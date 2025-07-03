Цветочная королева. Экономист собрала сотни сортов пионов: самый дорогой стоит 130 тысяч, за некоторыми охотятся коллекционеры

Сибирячка держит всего по несколько кустов каждого сорта, но ей нужно всё больше земли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наталья Шевцова — настоящая королева пионов. На трех своих участках за 20 лет она собрала около тысячи сортов этого прекрасного цветка всевозможных видов и расцветок — от желтого до зеленого с красным. За ее растениями охотятся цветоводы со всей России, а самый дорогой сорт сейчас стоит около 130 тысяч рублей. Корреспонденты NGS.RU погуляли по ее цветнику и узнали, как пара цветочков разрослись в обширнейшую коллекцию с редкими сортами.

Пионы Наталья выращивает сразу на трех участках Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Коллекция со всей страны

Наталья Шевцова по образованию экономист и всю жизнь работает по профессии. Цветоводство поначалу было простым хобби, но по мере роста коллекции пионов росли и амбиции сибирячки. В итоге ее масштабы стали такими, что кусты пришлось размещать сразу на трех участках, а женщина организовала свой «Клуб пионов» и начала продавать делянки (часть корня).

«Сначала я занималась георгинами, но за ними тяжелый уход: нужно выкапывать под зиму, потом рассаживать весной. Я просто устала от этого, — развела руками Наталья. — И подруга предложила посадить пионы. Так всё и началось, с двух цветочков».

За 20 лет Наталье удалось собрать около тысячи сортов. В подсчете ей помогает муж Дмитрий, он же рисует схемы посадки, но часть названий всё равно была утрачена из-за погоды и пересадок.

Коллекцию Наталья собирала по ботаническим садам и питомникам со всей страны. Часть покупала, часть обменивала. Так у нее появились и очень редкие сорта, один из них — «Новосибирский белый». За ним ценители охотятся, но она предлагает его только на обмен — редкость на редкость.

«Вывели его у нас на [Новосибирской плодово-ягодной опытной] станции имени Мичурина в Бердске. В 90-е годы [из питомника] всех выгнали, и за этим сортом сейчас все гоняются. Восстановить его очень сложно — редкий, — объяснила наша героиня. — Он прекрасен: у него плотный бутон, пышный, крепкий».

На пике популярности

Коллекция началась всего с двух сортов и постепенно росла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пионы вошли в моду около 10 лет назад, а современная селекция только подстегивает интерес цветоводов. Сейчас уже мало кого можно удивить желтыми или папоротниковидными пионами, но раньше это была большая редкость. Ученые сейчас выводят и более крепкие сорта, которые просто так не сломать.

При этом цены на делянки очень разные. Начинаются с 500 рублей и могут достигать десятков и даже сотен тысяч.

«Самый дорогой сорт у меня — это „Эльза фон Брабанд“: стоимость корня сейчас 100–130 тысяч рублей. Он уже отцвел, у него нежные и пышные цветы, — рассказала Наталья. — Сейчас, мне кажется, пик популярности у пионов. И всё благодаря современной селекции: у цветов умопомрачительные и окраски, и формы».

Наталья призналась, что прибыльный бизнес, который мог бы ей позволить уйти с основной работы, ей создать не удалось. Слишком много «но»: от погоды до вредителей и непредсказуемости, как именно может разделиться куст. С одного она может заработать и 20 тысяч рублей при большой удаче, и всего тысячу.

«Надо этим профессионально заниматься. Я работаю, и мне очень сложно содержать такую большую коллекцию. Я стараюсь, делю, но не всегда всё получается. Планируешь десять сортов выкопать, а получится только пять. Так скажу: хорошую дорогую машину я на этот бизнес не купила. Езжу на простой», — рассмеялась Наталья.

Среди своей коллекции цветовод выделяет поздние сорта и советует дачникам сажать по несколько кустов: ранних, средних и поздних сортов. Тогда цветением можно будет наслаждаться с мая и до конца июня.

Она добавила, что сейчас ценители охотятся за российской селекцией пионов — многие из них остались единичными кустами в ботанических садах и на участках любителей.

«В большой степени это молочно-цветковые сорта, очень красивые и популярные. Их можно делить раз в 7–15 лет, и многие не хотят этого делать, хотят сами наслаждаться цветением. В 90-е многое также было утрачено. Вот и возник дефицит», — говорит Наталья Шевцова.

Как ухаживать за пионами и получить огромные цветы

Размер цветка зависит от сорта и ухода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пионы требуют внимания: если их не полоть, не подрезать, не подкармливать, куст может просто погибнуть.

«Крупность цветка зависит от сорта. Можно немного увеличить их, если убирать пасынки, но тогда и куст будет цвести не так долго по времени, — отметила Наталья. — При посадке делаю яму в 30–50 сантиметров. В первые два года в посадочную яму я не добавляю перегной. Можно туда маленько глины подложить или песка и обязательно фосфорно-калийные удобрения. Я, например, сыплю фосфоритную муку и золу».

Органические удобрения сибирячка советует вносить только с третьего года. У нее был печальный опыт раннего использования перегноя: тогда корни у кустов просто сгнили.

«Я все подкормки основные делаю всегда по листу. Можно взять любое комплексное удобрение с фосфором и калием, азотом можно подкармливать только до цветения. Сейчас, как только всё отцвело, нужно пройтись по листьям и обильно опрыскать», — посоветовала цветовод.

Она подчеркнула, что ничего сложного в уходе за пионами нет. Нужно соблюдать агротехнику: подрезать, полоть, держать в чистоте, рыхлить и подкармливать.

«И бизнес, и вроде не он»

Наталья любит пионы за яркость и аромат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наталья на связи с самыми крупными ботаническими садами страны и часто обменивается с ними сортами.

«Тут оно перемешано: и бизнес, и не бизнес. Я вот вам букет дарю — это же не бизнес, правильно? Это от души. Срезанные цветы также всем своим знакомым принесу и от души подарю. Бизнес приплетется осенью, — сказала Наталья. — Заработать можно, но это нужно иметь садовника. Чтобы уехать на работу, а он полол, рыхлил, поливал, обрезал. У меня не так».

Наша героиня призналась, что ей очень не хватает земли, чтобы поддерживать коллекцию: она может содержать всего один-два куста одного сорта, а это большие риски.

«Легко потерять сорт, потому что погода подвела, и всё, куст погиб, а запасного нет. Нужно хотя бы по четыре-пять одного сорта, — отметила цветовод. — Мне этим заниматься никогда не надоест. Есть моменты, когда я не успеваю что-то, когда мошкара заедает на участке, когда жара, а приходится встать на коленки и полоть. Но мне это абсолютно не надоело».