Apple выпустила бюджетный iPhone 16e — сколько будет стоить смартфон

В продажу он поступит с 28 февраля Источник: apple.com











Apple представила бюджетный iPhone 16e. Информация о новинке опубликовали на сайте компании.

Новинка представляет собой прямое продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Новый iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камеры.

На задней панели разметили всего одну камеру, но ее разрешение увеличилось с 12 до 48 мегапикселей. Телеобъектив поддерживает 2х-кратный оптический зум и видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Разрешение же фронтальной камеры составляет 12мегапикселей.

В галереи нового iPhone есть возможность поиска фотографий по словам Источник: appple.com

Объем аккумулятора разработчики не уточняют, однако судя по заявленным характеристикам он может работать на шесть часов дольше по сравнению с iPhone 11 и на 12 часов любой предыдущей версии iPhone SE.