Убил из-за цветов: рецидивист жестоко расправился с дачницей в Ярославской области

Рецидивист убил женщину на даче Источник: прокуратура Ярославской области











В Тутаевском районе Ярославской области 45-летний рецидивист убил хозяйку дачи из-за цветов. Преступление было совершено 6 августа.

— По версии обвинения, мужчина зашел на участок в СНТ «Менделеевец» к незнакомой 58-летней местной жительнице и стал срезать растущие у нее цветы. В ходе возникшего конфликта он нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что ранее он уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Преступление произошло 6 августа Источник: Следственнвй комитет Ярославской области











— По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — уточнили в СУ СК России по Ярославской области.

