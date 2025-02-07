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Бизнес репортаж «Оно у нас под ногами, но мы его не видим». Сколько зарабатывают добытчики золота на Урале

«Оно у нас под ногами, но мы его не видим». Сколько зарабатывают добытчики золота на Урале

Репортаж из шахты драгоценных металлов

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1 комментарий
В шахте «Северная» работают около 420 человек | Источник: Дарья Манохина / E1.RU В шахте «Северная» работают около 420 человек | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

В шахте «Северная» работают около 420 человек

Источник:

«Березовский рудник» в Свердловской области — старейшее в мире предприятие, где добывают золото. Ему более 270 лет, но никто из тех, кто работает под землей, своими глазами драгоценный металл не видит. Его извлекают из руды, которую шахтеры отправляют из-под земли на поверхность. Подробности — в репортаже наших коллег из E1.RU.

— Вы сейчас буквально идете по золоту, оно у нас под ногами, но мы его не видим, — рассказывает Антон Кишкин, который уже десять лет работает в шахте. — Чтобы хотя бы грамм извлечь, нужно очень много этих камней.

Клеть, которая спускает рабочих под землю | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Клеть, которая спускает рабочих под землю | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Клеть, которая спускает рабочих под землю

Источник:

Под землю шахтеров спускает клеть — ощущение, что этот своеобразный лифт увозит не просто на глубину в полкилометра, а на пару веков в прошлое. Под землей нет цифровой техники. Здесь, говорят, ни один компьютер не выдержит шахтерских условий: слишком много пыли.

Клеть (то есть лифт) вызывают на глубину по дисковому телефону | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Клеть (то есть лифт) вызывают на глубину по дисковому телефону | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Клеть (то есть лифт) вызывают на глубину по дисковому телефону

Источник:
Так выглядит единственная «ЭВМ» в шахте | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Так выглядит единственная «ЭВМ» в шахте | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Так выглядит единственная «ЭВМ» в шахте

Источник:
Автоматическая шахтная сигнализация | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Автоматическая шахтная сигнализация | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Автоматическая шахтная сигнализация

Источник:

Самая пыльная работа — у горнопроходчиков. Они прокладывают новые пути шахты.

— Меня сюда привел тесть. Я не хотел сначала, потому что не знал, что такое шахта. Видел только угольные шахты, а там всегда старые крепления, мокрые, кривые. А тут совсем другое, — рассказывает горнопроходчик Ринат Давлятшин.

Вес такого перфоратора&nbsp;— около 30 килограммов | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Вес такого перфоратора&nbsp;— около 30 килограммов | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Вес такого перфоратора — около 30 килограммов

Источник:

Зарплата Рината зависит от его маршрута, платят за каждый пройденный метр. В среднем горнопроходчики получают не меньше 120 тысяч рублей в месяц, а вообще оклад подземных рабочих начинается от 55 тысяч.

Думаете, сколько золота в этом ковше? Не больше двух граммов. Хватит разве что на тоненькое колечко | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Думаете, сколько золота в этом ковше? Не больше двух граммов. Хватит разве что на тоненькое колечко | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Думаете, сколько золота в этом ковше? Не больше двух граммов. Хватит разве что на тоненькое колечко

Источник:

У каждого проходчика есть целая коллекция трофеев. В рудных жилах они собирают горный хрусталь и «золото дураков» — так называют минерал пирит. Он, хоть и не драгоценный, но в кругу рабочих имеет свой вес. Достать большой и ровный камень — признак настоящего мастерства.

— У меня есть мечта найти большой прямоугольный пирит. Когда кому-то массивный такой удается достать, всегда делятся, радуются. Некоторые ковыряют ножичком аккуратно, чтобы вытащить и не поцарапать, не повредить, — говорит горнопроходчик Ринат.

Так выглядит «золото дураков» | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Так выглядит «золото дураков» | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Так выглядит «золото дураков»

Источник:
А это пирит в рудной жиле | Источник: Дарья Манохина / E1.RU А это пирит в рудной жиле | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

А это пирит в рудной жиле

Источник:

Наружу золотую руду увозят с помощью вагонеток. Перед этим крупные камни дробят кувалдой или взрывают.

Рабочие передвигаются по шахте пешком или на электровозе | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Рабочие передвигаются по шахте пешком или на электровозе | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Рабочие передвигаются по шахте пешком или на электровозе

Источник:

Температура в шахте всегда +10 градусов. Ее поддерживают калорифером, по сути, это огромный обогреватель, который находится на поверхности. Теплый воздух спускается под землю по вентиляции.

Источник: Дарья Манохина / E1.RU Источник: Дарья Манохина / E1.RU
Источник: Дарья Манохина / E1.RU Источник: Дарья Манохина / E1.RU
Источник: Дарья Манохина / E1.RU Источник: Дарья Манохина / E1.RU
+1
Ориентироваться в шахте помогают аншлаги | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Ориентироваться в шахте помогают аншлаги | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Сейчас на «Березовском руднике» драгоценный металл добывают около 1200 рабочих. Шахтеры говорят, что запасов золота под городом хватит даже их внукам.

Ранее мы писали, как в шахтах под Екатеринбургом хотели добывать «золотую» воду. Также почитайте репортаж из самой глубокой шахты в России.

ПО ТЕМЕ
Добыча золота Вагонетка Шахта Руда
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Комментарии
1
Гость
56 минут
на китайское авто с пальмовым маслом хватит, ещё и на мазутно-дизинтерийное море можно съездить на три дня, а большее нам и не положено по плану Таврического 👑👹
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