Во время эпидемии коронавируса в России у малого бизнеса непростые времена. Непросто и совсем маленьким предприятиям. Мы продолжаем серию рассказов от предпринимателей — рассказываем, что они делают, чтобы остаться на плаву.
Сегодня говорим с ярославским кожевником Евгением Кондратьевым, который своими руками делает кошельки, визитницы, ремни для часов, сумки и многое другое под брендом Folds. Говорит, что готов взяться за любое изделие, которое можно сделать из кожи и дерева.
— Всю свою жизнь я старался заниматься только тем, что мне было по душе, — рассказывает Евгений. — Этим делом занялся совершенно случайно — захотелось поменять своей собаке Милки ошейник, и тут пришла в голову крутая идея — сделать его своими руками. Я начал искать кожу, фурнитуру, инструмент и сшил... первый кошелёк. А вот ошейник получился только через год.
Молодой предприниматель решил не опускать руки — сидя без заказов, он стал записывать для кожевников мастер-классы на YouTube, а ещё у него появилось много времени, чтобы придумывать новые идеи и воплощать их в жизнь.
— Без работы я не сидел, заняться было чем, — объясняет мастер. — Я, как и раньше, приходил на работу с самого утра и работал до позднего вечера. Держался до последнего, но стало очень тяжело с деньгами. Тогда я и подумал, что пришло время прощаться со своей любимой мастерской. Я пришёл к собственнику здания и рассказал, что больше не могу снимать помещение. Он пошёл мне навстречу и сделал скидку. Это не решило всех финансовых проблем, но придало уверенности. Тогда я решил — надо продолжать.
В этот момент Евгению пришла в голову идея делать лекала для чехла под AirPods. Он выложил образцы на европейские площадки в интернете и внезапно посыпались заказы.
— На днях отправил в Америку и Сингапур, завтра во Францию буду отправлять, готовлю посылки в Литву, — рассказывает он. — Потом выяснилось, что такие лекала делаю только я и ещё один японец. Я, правда, не у него идею украл — сам придумал, а потом уже нашёл его.
Предприниматель жадничать не стал — иностранцам он товар отправляет по таким же ценам, как и для своих земляков. Единственное, накидывает за услуги пересылки.
— У меня и так всё недёшево стоит, — признаётся кожевник. — Но те, кто ценит качество, понимают, из чего складывается такая цена.
Теперь Евгений Кондратьев уверен — кризис он переживёт. Всем ремесленникам он советует не вешать нос и говорит — главное, продолжать относиться к работе с любовью.
— Чем больше ты вложишь эмоций в изделие, тем круче оно получится, а значит, и понравится клиентам, — подытожил он.
Получить консультацию по поводу получения безвозмездных субсидий на выплату заработной платы предприниматели могут на сайте правительства Ярославской области.
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