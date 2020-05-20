Во время эпидемии коронавируса в России у малого бизнеса непростые времена. Непросто и совсем маленьким предприятиям. Мы продолжаем серию рассказов от предпринимателей — рассказываем, что они делают, чтобы остаться на плаву.



Сегодня говорим с ярославским кожевником Евгением Кондратьевым, который своими руками делает кошельки, визитницы, ремни для часов, сумки и многое другое под брендом Folds. Говорит, что готов взяться за любое изделие, которое можно сделать из кожи и дерева.



— Всю свою жизнь я старался заниматься только тем, что мне было по душе, — рассказывает Евгений. — Этим делом занялся совершенно случайно — захотелось поменять своей собаке Милки ошейник, и тут пришла в голову крутая идея — сделать его своими руками. Я начал искать кожу, фурнитуру, инструмент и сшил... первый кошелёк. А вот ошейник получился только через год.

