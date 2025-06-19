Обвалившиеся вывески и разруха: как после закрытия выглядит легендарный ресторан в центре Ярославля

В Ярославле закрылся ресторан «Свои Да Наши» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











После закрытия один из культовых ресторанов в центре Ярославля — «Свои да наши» — пришел в плачевное состояние. Заведение располагалось на улице Свободы, 43в. Оно перестало работать в январе 2025 года. За полгода простоя здание обветшало: во дворе появилась гора мусора, обвалилась вывеска, а вокруг — разруха.

«Ресторан „Свои Да Наши“ с 01.01.2025 года закрыт. Приносим свои извинения», — висит объявление на двери заведения.

Ресторан «Свои Да Наши» перестал работать в январе 2025 года Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

+1

По данным сервиса «Яндекс Карты», у ресторана был рейтинг 4,3 из 5. Ярославцы отмечали приятную атмосферу и вкусную еду в заведении.

«Музыка нормальная, народу много. Хорошо провели время с друзьями. Душевная атмосфера. Меню без фото, скудноватое. В целом рекомендую», — отметила Надежда.

«Кухня — класс, атмосфера потрясающая. Музыка, танцпол — всё как нужно. Охрана отрабатывает на 100%. Цены высоковаты, но не кусаются. Подъезд на машине не очень удобный, но места во дворе много», — заметил Алексей Котов.

В то же время из минусов посетители ресторана выделили кусающиеся цены и плохое обслуживание.

«Были в новогоднюю ночь, остались очень расстроены, делали предварительный заказ на всё: и холодные закуски, и горячее. В итоге пришли к 22:00, и на столе было только два салата из шести. Остальное ничего не принесли ко времени. Очень долгое обслуживание. Официантов приходилось искать», — написала Татьяна К.