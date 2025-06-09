Даже прослушка не нужна. Алгоритмы знают о нас всё: как они собирают информацию о людях и можно ли от них спрятаться

Эксперт объяснила, что делать, чтобы агрегаторы знали о вас меньше Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











«Меня подслушивают» — эта фраза хоть и отдает паранойей, но для многих звучит как сущая правда. Иначе почему после разговора с подругой о поездке в Китай вам вдруг начала попадаться реклама туров? Формирование таргетированной рекламы стало одной из тем фестиваля кибербезопасности Positive Hack Days. Независимый эксперт Ольга Свиридова уверяет, что рекламодатели не пользуются прослушкой, но всё равно всё о вас знают. И о ваших друзьях тоже. И о том, что вы вообще друзья. И раньше них поймут, с кем у вас свидание. Как им это удается и можно ли от них спрятаться — в материале наших коллег из NGS.RU.

Ольга Свиридова Независимый эксперт в области информационной безопасности

Они всё про вас знают

Ваш смартфон собирает большое количество информации и делится ею с сервисами рекламы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Представьте такую ситуацию: условные Аня и Маша знакомы, но не являются близкими подругами. Аня увидела в интернете рекламу концерта, рассказала о нем Маше и предложила сходить вместе. Тем же вечером Маша увидела рекламу этого концерта в браузере своего планшета. Первой ее мыслью было то, что их разговор с Аней подслушали.

«На самом деле, всё немного не так, — объяснила Ольга Свиридова. — Было бы даже проще поверить, что нас прослушивают, но телефоны собирают о нас гораздо больше информации, чем просто наши разговоры. И чтобы знать, чем мы увлекаемся, запись нашей речи не нужна».

Первые в списке сборщиков информации — мобильные приложения. Социальные сети, игры, приложения, которые упрощают жизнь. Приложения собирают множество технической информации (модель устройства, уровень заряда батареи, яркость экрана, положение телефона), знают, к какому оператору вы подключены, используете ли Wi-Fi, мобильный или домашний интернет, ваш IP-адрес и многое другое.

Мобильные приложения также знают ваш IDFA для устройств на IOS и AAID — для Android. Это уникальный номер, который присваивается компаниями конкретным телефонам. Рекламодатели используют его для отслеживания пользователей и для того, чтобы предлагать персонализированную рекламу.

«Любая безобидная игра, в которой вы переставляете какие-нибудь алмазики, чтобы они исчезли, на самом деле соберет о вас кучу данных и определит вас как конкретного человека», — отметила Ольга Свиридова.

Передать информацию о вас могут и окружающие люди. Например, если ваш друг отметил в соцсетях, где вы были Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Второй сборщик информации — это файлы cookie. Этот инструмент помогает определить, какая вещь лежит в вашей корзине в интернет-магазине, знает вашу историю посещения страниц, как долго вы скроллили ленту, какие посты вам интересны. Все эти данные собирают вместе и анализируют.

«Сейчас большинство браузеров защищают нас от отслеживающих cookie. Но набирают популярность новые методы, например слепки браузера», — добавила эксперт.

Благодаря таким «слепкам» рекламодатель получает информацию о ваших устройствах, установленных приложениях и даже о том, какой заряд у вашего ноутбука, — всё, что понадобится для составления вашего портрета и понимания о том, что вам нравится. Эти данные затем соотносят с данными о других людях, похожих на вас, — так можно понять предпочтения групп.

Поведенческий анализ изучает, что вы делаете в Сети и как реагируете на разный контент. Допустим, вы открываете ленту в соцсетях и смотрите видео. Даже если вы не ставите ему лайк, алгоритм запоминает ваше поведение и предлагает похожий контент.

«Благодаря всем этим данным можно, во-первых, прогнозировать, что вам понравится. Во-вторых, сайты сравнивают ваше поведение с поведением другого человека, который имеет те же самые приложения. Ему интересны определенные штаны, и, скорее всего, товары, которые вам можно предложить, будут интересны не только ему, но и вам», — объяснила Ольга Свиридова.

Такой метод называется look-alike. И на нем, по словам эксперта, маркетологи сейчас «делают деньги».

Ловить волну

За тем, что вы делаете в соцсетях, тоже следят Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Часто наши телефоны отслеживают с помощью Wi-Fi: устройство постоянно посылает во внешний мир сигналы, когда у него подключен поиск доступных сетей. И если вы не используете скрытые MAC-адреса, то самые разные сервисы знают, где вы находитесь.

Вот вы идете по городу, и вам приходит реклама магазина. Почти наверняка мимо этого магазина вы проходили с включенным Wi-Fi-модулем — агрегаторы это увидели и предложили вам рекламу.

«Также благодаря Wi-Fi можно определить, что два человека проводят время вместе в кафе. При этом анализируется их социальный профиль, и так алгоритмы могут предположить, что эти два человека на самом деле, например, встречаются», — рассказала Ольга Свиридова.

Даже если вы сами не ведете соцсети, ваши друзья помогают составить представление о вас, когда отмечают у себя на странице, показывают, где вы были и что делали.

Или вы, например, скидываете подруге ссылки на вещи, которые хотите купить, и она по ним переходит. Алгоритмы считывают, что вы друзья, и, возможно, вам будут нравиться одни и те же вещи и интересовать похожая реклама.

«Все ваши действия так или иначе сливают огромное количество данных. И для этого не нужна прослушка», — подчеркнула эксперт.

Так что если вам попадается реклама, которую обсуждали ваши друзья, это не значит, что вас подслушали. Просто алгоритмы знают, что вы знакомы. А если ваша знакомая долго смотрела на рекламу концерта в вашем городе или перешла по ссылке с нее, алгоритмы это запомнили. И наверняка сопоставили с вашими музыкальными предпочтениями. Возможно, вы и сами видели уже эту рекламу — просто обратили внимание на нее только после разговора.

Как защищаться

Паниковать из-за целевой рекламы не стоит Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











От сбора информации о вас можно уклониться хотя бы частично. Для этого надо как минимум отрегулировать настройки конфиденциальности.

«Самое базовое — посмотреть, у каких приложений есть доступ к вашим фото, геолокации и так далее. Если вы не понимаете, зачем это приложению, то надо ему этот доступ запретить», — объяснила Ольга Свиридова.

В некоторых смартфонах в настройках можно выключить контекстную рекламу. При этом практически все современные браузеры и свежие версии приложений позволяют защитить пользователя автоматически, блокируя отслеживающий путь, отметила она.

Чтобы усилить защиту, можно настроить уровень приватности в браузере. В Chrome, например, надо зайти в «Настройки», потом в «Конфиденциальность и безопасность». Там найти «Файлы cookie и другие данные» и включить блокировку сторонних файлов.

А чтобы было сложно отследить ваше геоположение, можно в смартфоне спрятать ваш МАС-адрес. В IOS это функция «Установить частный МАС-адрес», в Android — «Случайный MAC-адрес». В этом случае телефон при каждом подключении к Сети генерирует новый адрес и отправляет его на другое устройство. Так рекламные компании не смогут определить, где и с кем вы находитесь.

«Мы часто думаем, что всё очень плохо и все наши данные слиты. Но, к сожалению, если мы хотим использовать интернет и все блага цивилизации, то придется смириться со многими вещами. Главное, соблюдать минимальные рекомендации. И наслаждаться жизнью», — подытожила Ольга Свиридова.

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Что случится, если вам позвонили и сразу сбросили, — рассказал эксперт.