Wildberries резко увеличил плату за возврат товара

Стоимость вырастет для тех, кто не пришел в ПВЗ за заказом Источник: YA62.ru











Wildberries в два раза увеличил плату за возврат товара, который покупатель не забрал в течение 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней», — анонсировали изменения в компании ТАСС. В маркетплейсе подчеркнули, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема.

Новые правила решили ввести, чтобы сократить число невостребованных заказов, хранящихся на ПВЗ, а также снизить их перемещения между складами. В итоге компания хочет повысить эффективность и удобство доставки для покупателей и продавцов.

Сейчас в компании действует два тарифа для возврата. Если человек заказал товар, пришел за ним в пункт выдачи, но решил, что он не подходит по каким-то причинам, то условия возврата остались прежними. В пресс-службе Wildberries уточнили, что отказ при получении для подавляющего большинства товаров, представленных на платформе бесплатный.

«При оформлении заказа клиента всегда заранее информируют обо всех подробностях его возврата или отказа от него», — добавили в компании.