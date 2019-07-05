Мэрия против бизнеса: чиновники испортили дорогу в Ярославле, чтобы выгнать владельца автомойки

К автомойке пригнали технику и начали портить дорогу
Фото: Акоп Абгарян
В Ярославле чиновники испортили дорогу, чтобы выгнать арендатора с муниципальной земли. История развернулась на проспекте Фрунзе у автомойки и станции технического обслуживания. Здесь много лет арендует землю частный бизнесмен. Но власти решили выгнать арендатора с этого участка, владелец бизнеса оставлять это место не захотел.
— В 5 утра к нам приехала техника департамента городского хозяйства и поставила блоки, перекрыв заезд на мойку и сервис. Мы считаем, что это противоправное действие, просто отодвинули блоки, — говорит владелец сервиса Артак Акопян. — После этого сотрудники департамента позвонили руководству, приехал глава Фрунзенского района, сказал, что мы перекрываем заезд на свои территории. Ещё позже к нам пригнали технику и начали резать асфальт, чтобы выкопать ров, окончательно перекрыв дорогу к нам.
За эту землю борьба идёт давно. Снос автомойки обсуждали даже на федеральном уровне. Сам участок земли принадлежит городу, рядом строится новое здание для УМВД.
— Несколько лет назад к нам пришло уведомление от УМВД, что в рамках антитеррористической безопасности надо очистить участок. Но позже отказались от претензии, — говорит бизнесмен Акопян. — Возможно, данный земельный участок кому-то интересен, ищут повод, чтобы убрать наш бизнес отсюда. Может, под застройку. Мы всегда работали честно и платили аренду. Сейчас договор с нами расторгли в одностороннем порядке, но у меня зарегистрирована на этой территории частная собственность — труба с газом высокого давления.
То, что делают чиновники сейчас, по мнению предпринимателя, незаконно. Бизнес просто выживают с территории. Решения суда о сносе автомойки не было.
— Нам всё время говорят, что у бизнеса есть риски. Это говорили разные мэры Ярославля и их заместители. Но это не должны быть риски в виде административного давления. У бизнеса другие риски, их итак достаточно много: налоговая нагрузка, спрос, конкуренция. Административное давление создает желание перестать заниматься бизнесом в России, — сокрушается мужчина.
Мы запросили комментарий от мэрии Ярославля, чтобы власти пояснили свои действия.
Снести эту автомойку власти пытались ещё в 2016 году, тогда даже привезли спецтехнику, но адвокаты бизнесмена тогда отстояли своё право находиться на этой земле.