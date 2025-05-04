«Мужики торгуются, девушки — нет». Предпринимательница заработала на квартиру и машину продажей необычных шаров: в них не вянут цветы

Анна декорирует силиконовые шары и продает их в ночных клубах Источник: Анна Тимохина











На набережной теплыми летними вечерами, во время праздников или в парках продают светящиеся силиконовые шары с гирляндами внутри. 37-летняя Анна Тимохина из Новосибирска создала на таких сувенирах небольшой бизнес. Изделия отличаются оригинальностью. Предпринимательница продает их на праздниках и вечеринках. Анна быстро заработала на квартиру и машину. Она рассказала NGS.RU историю своего маленького дела и поведала об опасностях торговли на улицах и в ночных клубах.

Из осветителей — в бизнес

Анна красавица, поэтому, если работает по ночам, скрывает фигуру Источник: Анна Тимохина Пока училась в вузе, Анна подрабатывала в цирке Источник: Анна Тимохина

Анна Тимохина занимается продажей шаров уже шесть лет, но никогда этого не планировала.

Она родилась в Новосибирске, после школы поступила в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) на специальность «гостиничный бизнес и туризм». На пятом курсе родила дочь, но учебу не бросила и после того, как получила диплом, поступила в магистратуру, параллельно работая в цветочном магазине и в цирке осветителем.

Осветители — сотрудники, которые находятся на самых верхних рядах зрительного зала. В их обязанности входит выделить светом главное на манеже во время представлений, при этом не мешая работе артистов.

— Родители в тот период помогали — сидели с доченькой. Я училась серьезно, у нас в университете всё строго было, никаких поблажек, всё сами, — вспоминает Анна. — В цирк соседка по даче позвала работать, и меня взяли в команду. Поначалу было сложно, потом всему обучилась.

Работа научила Анну пунктуальности: если сотрудник опоздает, шоу не начнется, так как световыделение — важный элемент любого представления. Работа нравилась, хоть и платили за нее сущие копейки.

Окончив магистратуру, Анна вышла замуж и занялась воспитанием ребенка: водила дочь на кружки, обустраивала быт. Однажды с супругом они придумали сезонную подработку: продавали воздушные шарики с гелием внутри на мероприятиях, а также делали из них композиции для праздников на заказ. Работали в теплое время года в парках и на набережной во время крупных мероприятий.

Бизнес Анна начинала с супругом Источник: Анна Тимохина Продолжила дело и после развода Источник: Анна Тимохина

Но со временем отношения с супругом начали портиться.

— Он был инфантильным, не задерживался ни на одной работе, любил сидеть дома и отдыхать, постоянно приходилось его «пинать». Жили у меня, поэтому при разводе ушел он, забрав машину, купленную на совместно заработанные деньги. Сказал просто: «Машина на мне, до свидания», — вспоминает собеседница.

Поначалу Анна была в отчаянии: не было сбережений, работы и денег. Дошло до того, что она сдавала в ломбард свое золото, чтобы решить навалившиеся проблемы. В этот момент бывший супруг попытался надавить на Анну и вернуться, но она не согласилась.

— Стоял возле ЗАГСа с другой [женщиной], звонил, плакал и предлагал мне одуматься. А услышав отказ, начал пугать, что я без него никто и пропаду. Но я уже на тот момент всё решила, — рассказывает Анна. — Не пошла в суд из-за машины, а, чтобы доказать себе и ему, что я на что-то способна, решила, что заработаю на всё сама.

«И тут пришла идея»

Такие цветы могут стоять годами Источник: Анна Тимохина











Несколько месяцев Анна продолжала дело, начатое с экс-супругом, а затем стала искать пути развития. Бизнес на обычных шарах казался не слишком рентабельным: они часто лопаются, да и в холодное время года заниматься ими проблематично.

И тогда предприимчивая Анна решила остановиться на шарах из силикона — такие часто можно увидеть у продавцов на праздниках. Они довольно плотные, а внутри, как правило, размещают светящиеся гирлянды.

На первую закупку пришлось занимать деньги. Анну познакомили и свели с оптовиками, а первые крупные партии она продавала сама на улицах — для этого купила небольшую дешевенькую машину. Но размер дохода не устраивал.

— И тут пришла идея: а что, если я сделаю что-то, чего вообще ни у кого нет? С тех пор понеслось. С каждым днем что-то новое придумываю. То перья, то цветы, то принты, то конфетти, то светящиеся звезды, — смеется Анна.

Материалы она заказывает в Москве — специальные шары из более плотного силикона, потому что обычные не выдержат декора. В Новосибирске, говорит она, таких в продаже нет. Оптовые партии весом по 100–180 кг доставляют транспортными компаниями.

Шары, которые предлагает Анна, выглядят как произведения искусства. Некоторые думают, что цветы она использует те же, что продают на кладбищах, но это не так: они тоже из силикона.

Материалы для шаров Анна закупает оптом Источник: Анна Тимохина У нее уже есть постоянные покупатели Источник: Анна Тимохина

Назвать стоимость одного шарика или одного элемента декора Анна затруднилась: она всё заказывает только крупными партиями по оптовым ценам. При этом замечает, что в сумме себестоимость готового шара часто превышает 100 рублей. Цены на уже надутые и собранные шары разнятся: начинаются от 500 рублей и доходят до 3000 в зависимости от сложности композиции.

— Меня всегда удивляют люди, которые думают, что начальная цена такого шарика — 20 рублей. Это далеко не так. Кроме того, денег стоят элементы украшения, работа, — рассуждает собеседница.

Анна сама общается с заказчиками — иногда на мероприятия шары с декором заказывают целыми партиями. Композиции она придумывает сама, но собирают их нанятые сотрудники. Обычно в их роли — студенты или те, кому нужны деньги. Так, признается предпринимательница, она хоть немного разгружает себя.

Анна тщательно следит за качеством изделий, обратной связью и отзывами покупателей. Особое удовольствие — когда на улице узнают и благодарят.

— Говорят, мол, шарик у меня в прошлом году с цветком купили и он до сих пор стоит. Я это слышу часто и радуюсь, ведь я покупаю изделия, отвечаю за их качество. Там много нюансов: чтобы ничего ни в коем случае не разваливалось, всё нужно тщательно проклеить, закрепить, — объясняет Анна.

Предпринимательница тщательно контролирует работу тех, кого нанимает Источник: Анна Тимохина Иногда она продает свои изделия подешевле Источник: Анна Тимохина

Некоторые мужчины — ее постоянные покупатели. Если у них меняются подруги, каждой новой пассии делают такие сюрпризы, ведь обычные цветы быстро вянут, а эти стоят и радуют годами.

Но с девушками Анне работать проще.

— Некоторые мужики торгуются, пытаются сбавить цену. А современные девушки в основном самодостаточные, они не будут торговаться. Хотят праздник — покупают шарик себе или подруге. Но я всегда стараюсь быть человеком и смотрю на ситуацию, — поясняет предпринимательница.

Были случаи, когда мужчины покупали такой шарик для любимой на последние деньги и Анна делала скидку. Случается, что у родителей не хватает денег на шарик для ребенка, — в этом случае предпринимательница тоже готова уступить.

— Я со всеми уважительно и предельно корректно общаюсь. Я приношу людям праздник и радость, и это моя работа — всем улыбаться при этом. Стараюсь услышать каждого, понять желания: какой нужен шарик, какой повод для подарка или настроение, — объясняет Анна.

«Ухаживания нетрезвых мужчин»

Торговать шарами в клубах по ночам бывает опасно Источник: Анна Тимохина Иногда покупатели начинают конфликты Источник: Анна Тимохина

Работа у Анны при этом рискованная: нередко приходится сталкиваться с грубостью и хамством, нетрезвыми гостями в заведениях, куда она доставляет заказы. Чтобы никого не провоцировать, предпринимательница скромно одевается. Если выходит по ночам на работу, прячет фигуру под бесформенными свитерами и куртками, надевает обычные темные джинсы, удобную обувь, а еще старается не вступать в споры.

Встречаются при этом и недовольные покупатели. Однажды двое парней купили по шарику и начали ими драться. Шарики, естественно, лопнули, и покупатели начали требовать обменять товар. Анна культурно объяснила им, почему этого не сделает.

Бывает, приходится сталкиваться с ухаживанием нетрезвых мужчин, терпеть замечания грубых женщин, видеть пьяных дебоширов. Спасают охранники заведений, в которых Анна предлагает шары, а также полезные знакомства и связи.

— Однажды возле клуба въехали в мою машину и платить не хотели. Толпа такая набежала, угрожали. Спасло то, что директор заведения встал на мою защиту — я его давно знаю, работаю в этом клубе много лет. И эти ребята ремонт мне в итоге оплатили, — рассказывает Анна. — А так всех охранников заведений знаю, кому-то в клубах «заношу» для того, чтобы беспрепятственно работать и быть под защитой.

«Много зависти»

Анна мечтает встретить свою судьбу Источник: Анна Тимохина Предпринимательница хочет открыть магазин подарков Источник: Анна Тимохина

Анна Тимохина занимается силиконовыми шарами около шести лет. И хотя на вопрос о месячном доходе она вежливо отказывается отвечать, за это время она смогла заработать на просторную квартиру в ипотеку и сделала в ней ремонт, купила хорошую машину.

Анна мечтает и дальше заниматься любимым делом, а также открыть магазинчик — для индивидуальных заказов. Об этом думает давно, но боится пробовать сама.