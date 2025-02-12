Тараканы, грызуны и антисанитария: в сети «Светофор» нашли новые нарушения

Магазины сети проверяют по всей стране Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В московских супермаркетах сети «Светофор» нашли мух, тараканов, грызунов и другие многочисленные нарушения, которые являются угрозой для здоровья граждан. Об этом говорится в судебных документах.

— В торговом зале магазина обнаружены многочисленные мертвые особи вредных членистоногих насекомых (мухи, мошки), в административном помещении магазина обнаружены живые и мертвые особи тараканов, — говорится в одном из документов суда.

Антисанитария способствует размножению грызунов и насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями. Подобные нарушения Роспотребнадзор выявил как минимум в четырех магазинах сети, пишет ТАСС.

«Светофор» — сеть магазинов низких цен, основанная в 2009 году в Красноярске.

Проблемы обнаружили не только с товаром, но и с сотрудниками. У них отсутствовали медицинские книжки и прививки. Также в магазинах был нарушен температурный режим хранения продуктов. В итоге в столице приостановили работу не менее 10 супермаркетов этой сети.