От обычного официанта до ресторатора и блогера. Как сын видного топ-менеджера стал героем светской хроники

Отец Артема — Михаил Карисалов, глава крупнейшей нефтехимической компании «Сибур» Источник: SugarBistroMoscow / T.me

Это имя давно на слуху — то в сводках светской хроники, то в обсуждениях нового гастрономического тренда. Одни считают его наследником империи «Сибур», другие — гастроблогером с харизмой, третьи — самозванцем с завышенными амбициями. Сам он просит не называть его блогером и говорит о себе просто: «Я обозреваю рестораны». 72.RU разбирается, в чем секрет популярности Артема Карисалова, и рассказывает, как сын топ-менеджера стал поваром, а потом ресторатором.

Вы наверняка встречали такие обзоры в запрещенной соцсети Источник: Artemkarisalov / vk.com

Петербургское детство и культ еды

Артем Карисалов родился в 1989 году в Ленинграде, в «обычном спальном районе», как он сам уточняет. На тот момент его отцу, ныне гендиректору «Сибура» Михаилу Карисалову, едва стукнуло 17. Он и его супруга жили вместе с родителями, детей паре помогала воспитывать бабушка. Вот как сам Карисалов-старший вспоминает это время:

— Ленинград. Одиннадцатиметровая комната, кровать посередине, шкаф. Детские кроватки слева и справа. Все. Вот образ моей жизни 1990 года. Мои друзья по школе, рок-клубу в один день просто выключились, и всё. Так я попал во взрослый мир. Помню хорошо почему-то детское мыло за 15 копеек с нарисованным зайцем. Я тер его на терке для того, чтобы стирать марлевые подгузники. Помню сухое молоко, которое раздавали как гуманитарную помощь семьям с маленькими детьми, — рассказывал журналистам Forbes Михаил Карисалов.

Слева направо: Михаил Карисалов со своей второй супругой Еленой и старшим сыном Артемом Источник: Thestatussymbol.com

Михаил Карисалов — российский топ-менеджер, с февраля 2018 года занимает должность генерального директора и председателя правления ООО «Сибур». В компании работает с 2003 года, пройдя путь от советника президента до главного операционного директора. Возглавлял такие ключевые активы, как «СибурТюменьГаз» и «Тобольск-Полимер», был членом правления «Сибура» с 2007 года.

Всего в семье Карисаловых пятеро детей. Артем — старший ребенок. Его семья хоть и жила поначалу скромно, всегда отличалась щедростью и гостеприимством. По словам Карисалова-младшего, еще в детстве он впитал культ еды: одна бабушка — гречанка, другая — татарка, обе родом с юга и прекрасно готовили. Одна даже работала в легендарной ленинградской пышечной на Большой Конюшенной.

Артем, хоть его отец и занимает высокий пост, не спешит использовать его имя.

— Смысл в том, что родители не прилагают никаких усилий в продвижении моего медиа и еще чего-то. Все достижения — результат моих усилий. Мне 35 лет, и я взрослый человек. Мои родители в разводе, и я помогаю маме и бабушке. Брать деньги на развитие проекта в моем возрасте абсурдно, особенно когда есть опыт работы в ресторанном бизнесе, — говорил Карисалов в интервью сайту «Открытая кухня».

Артем Карисалов в детстве на руках у матери Источник: @karisalov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стажировка длиною в жизнь

С 17 лет Артем начал работать в ресторанной сфере: сначала в Санкт-Петербурге — официантом и поваром в ресторане Vox, затем менеджером в «Гимназии» и даже стоял на фейсконтроле в Music Bar 11. Переехав в Москву, он продолжил карьеру: был метрдотелем в престижном мишленовском ресторане White Rabbit, менеджером в «Бараshka» и Sixty, позже — поваром горячего цеха в ресторане Maya.

При этом образование у Карисалова актерское: он окончил New York Film Academy, учился на факультете актерского мастерства. В ресторанном бизнесе Карисалов называет себя самоучкой.

— Я сам работал на сложной станции гриля, где приходилось выдерживать жару и длительные смены. Я не боялся этой работы, потому что понимал, что именно в трудностях закаляется личность, — говорит о своем пути Карисалов.

Историей своего пути Артем делился в запрещенной соцсети. Он рассказывал, как начинал работать на кухне Источник: @karisalov / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) В день Карисалов мог приготовить 50 стейков, а смены длились по 13 часов Источник: @karisalov / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Гастроблог как побочный эффект

В 2018 году вместе с Сергеем Бондарчуком-младшим и Алексеем Киселевым он открыл бар The Kisa Bar на Рочдельской улице в Москве. Место стало модным, но временным. Гораздо больше шума вызвало появление Карисалова в феврале 2024 года на презентации своего special-меню в ресторане Ikura.

А уже в апреле 2024-го открылся Sugar Bistro — его собственный ресторан. Концепция — «подсластить московские будни». Интерьер, кухня, напитки — всё создано по его ТЗ. В меню: рубленый стейк за 2800 рублей, премиальное мясо, десерты с вау-эффектом, авторские коктейли.

Параллельно Артем набирал популярность и в запрещенной соцсети. Свой гастроблог Карисалов завел, как он утверждает, «по просьбе окружения». Первые видео с дегустациями, шутками и острыми комментариями быстро стали вирусными. Его стиль — немного театра и цинизма, много вкуса. За восемь месяцев блог вырос до 240 тысяч подписчиков.

— Я никогда не позиционировал себя блогером. Этот статус приписали мне разные СМИ. Я просто человек, который делает свою работу: я обозреваю рестораны, — объяснял свою позицию Карисалов.

Знаменитая фраза «во рту поженились» ушла в народ, а сам Артем стал героем не только гастросреды, но и светских новостей.

Карисалов на открытии собственного заведения Sugar Bistro Источник: SugarBistroMoscow / T.me

Светская хроника, скандалы и 220 тысяч рублей

Весной Карисалов оказался в центре громкой истории. PR-директор ресторатора Марии Лобановой пригласила его на мероприятие. В ответ получили от Карисалова счет — 220 тысяч за 45 минут. Слухи, осуждение, шутки. Лобанова упрекнула Артема в «отсутствии светского веса», а Telegram-каналы наперебой обсуждали инцидент.

— Я в неделю получаю десятки приглашений, девяносто процентов которых вежливо отклоняю ввиду своей занятости. И когда «гестменеджер лучших мероприятий» девять раз приглашает меня на неинтересные мне события и я девять раз вежливо отказываю, то в десятый раз я просто говорю своему пиар-директору: «Напиши 220к». Считайте это более категоричной формой отказа, — сообщал Карисалов в своем Telegram-канале.

Его поддержали коллеги по светской тусовке, в том числе Сергей Минаев, а обвинения в использовании «блата» он комментирует резко.

— Мой отец не вмешивается в мою работу, а такие обвинения извне — это лишь попытка оправдать свои провалы.

Хоть Карисалов и говорит, что его заведение ориентировано на всех горожан, среди посетителей Sugar были уже Сергей Минаев, Андрей Малахов, Антон Шастун и Ирина Горбачева Источник: @karisalov / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: @karisalov / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что дальше?

Сейчас Карисалову-младшему 35. Он называет себя «шефом, гастрообозревателем и ведущим», активно развивает собственный ресторан Sugar в Москве, продолжает делать обзоры и подумывает о медийных проектах.