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Бизнес интервью «Привет, Андрей!» Как мы познакомились с Малаховым на его малой родине — в Заполярье

«Привет, Андрей!» Как мы познакомились с Малаховым на его малой родине — в Заполярье

Популярный российский телеведущий рассказал, как возрождает родные Апатиты посредством туризма

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Андрей Малахов родился в городке Апатиты Мурманской области, там мы и пообщались с телеведущим

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Его в России знают все. На шоу, которые ведет Андрей Малахов, охотно приходят и звезды, и простые люди. Передачи с его участием — более рейтинговые, чем политические шоу. Однако телеведущий не кичится статусом — он пускает его в дело — для развития родного города. Если бы каждый провинциальный уголок развивал свой Малахов, мы жили бы в другой России. 51.RU отправился на морозные Апатиты и встретился там с телеведущим. Рассказываем, как это было.

«Сегодня господин Малахов каток открывает!»

В Апатиты мы приехали в первый день полярной ночи. Город встретил нас бодрящим утренним морозцем и спокойствием: уютные узкие улочки, практически полное отсутствие машин, редкие прохожие и потрясающий вид на розовеющие горы.

Апатиты — город с населением менее 50 000 человек в Мурманской области. Расположен на Кольском полуострове, между озером Имандра и горным массивом Хибины на левом берегу реки Белой. Название получил в связи с разработкой тут Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд.

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в Апатитах. Учился в одном классе с популярным в нулевые DJ Грувом. Отца у телеведущего уже нет — ушел от тяжелой болезни в 59 лет. Он был геофизиком, инженером, в последние годы работал в строительной компании. Мать родилась в 1941 году, она на пенсии, была воспитателем и заведующей в детсаду.

Вид на Хибины — тот случай, когда рассвет почти сливается с закатом

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Над горами — ни облачка, только огромная желтая луна.

В Апатитах мы наконец почувствовали приближение Нового года — помогли настоящий мороз и северные пейзажи

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Добирались сюда поездом из Мурманска, где изначально и планировали встретиться с Андреем Малаховым, но прилететь туда он не смог: на город обрушились метель с грозой. Да, бывает и так: летающие от штормового ветра снежные кучи и рассекающие небо молнии… Мурманск, за что? Еще две зимние грозы, и, наверное, можно купаться…

Был последний шанс поговорить с телеведущим в этом году — отправиться в его родные Апатиты. Мы сели в поезд и получили от вселенной знак, что всё получится. Только посмотрите, как звали начальника поезда.

К Малахову мы доехали благодаря Малаховой

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«Я по телевизору его смотрю, а он уже и тут!»

В Апатитах сохранился советский дух, что заметно сразу. Это неплохо, даже круто — интересно рассматривать в деталях черты прошлого — во многих городах они бесследно исчезают.

Барельеф на доме с улицы Ленина, где раньше находился магазин «Дружба», реставрировали по инициативе Малахова

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Рядом с прошлым — современный (если еще модно так говорить) вайб.

Вот, к примеру, мозаичное панно «13 космонавтов» — работа 2019 года от местного художника Федора Мухаметшина.

Современное искусство, как видим, не оторвано от истории — к слову, этот арт-объект о достижениях космонавтики тоже появился при поддержке телезвезды

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Реставрация монументального советского искусства, будь то мозаики, барельефы или даже вывески, — инициатива Малахова. Каждый год он вкладывается в восстановление таких объектов на радость местным жителям.

Сами они отзываются о земляке с теплом — уважают, что тот всегда замолвит слово за свой город перед чиновниками (держит связь в том числе с губернатором), часто тут бывает, не теряет связи с близкими, а еще много делает для туризма — открыл тут гостиницу-санаторий «Изовела», центр современного искусства «Сияние», а при нём — и арт-каток.

На торжественный старт сезона мы и приехали. Спрашиваем у прохожего, слышал ли он что-то о вечернем событии.

— Конечно! И каток откроют, и господин Малахов лично будет!

Реплика дала понять, что вечером Апатиты ждет нечто особенное — и для горожан, и для гостей.

Так и вышло, все пришли на праздник, несмотря на усилившийся мороз

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Люди пришли послушать музыку и покататься

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Посмотреть на талантливую олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву

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И на самого Андрея Малахова, конечно

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— Я в Апатитах давно живу, с Андреем лично не знакома, но уважаю, люблю. Какой он трудяга, как всё успевает, я по телевизору его смотрю, а он уже и тут! — мило расчувствовалась пенсионерка, которая тоже пришла на каток.

«Время диктует свое». Людям хочется хорошего

Андрея Малахова мы застали в работе, когда он еще готовился к открытию катка. В тот день катания в Апатитах были массовыми, всех бесплатно угощали горячими напитками и сладостями, звучали и народные песни, и музыка от модной диджей-дивы из Москвы, — мы увидели сложную подготовку изнутри.

Малахов погрузился в этот процесс целиком до мелочей — сам поправлял детали оформления, рулил всеми процессами и постоянно отвечал на звонки. Было ощущение, что он ждет гостей к себе домой.

Когда мы познакомились, он предложил пообщаться в фитобаре при гостинице.

— Кислородный коктейль будете? — спросил он нас, но мы честно признались, что уже перепили кофе. Малахов взял себе стаканчик и, пока мы беседовали, уютно смаковал полезный напиток, а потом доедал остатки ложечкой.

Мы говорили о Севере на фоне зимнего пейзажа

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Если посмотреть на топ-10 популярнейших телепередач в России, то в тройке лидеров всегда есть Малахов — тут и «Привет, Андрей», и «Песни от всей души», и многие другие проекты с его участием. За внимание россиян он практически соревнуется с самим с собой.

— Шоу с громкими перепалками никуда не делись, новости о событиях в стране и мире становятся всё острее, а люди выбирают добрые передачи. Как вы сами объясняете эту тенденцию?

— Объем отрицательной информации настолько велик, что обществу хочется чего-то разгружающего голову, душевного. О судьбах, о людях, которые, несмотря на трудности, чувствуют себя счастливыми, находят себя, любовь после каких-либо этапов разочарований, — рассуждает Андрей. — Интересно всё, что мотивирует на созидание. Про людей, которые умеют делать что-то руками, творят красоту. Взять хотя бы программу «Самые удивительные дома России», пусть она и не входит в первую десятку, но в первой двадцатке она — точно. То есть россиянам интересно то, что делают другие, как они оформляют свое жилье. Востребованность такого контента не пропадает, хотя до 2022 года такие программы, конечно, не были особенно популярны.

<p>Андрей Малахов</p><p>Андрей Малахов</p>

Время диктует свое: людям хочется доброго

Малахов заражает звезд Севером

Туризм в Заполярье бьет рекорды: за последние 10 лет в Мурманскую область приезжает всё больше гостей из разных уголков России и мира.

— Каких звезд вы своей любовью к этим местам в хорошем смысле заразили Севером? Кто приехал сюда, в Заполярье, по вашим рекомендациям?

— Сложно сказать, кто именно через меня об этом узнал, но я правда всем рассказываю про Заполярье. Из последних примеров — Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак, которые сыграли тут свадьбу. Когда из соцсетей понял, что она [блогер] тоже где-то здесь, позвонил ей: «Настя, а как же так, ты же мне обещала сказать!»

Малахов — человек — реклама Заполярья

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— Настя рассказала немного. О том, что заезжали и в Апатиты, и в Кировск, позвала меня на свадьбу — в Мурманск. Я еще не знал тогда, кто жених! Она говорит: «Ты его знаешь». И я потом прочитал, что это фермер из Брянской области (Филипп Бегак — 32-летний телеведущий, известный тем, что владеет хозяйством «Пахарь» в Брянской области и активно рассказывает об этом в Сети. — Прим. ред.). Я сказал: «Мысленно с вами!» Десять дней они были здесь.

Путеводитель от Малахова: что обязательно стоит посетить туристам в Заполярье

Андрей Малахов искренне восхищается Севером и никогда не оставляет без внимания точки притяжения в Заполярье. Взять хотя бы горнолыжный курорт в Кировске — по словам известного телеведущего, примечательно место тем, что сезон тут самый длинный в России: кататься можно до конца мая. А еще тут люксовые кабинки и живописные пейзажи.

Вечерние Апатиты

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— Было бы классно составить некий путеводитель от Андрея Малахова: какие места обязательно стоит посетить туристам, помимо горнолыжки в Кировске?

— Апатиты, конечно. Останавливаетесь в Центре современного искусства, — улыбается собеседник.

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— Если по примеру одного моего знакомого возьмете в аренду автомобиль, его подгонят прямо к аэропорту. Затем едете на этой машине в Кировск. Там катаетесь на горных склонах. После этого можно поехать в Кандалакшу. Знакомому там нравится залив, еще там есть уютный ресторанчик. Если же говорить про лето, то обязательным к посещению считаю бывший пионерский лагерь на берегу Белого моря, там очень красивые домики, активный отдых — река, рыбалка, походы, камни, лабиринты…

Дальше Андрей Малахов предлагает податься в сторону Мурманска, где есть свои точки притяжения. Как минимум — атомный ледокол «Ленин», памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», рядом с которым открывается завораживающий вид на город и Кольский залив.

— Есть еще друзья, которые любят рыбалку на реке Поное, — продолжает свой топ наш собеседник. — Есть «Китовый берег». И, конечно, Териберка — это понятно.

Про современное искусство на Севере: зачем

Андрей Малахов открыл на малой родине не просто гостиницу — это Центр современного искусства с выставками в фитобаре, бассейном-галлереей и арт-катком. По его мнению, все это имеет особый смысл, искусство — дополнительный стимул для туристов.

Бассейн, где сейчас открыта выставка

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— У каждого курорта должна быть своя фишка. Гштаад, например, и Санкт–Мориц (горнолыжные курорты в Швейцарии. — Прим. ред.) — они про искусство, и это дает другой уровень: более состоятельную аудиторию, вдумчивую. Людей, которые хотят не только кататься на лыжах, но и просвещаться. Также и мы пытаемся в Апатитах дать еще что-то: погода здесь, вы сами видели, не всегда гарантирует активный отдых…

— Да, мы впервые увидели этой зимой в Мурманске метель с грозой

— Да! И вот представьте разочарование туриста, который приехал сюда на три дня. Обязательно должно быть что-то еще, кроме природы. Поэтому у нас тут и бассейн, и оздоровительные процедуры, и искусство, конечно.

Весь проект снаружи и изнутри совмещает советские и современные черты

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Повсюду интересные детали

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Даже в спортивной зоне — творческий подход. Как вам банан на турнике под самым потолком?

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Мы спросили у Андрея Малахова, как у ценителя современного искусства, что он думает о муралах — огромные картины на домах. Пока одни считают, что для хмурого Севера они необходимы, другие называют их визуальным шумом…

— У нас есть целая программа по муралам, — отвечает Андрей Малахов. — Однако я за то, чтобы все-таки было осознанно и понятно, кто и что хотел изобразить. Просто яркое пятно? Ну не знаю… В Апатитах всё же каждый мурал  — минимум произведение искусства. Это работы художников, у которых громкие имена. Каждая такая работа — осознанный творческий акт, за который не стыдно, и в художественном сообществе, если мы демонстрируем наши муралы, всё, что важно, с уважением относятся к этому.

Про «Изовелу» Малахова: деньги лопатой или благотворительность

В Апатитах мы едва отхватили номер для проживания: по сообщениям властей Мурманской области, туристы бронируют места в гостиницах за полгода до путешествия в Заполярье. Особенно активно сюда едут люди зимой. Причем не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Всё больше туристов — из Китая.

— Ваш гостиничный бизнес на фоне такого туристического бума удалось раскрутить? Насколько знаю, вы буквально спасли санаторий «Изовела», когда его выкупили… Сложно ли идут дела или наоборот?

— Ну непросто. Давайте скажем честно, это очень тяжелый бизнес, который для меня на сегодняшний день больше является благотворительным проектом. Я вообще отношусь так ко всему, что происходит на родине.

— То есть результаты — в перспективе? Насколько далекой?

— Если мыслить китайским путем, то не десятилетиями, а столетиями. Ну хотя бы пятидесятилетиями. Я вижу полный потенциал этого места, это такой северный Куршевель — Аспен (отсылка к курортам Франции и США. — Прим. ред.). При этом в Куршевеле нет искусства. А тут есть.

— Вы сами замечаете, как меняется Заполярье? Туристы оставляют деньги, а развитие видно? Доступность природных красот, инфраструктуру, качество в сфере услуг…

— Замечаю всё это, оно, конечно, есть, но еще раз повторю: у каждого места должно быть что-то свое как дополнительный стимул для туриста. Взять хотя бы Териберку.

<p>Андрей Малахов</p><p>Андрей Малахов</p>

До фильма «Левиафан» это [благоустройство Севера] вообще никому не было нужно. И я помню, как все критиковали картину, местное руководство кричало: «Что они сняли? Ужас!»

— После премьеры клеймили всех… Мы никогда не знаем, как всё может перевернуться, да? Теперь это всё забыто! В итоге «Левиафан» дал золотую жилу: сюда и едут уже все кому не лень, и даже в море выходят все кому не лень, судя по последним событиям.

Маленьким Апатитам соревноваться с Териберкой, конечно, сложно, но они постепенно становятся туристической меккой благодаря горнолыжке, которая находится рядом. В этом году в Апатитах по инициативе Малахова открылся лыжный клуб.

— Хотим сделать ставку на лыжников, которые приезжают в Кировск, сделать их отдых интересным — с дискотеками, вечерами. Всё в этой жизни — это энергии. Обмен ими. И любой человек, который приезжает сюда, которому здесь нравится, оставляет здесь кусок своей энергии. Поэтому так и важны дополнительные смыслы, стимулы — местные фишки для привлечения внимания, — резюмирует Андрей Малахов.

Есть в России родина Деда Мороза, а есть родина Малахова, который взял тут чудеса на себя. Вы можете любить или не любить его передачи, но тем, как человек вкладывается в родной край, невозможно не восхищаться.

Все — в Апатиты!

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Махнули бы вместо моря покорять живописный Север?

Да, с удовольствием
Нет, не рискну
Малахову привет
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Комментарии
1
Гость
38 минут
Очень не люблю этого товарища! Сделал свою популярность на склоках и душевной боли людей! Из-за этого осадка не смотрю все передачи с его участием.
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