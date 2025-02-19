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Бизнес Apple выпустила бюджетный iPhone 16e — сколько будет стоить смартфон

Apple выпустила бюджетный iPhone 16e — сколько будет стоить смартфон

Телефон оснастили улучшенной камерой и долговечным аккумулятором

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В продажу он поступит с 28 февраля | Источник: apple.comВ продажу он поступит с 28 февраля | Источник: apple.com

В продажу он поступит с 28 февраля

Источник:

Apple представила бюджетный iPhone 16e. Информация о новинке опубликовали на сайте компании.

Новинка представляет собой прямое продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Новый iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камеры.

На задней панели разметили всего одну камеру, но ее разрешение увеличилось с 12 до 48 мегапикселей. Телеобъектив поддерживает 2х-кратный оптический зум и видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Разрешение же фронтальной камеры составляет 12мегапикселей.

В галереи нового iPhone есть возможность поиска фотографий по словам

Источник:

Объем аккумулятора разработчики не уточняют, однако судя по заявленным характеристикам он может работать на шесть часов дольше по сравнению с iPhone 11 и на 12 часов любой предыдущей версии iPhone SE.

iPhone 16e будет доступен с объемом встроенной памяти в 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Уже с 21 февраля можно будет оформить предзаказ. Мировые продажи стартуют с 28 февраля. Цены на новые смартфон начинаются с $599.

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