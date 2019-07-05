Мэрия против бизнеса: чиновники испортили дорогу в Ярославле, чтобы выгнать владельца автомойки

— В 5 утра к нам приехала техника департамента городского хозяйства и поставила блоки, перекрыв заезд на мойку и сервис. Мы считаем, что это противоправное действие, просто отодвинули блоки, — говорит владелец сервиса Артак Акопян. — После этого сотрудники департамента позвонили руководству, приехал глава Фрунзенского района, сказал, что мы перекрываем заезд на свои территории. Ещё позже к нам пригнали технику и начали резать асфальт, чтобы выкопать ров, окончательно перекрыв дорогу к нам.

В Ярославле чиновники испортили дорогу, чтобы выгнать арендатора с муниципальной земли. История развернулась на проспекте Фрунзе у автомойки и станции технического обслуживания. Здесь много лет арендует землю частный бизнесмен. Но власти решили выгнать арендатора с этого участка, владелец бизнеса оставлять это место не захотел.

За эту землю борьба идёт давно. Снос автомойки обсуждали даже на федеральном уровне. Сам участок земли принадлежит городу, рядом строится новое здание для УМВД.

— Несколько лет назад к нам пришло уведомление от УМВД, что в рамках антитеррористической безопасности надо очистить участок. Но позже отказались от претензии, — говорит бизнесмен Акопян. — Возможно, данный земельный участок кому-то интересен, ищут повод, чтобы убрать наш бизнес отсюда. Может, под застройку. Мы всегда работали честно и платили аренду. Сейчас договор с нами расторгли в одностороннем порядке, но у меня зарегистрирована на этой территории частная собственность — труба с газом высокого давления.

То, что делают чиновники сейчас, по мнению предпринимателя, незаконно. Бизнес просто выживают с территории. Решения суда о сносе автомойки не было.

— Нам всё время говорят, что у бизнеса есть риски. Это говорили разные мэры Ярославля и их заместители. Но это не должны быть риски в виде административного давления. У бизнеса другие риски, их итак достаточно много: налоговая нагрузка, спрос, конкуренция. Административное давление создает желание перестать заниматься бизнесом в России, — сокрушается мужчина.