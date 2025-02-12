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Бизнес Тараканы, грызуны и антисанитария: в сети «Светофор» нашли новые нарушения

Тараканы, грызуны и антисанитария: в сети «Светофор» нашли новые нарушения

В магазинах возникла опасность распространения инфекций

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Магазины сети проверяют по всей стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМагазины сети проверяют по всей стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Магазины сети проверяют по всей стране

Источник:

В московских супермаркетах сети «Светофор» нашли мух, тараканов, грызунов и другие многочисленные нарушения, которые являются угрозой для здоровья граждан. Об этом говорится в судебных документах.

— В торговом зале магазина обнаружены многочисленные мертвые особи вредных членистоногих насекомых (мухи, мошки), в административном помещении магазина обнаружены живые и мертвые особи тараканов, — говорится в одном из документов суда.

Антисанитария способствует размножению грызунов и насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями. Подобные нарушения Роспотребнадзор выявил как минимум в четырех магазинах сети, пишет ТАСС.

«Светофор» — сеть магазинов низких цен, основанная в 2009 году в Красноярске.

Проблемы обнаружили не только с товаром, но и с сотрудниками. У них отсутствовали медицинские книжки и прививки. Также в магазинах был нарушен температурный режим хранения продуктов. В итоге в столице приостановили работу не менее 10 супермаркетов этой сети.

Подобная ситуация наблюдается и в других регионах. В начале 2025 года на магазины «Светофор» по всей России обрушились масштабные внеплановые проверки Роспотребнадзора. Из-за найденных санитарных нарушений закрылись несколько торговых точек в Москве, Петербурге, Татарстане, Удмуртии, Тюменской области и на других территориях. Например, в Свердловской области в магазины поступала продукция без ветеринарных сопроводительных документов, то есть является неподтвержденной по показателям качества и безопасности. ФНС начала ликвидацию головной компании ретейлера. Причиной стали недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. Россияне выступили против закрытия магазинов. Они считают, что это станет ударом для людей с низкими зарплатами.

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Светофор Магазин Антисанитария Крысы Тараканы
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