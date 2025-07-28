Уже давно не «всё по 30». Как изменился за годы магазин с фиксированными ценами — обзор Fix Price

Исследуем Fix Price Источник: Радик Енчу / 72.RU

В России стремительно растет количество различных магазинов. Особенно тех, где можно по дешевой цене купить необходимые товары, начиная от еды и заканчивая предметами для дома. В таких случаях приятно, когда знаешь, что стоимость продукции не изменяется под влиянием инфляции и других факторов. В голову сразу приходят магазины с фиксированными ценами. В России много лет уже работает сеть Fix Price, но и она со временем расширила диапазон. В этом материале наши коллеги из 72.RU подробнее рассказывают об этой компании.

Что продают?

Магазины Fix Price вы можете найти чуть ли не на каждом шагу в своем городе. Обычно они занимают небольшие по площади помещения, куда вмещается огромное количество разных товаров повседневного спроса.

Ассортимент включает около 2000 товарных позиций в 20 категориях. Здесь представлены 23% товаров собственных торговых марок, еще 21% — крупных брендов, оставшиеся 56% представляют небрендированные товары. Около 85% товаров Fix Price продают дешевле 199 рублей.

Магазины Fix Price находятся в небольших помещениях. Там продают всё необходимое для дома Источник: Радик Енчу / 72.RU

— Важным элементом бизнес-стратегии компании служат собственные торговые марки (СТМ), позволяющие нам предлагать широкий ассортимент товаров для каждой категории потребителей, выгодно отличаясь от конкурентов. Наши СТМ не уступают по качеству и внешнему виду товарам известных сторонних брендов, широко представленным на рынке, — сказано на их сайте.

В магазинах можно купить бытовую химию, вещи для дома, косметику, средства гигиены, продукты питания, канцелярию, книги, одежду, игрушки и многое другое. Цены следующие: 55 рублей, 59 рублей, 79 рублей, 99 рублей, 149 рублей, 199 рублей, 249 рублей, 299 рублей и 349 рублей. Есть еще распродажи по 35 рублей.

Раньше в магазинах Fix Price была одна фиксированная цена, но со временем таких стало несколько Источник: Радик Енчу / 72.RU

Формат с фиксированными ценами для мира не новый. Первые подобные магазины появились в США еще в XIX веке. Одной из популярнейших на сегодняшний день является американская сеть Dollar Tree. Много лет там продавали товары за один доллар, но в 2021 году цены повысили до 1,25 доллара.

Fix Price в России начинался в 2007 году с одной цены — 30 рублей. Именно за столько продавали товары в первых магазинах. Со временем цены повышали, а затем разбили по категориям. Теперь диапазон — от 55 до 349 рублей.

Кому принадлежит?

Сеть в 2007 году основали бизнесмены Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Для них это был не первый совместный проект. В 1998 году они создали вместе с Александром Самоновым сеть магазинов «Копейка». В 2007 году Ломакин и Хачатрян продали свои доли банку «Уралсиб». Тогда же они стали владельцами 25% акций уральской сети «Монетка». Бизнесмены несколько лет по франшизе занимались развитием магазинов в Москве. Также они были акционерами сети обувных дискаунтеров «Центробувь».

Ломакин вкладывает деньги не только в ритейл, у него есть спортивные проекты. Он является владельцем сразу нескольких футбольных клубов: «Родина» (Москва), «Рига» (Латвия), «Пафос» (Кипр), «Акритас Хлоракас» (Кипр), также он связан с «Дубай Юнайтед» (ОАЭ).

Ломакин и Хачатрян — состоятельные люди. Оба входят в списки Forbes. Издание в 2025 году оценило состояние первого в 1,2 миллиарда долларов, а второго — 1,6 миллиарда долларов.

В конце 2023 года Хачатрян за 1,015 миллиарда долларов продал свою долю 35,2% в Fix Price и покинул пост члена совета директоров. Ломакин купил 34,2% акций, оставшийся 1% приобрел Дмитрий Кирсанов, тогда занимавший пост гендиректора компании.

В России операционной «дочкой» компании является ООО «Бэст Прайс». Ее выручка в 2024 году составила 300,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 19,3 миллиарда рублей.

Раньше Fix Price был зарегистрирован на Кипре, а в 2024 году провел редомициляцию (проще говоря, переехал) в Казахстан.

Почему Fix Price пользуется популярностью у потребителей, а в чем проигрывает маркетплейсам?

Fix Price сохраняет свою привлекательность для широкой аудитории благодаря доступным ценам и удобному расположению в шаговой доступности, говорит Екатерина Волошина, старший консультант консалтинговой компании Neo.

— Магазин «проигрывает» маркетплейсам в ассортименте и за счет менее гибкой ценовой политики, но выигрывает в случаях, когда потребитель хочет приобрести товар «здесь и сейчас», а не ждать доставки. Fix Price также востребован среди покупателей, предпочитающих совершать покупки офлайн: им важно увидеть, потрогать и проверить качество товара лично, — рассуждает она.

Однако объем интернет-торговли в России растет, продолжает Волошина. Она приводит данные АКИТ: в первом квартале 2025 года рост составил 36% год к году и достиг 2,6 триллиона рублей, из которых 97% пришлось на покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах. Соответственно, добавляет она, конкуренция оффлайн-магазинов с онлайн-площадками будет усиливаться.

— Примечательно, что ключевые принципы бизнес-моделей Fix Price и маркетплейсов идентичны: низкая маржа на фоне большого объема продаж, минимизация издержек и ориентация на массового потребителя. И Fix Price, и маркетплейсы работают с минимальной наценкой, компенсируя низкую прибыльность высоким оборотом товара. Для привлечения клиентов используют акции, скидки и специальные предложения. Благодаря большому количеству покупателей и частым покупкам мелкие прибыли суммируются в значительную общую выручку. Fix Price снижает издержки за счет упрощенной выкладки товаров, минимального количества персонала и простых интерьеров магазинов. У маркетплейсов фокус на масштабирование, автоматизацию операций, оптимизацию и повышение эффективности процессов, — объясняет Волошина.

По ее словам, Fix Price проигрывает маркетплейсам в вопросах разнообразия ассортимента, наличия удобных сервисов и возможностей персонализации покупки. Однако, продолжает она, удерживает свое положение благодаря ориентации на конкретные группы потребителей, доступности магазинов и цен и простоте совершения покупок.

Какие перспективы у Fix Price?

За 15 лет модель Fix Price сохранила главное: клиент заранее знает потолок цены, даже если он вырос, говорит Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики». Собеседник добавляет, что сегодня в сети действует восемь четко обозначенных ценовых ступеней, и ни один товар не выходит за эти рамки — это и есть фиксированная цена. Одновременно ритейлер поддерживает историческую цену-символ: стеллажи с распродажей «Всё по 35» присутствуют во всех магазинах и онлайн-каталоге.

Бурмистров отмечает, что формат остался прежним, изменилась математика.

— Этапное расширение диапазона позволило компенсировать инфляцию, но при этом каждое ценовое «плечо» остается заранее известным покупателю, — говорит он.

По оценке INFOLine, Fix Price остается безусловным лидером формата — 90% доли в сегменте fixed price.

— Прозрачность цен дополняют промомеханики. Постоянная программа «Мой Fix Price» охватывает почти 30 миллионов человек, 67% продаж проходят по карте, а баллы эквивалентны прямой скидке, что укрепляет доверие к фиксированному чек-модулю, — разъясняет собеседник.

Бурмистров, объясняя, почему у формата есть будущее, перечисляет следующие факторы: