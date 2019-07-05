5 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Бизнес

Мэрия против бизнеса: чиновники испортили дорогу в Ярославле, чтобы выгнать владельца автомойки

Администрация в городе устроила большой скандал с частной фирмой

Поделиться

4 485
10 Обсудить

К автомойке пригнали технику и начали портить дорогу 

Фото: Акоп Абгарян 

В Ярославле чиновники испортили дорогу, чтобы выгнать арендатора с муниципальной земли. История развернулась на проспекте Фрунзе у автомойки и станции технического обслуживания. Здесь много лет арендует землю частный бизнесмен. Но власти решили выгнать арендатора с этого участка, владелец бизнеса оставлять это место не захотел. 

— В 5 утра к нам приехала техника департамента городского хозяйства и поставила блоки, перекрыв заезд на мойку и сервис. Мы считаем, что это противоправное действие, просто отодвинули блоки, — говорит владелец сервиса Артак Акопян. — После этого сотрудники департамента позвонили руководству, приехал глава Фрунзенского района, сказал, что мы перекрываем заезд на свои территории. Ещё позже к нам пригнали технику и начали резать асфальт, чтобы выкопать ров, окончательно перекрыв дорогу к нам. 

Так в Ярославле выгоняют арендатора с муниципальной земли&nbsp;

Так в Ярославле выгоняют арендатора с муниципальной земли 

За эту землю борьба идёт давно. Снос автомойки обсуждали даже на федеральном уровне. Сам участок земли принадлежит городу, рядом строится новое здание для УМВД. 

— Несколько лет назад к нам пришло уведомление от УМВД, что в рамках антитеррористической безопасности надо очистить участок. Но позже отказались от претензии, — говорит бизнесмен Акопян. — Возможно, данный земельный участок кому-то интересен, ищут повод, чтобы убрать наш бизнес отсюда. Может, под застройку. Мы всегда работали честно и платили аренду. Сейчас договор с нами расторгли в одностороннем порядке, но у меня зарегистрирована на этой территории частная собственность — труба с газом высокого давления. 

То, что делают чиновники сейчас, по мнению предпринимателя, незаконно. Бизнес просто выживают с территории. Решения суда о сносе автомойки не было. 

— Нам всё время говорят, что у бизнеса есть риски. Это говорили разные мэры Ярославля и их заместители. Но это не должны быть риски в виде административного давления. У бизнеса другие риски, их итак достаточно много: налоговая нагрузка, спрос, конкуренция. Административное давление создает желание перестать заниматься бизнесом в России, — сокрушается мужчина. 

Мы запросили комментарий от мэрии Ярославля, чтобы власти пояснили свои действия. 

Снести эту автомойку власти пытались ещё в 2016 году, тогда даже привезли спецтехнику, но адвокаты бизнесмена тогда отстояли своё право находиться на этой земле. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автомойкабизнес

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
5 июл 2019 в 13:09

Куда мир катится? Что будет дальше, сложно представить!

гость
5 июл 2019 в 12:49

Т.е. люберецкие уже даже не пытаются решать вопрос в правовом поле перешли на полный беспредел?

Сергей
5 июл 2019 в 12:48

В такое время " демократы" любят нападать на мирных людей (1941 год).