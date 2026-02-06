Огромный особняк, элитные авто и миллионные гонорары? На чём разбогател комик Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет

На чём зарабатывает комик Нурлан Сабуров, которого задержали в аэропорту Внуково Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, такое решение вынесли еще 30 января. Сам же стендапер узнал об этом только после прилета в московский аэропорт Внуково, где его задержали 6 февраля.

Одной из причин могло стать то, что Сабуров пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников, пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков. Комик якобы игнорировал миграционные и налоговые нормы, а также не получал российское гражданство. По законам Казахстана, гражданам республики запрещено иметь двойное гражданство.

По данным РИА, в России Нурлану Сабурову принадлежит имущество на 60 миллионов рублей. MSK1.RU рассказывает, на чём зарабатывает комик и какой недвижимостью владеет в Московской области.

Нурлан Сабуров стал известен как комик после съемок в проекте StandUp на ТНТ. После он вел шоу «Что было дальше?». В мае 2020 года Forbes включил Сабурова в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа» как одного из самых перспективных комиков России до 30 лет. Его гонорар за выступление оценивался в 10 тысяч долларов.

На чём зарабатывает Нурлан Сабуров

В Казахстане у Сабурова действует ИП, по которому тот занимается концертной деятельностью. Оно зарегистрировано в городе Степногорск.

В России же Нурлан Сабуров в апреле 2025 года открыл компанию ООО «Сабр Продакшн». Официально фирма занимается производством фильмов, видеороликов и телепрограмм. Вероятно, она же имела отношение к организации концертов.

«Сабр Продакшн» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). По данным «Контур.Фокус», у компании была задолженность на последний квартал 2025 года в 18,8 тысячи рублей. При этом отчет о выручке компании пока не опубликован.

Гендиректором фирмы выступает Сергей Бушев — через его ИП работает онлайн-магазин с мерчом комика: футболками (3700 рублей), худи (6500 рублей), кепками (2800 рублей) и другими вещами. MSK1.RU пытался связаться с Бушевым, но его телефон выключен.

Несмотря на то, что имущество комика в России оценивают в 60 миллионов рублей, СМИ называют сумму гораздо выше. Как утверждает Telegram-канал Shot, Сабурову принадлежит загородный коттедж в Подмосковье за 115 миллионов рублей, а также участок земли в ЖК «Новорижский». Кроме того, Сабурову приписывают 2 иномарки премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года и Cadillac Escalade 2021 года.

Такое видео публикуют Telegram-каналы, говоря об имуществе комика Источник: SHOT / T.me

Супруга Нурлана Сабурова Диана — гражданка России. Она также решила вести собственный бизнес. На нее зарегистрирована компания «Дс Ритейл», основным видом деятельности которой указана торговля продуктами. Фирму Сабурова открыла в феврале 2025 года.

При этом накануне задержания мужа, 5 февраля, она открыла ИП для организации концертов и шоу.

Может ли Сабуров снять запрет на въезд в Россию

Юрист по вопросам миграции Дина Перчун в разговоре с MSK1.RU отметила, что налогообложение для граждан Казахстана в России разнится. По ее словам, они должны оформлять либо миграционную карту, либо вид на жительство (ВНЖ).

«Иностранный гражданин может открыть, например, общество с ограниченной ответственностью, даже не имея вида на жительство. Он может быть учредителем этой компании и сам себя, допустим, трудоустроить в качестве генерального директора либо директора. Индивидуальное предпринимательство он не может открыть без вида на жительство. Поэтому, если форма была ООО, то она возможна как с видом на жительство, так и без него», — пояснила юрист.

Перчун говорит, что это влияет и на то, какая система налогообложения будет применяться к бизнесу.

«Если он как иностранный гражданин открывает юридическое лицо, оно может относиться к иностранной компании, и там будут другие нормы налогообложения применяться. Это не очень-то выгодно иностранным гражданам», — отмечает она.

Поэтому при оформлении ВНЖ и открытии после этого собственного дела будет налогообложение уже как для граждан Российской Федерации применяться. Это более выгодная история для любого бизнеса. Дина Перчун юрист по вопросам миграции

По словам юриста, если бы экономические проблемы были единственной причиной, по которой Сабурову закрыли въезд в Россию, то он бы мог оспорить это решение. Тогда ему в течение 3 месяцев нужно было бы обратиться в суд и уплатить налоги.

Но первостепенной же причиной ограничения въезда стала угроза безопасности.

«Более актуальная статья, по которой запретили въезд, это угроза безопасности. Такие решения принимает ФСБ. В аэропорту у нас работает пограничная служба ФСБ, которая сейчас имеет право проверять всех иностранцев на угрозу безопасности», — говорит юрист.

Они [решения] не обсуждаются ни в каком виде. Эту статью обжаловать практически невозможно в судебном порядке. Дина Перчун юрист по вопросам миграции

По данным источника агентства ТАСС, решение о закрытии въезда было принято из-за критики спецоперации. Дина Перчун указывает, что в таком случае Сабуров не сможет обжаловать такое решение.

В Сети распространяются ролики задержания Нурлана Сабурова. Звезда стендапа принял происходящее спокойно. Судя по кадрам, он тут же сделал звонок адвокату и просил связать его с должностным лицом, производившим задержание, но ему отказали.