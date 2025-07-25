Задумка из Израиля взлетела при поддержке люксовых отелей Москвы? Кто владеет брендом парфюмерии Zielinski & Rozen

Кому принадлежит бренд Zielinski & Rosen и как он стал популярен в России Источник: Erez Zielinski Rozen / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Популярный бренд израильской косметики Zielinski & Rozen оказался в центре скандала. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что компания якобы «регулярно поставляет свою продукцию украинским боевикам». А также обвинил ее в том, что часть прибыли она направляет на финансирование и обеспечение ВСУ. По его утверждению, основные производства компании находятся в Москве и области. Бренд же ответил, что никогда не оказывал поддержку украинским солдатам.

Подробнее о конфликте, разгоревшемся вокруг Zielinski & Rozen, а также о том, как продукция бренда попадает на прилавки московских магазинов и кто управляет компанией, — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Где производят косметику Zielinski & Rozen

Депутат Луговой также направил запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину, чтобы тот проверил Zielinski & Rozen и связанные с ней фирмы на причастность к «деятельности против безопасности и интересов» России.

Такое заявление он сделал после поста военного блогера Михаила Рыбаря. Тот, в свою очередь, ссылался на Эдуарда Басурина — полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в отставке. Последний указывал, что украинские СМИ показывали кадры поставки солдатам продукции бренда.

Представители Zielinski & Rozen ответили, что это фейки, порочащие их деловую репутацию. На фото же, по их словам, контрафактная продукция, с которой они активно борются.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию», — заявили в компании.

К слову, бренд действительно активно борется с подделками. За последние шесть лет ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия», которое поставляет продукцию, подало 365 исков о защите интеллектуальных прав на общую сумму в 58 миллионов рублей. При этом производят косметику для российского рынка другие компании.

Основатель парфюмерного бренда Эрез Розен Источник: Erez Zielinski Rozen / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Основными изготовителями косметики для Zielinski & Rozen являются:

«Бентус лаборатории» — московская компания, которая производит санитайзеры и духи. Главным ее продуктом можно назвать антисептик Sanitelle. Свои дезинфицирующие средства фирма поставляет и государственным больницам.

ИП Верейкина Светлана Александровна из Зеленограда. Предпринимательница изготавливает мыло бренда, а кроме этого эфирные масла и мыльную основу «Юлана».

«Арома пром», зарегистрированная в подмосковном Дедовске. Как указывали СМИ, они частично разливают парфюм Zielinski & Rozen, а также производят косметику для брендов 7 Days, Mixit, Andes и других.

В Израиле же производят несколько видов продуктов. Кремы и шампуни изготавливает Sensation manufacture & marketing LTD. Соль для ванн поставляет Dead sea works LTD.

Кому принадлежит парфюмерная компания

Московская компания «Зелинский и Розен Парфюмерия» работает с 2017 года. Выручка бренда стабильно растет после пандемии — к 2024 года она составила 6,8 миллиарда рублей, но чистая прибыль последние годы почти не меняется и составляет порядка 2 миллиардов рублей.

Главная фигура бренда — Эрез Розен, которому принадлежит 45% фирмы. Он рассказывал, что название компании родилось из соединения его собственной фамилии и фамилии его прадеда по материнской линии. Сам Эрез родился и вырос в Тель-Авиве, но после переехал в Европу, где получил польское гражданство. Собственно он решил пойти по стопам дедушки, у которого было парфюмерное производство в Польше.

Но свою фабрику он запустил в Болгарии. По данным из национального реестра, с которыми ознакомился MSK1.RU, в этой стране Розен получил ВНЖ и в 2009 году открыл компанию «Депирез» (DEPIREZ LTD) по производству косметики. Остановился он в Софии на улице Ивана Вазова, 32. Бизнес же был зарегистрирован на улице Цар Иван Шишман, 19.

«У меня была и своя фабрика косметики в Болгарии — рядом с Казанлыком, где производят розовое масло, и сеть магазинов — в той же Болгарии, в Чехии, Литве, Греции, на Кипре», — рассказывал «Афиша Daily» предприниматель.

В этом месте в Болгарии Розен зарегистрировал магазин Zielinski & Rosen Источник: google.com

В 2013 году в Болгарии он вместе с другим израильтянином — Авианомом Мизрахи запустил компанию Zielinski & Rosen Export Ltd. Эрез вернулся в Израиль, где решил продолжить парфюмерный бизнес. Российская компания же открылась в 2017 году.

Парфюмер рассказывал BFM, что выйти на московский рынок предложил ему другой предприниматель. Его имени он не раскрывал.

«Я до этого ни разу не был в этом городе, и у меня не было планов начинать здесь бизнес. Однако в Тель-Авиве много русских, которые живут там или приезжают на время. Многие ваши соотечественники узнали обо мне оттуда», — рассказывал Розен.

Журналисты также отмечали, что в 2018 году косметика бренда была представлена в отеле Moss в Кривоколенном переулке и фешенебельных ресторанах. Эрез отвечал, что это не было стратегией бренда — просто стечение обстоятельств.

Тем самым бизнес-партнером из Москвы оказался Михаил Андреев, как выяснил MSK1.RU. У него была равная доля с парфюмером (50%). Именно Андреев был совладельцем отеля Moss, где представили продукцию Zielinski & Rozen. Он же стоял за ресторанами «Уголек», Pinch и Uilliam’s. Предприниматель вышел из бизнеса в 2019 году.

Бывший совладелец бренда Zielinski & Rosen Михаил Андреев Источник: Семен Кац /«Сноб»

Сейчас за косметический бренд отвечают еще два предпринимателя вместе с Розеном. Первый — Дмитрий Никулин, которому принадлежит наибольшая доля компании (48%). Прежде, с 2016 по 2020 год, у него было открыто ИП, основным видом деятельности которого была указана «деятельность в области фотографии». С 2017 по 2023 год он управлял компанией по доставке продуктов «Польза». Еще 7% «Зелинский и Розен Парфюмерия» — у Алексея Мамина. С 2017 по 2022 год у бизнесмена также была доля в компании «Мимоза и Ко», которая продавала букеты.