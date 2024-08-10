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Криминал Убил из-за цветов: рецидивист жестоко расправился с дачницей в Ярославской области

Убил из-за цветов: рецидивист жестоко расправился с дачницей в Ярославской области

Правоохранители сообщили подробности преступления

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Рецидивист убил женщину на даче

В Тутаевском районе Ярославской области 45-летний рецидивист убил хозяйку дачи из-за цветов. Преступление было совершено 6 августа.

— По версии обвинения, мужчина зашел на участок в СНТ «Менделеевец» к незнакомой 58-летней местной жительнице и стал срезать растущие у нее цветы. В ходе возникшего конфликта он нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что ранее он уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Преступление произошло 6 августа

— По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — уточнили в СУ СК России по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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