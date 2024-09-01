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Криминал Спустя 20 лет мать нашла убийцу шестилетнего сына

Спустя 20 лет мать нашла убийцу шестилетнего сына

Британка сама была главной подозреваемой, когда нашли тело мальчика

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1 комментарий

28 ноября 1994 года в городке Питерборо в Великобритании шестилетний Рикки Нив ушел в школу и пропал. На следующее утро мальчика обнаружили задушенным в лесу, в пяти минутах от дома. Главной подозреваемой сразу стала его мать Рут. Соседи наперебой рассказывали, что она наркоманка, за детьми не то что не следит — бьет и посылает за таблетками. Адвокат советовал Рут во всём сознаться, но она настаивала на невиновности. И всё же на 7 лет оказалась за решеткой за жестокое обращение с детьми.

Освободившись, женщина решила провести свое расследование, ведь дело об убийстве Рикки так и не раскрыли. Доступ к документам она и ее новый муж Гэрри получили в 2013 году. Перечитав множество свидетельских показаний, они нашли одно, на которое в 1994 году полиция, кажется, не обратила внимания. Пожилая дама уверяла, что в тот злополучный день видела Рикки с 13-летним Джеймсом Уотсоном.

Дело возобновили, на одежде Рикки нашли ДНК Джеймса, но тот сказал, что просто приподнимал мальчика над забором — Рикки хотел посмотреть на ремонтные работы, а после ушел. Вот только никаких ремонтных работ тогда в том районе не велось, а у Джеймса было множество судимостей, да и его родственники и бывшие учителя говорили о нездоровом интересе Уотсона к детям.

Несмотря на то что все улики были лишь косвенны, в 2022 году за убийство Рикки Нива Джеймса приговорили к пожизненному заключению с возможностью пересмотра приговора через 15 лет.

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Комментарии
1
Гость
1 сентября 2024, 17:38
"13-летним Джеймсом" 13 лет Карл!
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