получили в 2013 году. Перечитав множество свидетельских показаний, они нашли одно, на которое в 1994 году полиция, кажется, не обратила внимания. Пожилая дама уверяла, что в тот злополучный день видела Рикки с 13-летним Джеймсом Уотсоном.



Дело возобновили, на одежде Рикки нашли ДНК Джеймса, но тот сказал, что просто приподнимал мальчика над забором — Рикки хотел посмотреть на ремонтные работы, а после ушел. Вот только никаких ремонтных работ тогда в том районе не велось, а у Джеймса было множество судимостей, да и его родственники и бывшие учителя говорили о нездоровом интересе Уотсона к детям.

