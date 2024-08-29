На байкерском слете в Ярославской области зарезали 31-летнего москвича: подробности трагедии

Здесь прошлой зимой произошла трагедия Источник: сайт базы отдыха «Демино»











В Ярославской области на байкерском слете «Медведь-Шатун» один участник зарезал другого. Происшествие случилось 1 декабря 2023 года. Сейчас завершился суд по делу, на котором стали известны подробности трагедии.

— 50-летний подсудимый приехал на байкерский фестиваль в Рыбинском районе, снял номер в гостинице на территории центра спорта и отдыха «Демино», планировал остановиться в нем на ночь со своим другом. Друг позвонил и сказал, что у него сломалась машина, поэтому он попросил своего приятеля из Московской области — 31-летнего Сергея (имя изменено) привезти его на фестиваль. Но тому негде было ночевать, и решили, что он поселится в том же номере. А спать будет на раскладушке. Подсудимый не возражал, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Вечером компания собралась в беседке — жарили шашлыки, выпивали. Вечеринка закончилась только в два часа ночи.

— Подсудимый сходил за раскладушкой, принёс её в номер, положил белье и пошел умываться. А когда вернулся, увидел, что Сергей спит на его кровати. Он попросил его перелечь на раскладушку. Сергей встал и неожиданно ударил его в лицо, разбил губу и сломал зуб, — уточняется в материалах дела.

Возмущенный мужчина начал выгонять гостя из комнаты, тот отказывался уходить. Через некоторое время удалось его выставить. 50-летний байкер закрыл дверь на замок и собирался ложиться спать. Однако Сергей ударом ноги выломал дверь и набросился на оппонента – повалил его на кровать, сел сверху и начал бить кулаками по лицу.

— От стекавшей в горло крови у подсудимого возникло ощущение, что он задыхается. Пытаясь отстраниться, он уперся рукой в подбородок Сергея, тот стал грызть его пальцы, — рассказали в суде.

В какой-то момент подсудимый схватил нож. Оба участника драки встали на ноги. Сергей продолжал нападать.

— Но посягательство со стороны потерпевшего перестало быть опасным для жизни подсудимого и уже не требовало такого способа защиты, который был избран подсудимым. Превышая пределы необходимой обороны, подсудимый нанес противнику два удара ножом, — констатировали в суде.

Байкер сам рассказал на ресепшене о случившемся, попросил вызвать скорую помощь и полицию. Однако спасти раненого медики не смогли — он скончался на месте происшествия. Концентрация этилового спирта в его крови составляла 4%, что соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.

50-летнему участнику слета было предъявлено обвинение в убийстве. Однако Рыбинский городской суд, который рассматривал дело, переквалифицировал преступление на «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». Мужчину приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. С этим не согласились родственники погибшего и прокуратура.