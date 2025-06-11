Вместо магазина — пустое поле: стало известно, куда пропал крупный садовый центр под Ярославлем

Стало известно, куда пропал садовый центр у ТРК «Вернисаж» Источник: Садовый центр «Мадейра» / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











Под Ярославлем прекратил работу один из крупнейших садовых центров региона. Речь идет о торговой площадке «Мадейра», ранее она располагалась на территории близ ТРК «Вернисаж» в поселке Нагорный. Владелица «Мадейра Групп» Ирина Вахрамеева в беседе с 76.RU сообщила о прекращении работы садового центра.

«Просто закрылись, договор аренды расторгнут. Весной мы не открывались в этом году, закрылись в феврале», — рассказала Ирина Вахрамеева.

В магазине «Мадейра» были выставлены на продажу саженцы растений, семена, удобрения, садовый инвентарь и другие товары для дачи и участка. По словам Вахрамеевой, магазин съехал с территории ТРК под конец весны.

«Невыгодно. Как бизнес — нерентабельный», — объяснила Ирина Вахрамеева.

ООО «Мадейра Групп» было образовано в 2021 году. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», изначально в числе учредителей были указаны Ирина Вахрамеева и Юлия Щербакова. 1 октября 2024 года последняя вышла из учредителей. По данным сервиса, на конец 2024 года компания заработала 26 миллионов рублей, чистый убыток составил 335 тысяч рублей.

+1

1 апреля 2025 года в Арбитражный суд Ярославской области поступило заявление о банкротстве ООО «Мадейра Групп».

«Считая, что расчеты с одним или несколькими кредиторами приведут к невозможности исполнения должником денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами, должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом)», — указано в документации.

На заседании 28 апреля суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Мадейра Групп». Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 6 августа.