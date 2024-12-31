«Привет, Андрей!» Как мы познакомились с Малаховым на его малой родине — в Заполярье

Андрей Малахов родился в городке Апатиты Мурманской области, там мы и пообщались с телеведущим Источник: Елена Ионайтис / 51.RU











Его в России знают все. На шоу, которые ведет Андрей Малахов, охотно приходят и звезды, и простые люди. Передачи с его участием — более рейтинговые, чем политические шоу. Однако телеведущий не кичится статусом — он пускает его в дело — для развития родного города. Если бы каждый провинциальный уголок развивал свой Малахов, мы жили бы в другой России. 51.RU отправился на морозные Апатиты и встретился там с телеведущим. Рассказываем, как это было.

«Сегодня господин Малахов каток открывает!»

В Апатиты мы приехали в первый день полярной ночи. Город встретил нас бодрящим утренним морозцем и спокойствием: уютные узкие улочки, практически полное отсутствие машин, редкие прохожие и потрясающий вид на розовеющие горы.

Апатиты — город с населением менее 50 000 человек в Мурманской области. Расположен на Кольском полуострове, между озером Имандра и горным массивом Хибины на левом берегу реки Белой. Название получил в связи с разработкой тут Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд.

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в Апатитах. Учился в одном классе с популярным в нулевые DJ Грувом. Отца у телеведущего уже нет — ушел от тяжелой болезни в 59 лет. Он был геофизиком, инженером, в последние годы работал в строительной компании. Мать родилась в 1941 году, она на пенсии, была воспитателем и заведующей в детсаду.

Вид на Хибины — тот случай, когда рассвет почти сливается с закатом Источник: Александра Балаба / 51.RU











Над горами — ни облачка, только огромная желтая луна.

В Апатитах мы наконец почувствовали приближение Нового года — помогли настоящий мороз и северные пейзажи Источник: Елена Ионайтис / 51.RU











Добирались сюда поездом из Мурманска, где изначально и планировали встретиться с Андреем Малаховым, но прилететь туда он не смог: на город обрушились метель с грозой. Да, бывает и так: летающие от штормового ветра снежные кучи и рассекающие небо молнии… Мурманск, за что? Еще две зимние грозы, и, наверное, можно купаться…

Был последний шанс поговорить с телеведущим в этом году — отправиться в его родные Апатиты. Мы сели в поезд и получили от вселенной знак, что всё получится. Только посмотрите, как звали начальника поезда.

К Малахову мы доехали благодаря Малаховой Источник: Елена Ионайтис / 51.RU











«Я по телевизору его смотрю, а он уже и тут!»

В Апатитах сохранился советский дух, что заметно сразу. Это неплохо, даже круто — интересно рассматривать в деталях черты прошлого — во многих городах они бесследно исчезают.

Барельеф на доме с улицы Ленина, где раньше находился магазин «Дружба», реставрировали по инициативе Малахова Источник: Елена Ионайтис / 51.RU











Рядом с прошлым — современный (если еще модно так говорить) вайб.

Вот, к примеру, мозаичное панно «13 космонавтов» — работа 2019 года от местного художника Федора Мухаметшина.

Современное искусство, как видим, не оторвано от истории — к слову, этот арт-объект о достижениях космонавтики тоже появился при поддержке телезвезды Источник: Александра Балаба / 51.RU











Реставрация монументального советского искусства, будь то мозаики, барельефы или даже вывески, — инициатива Малахова. Каждый год он вкладывается в восстановление таких объектов на радость местным жителям.

Сами они отзываются о земляке с теплом — уважают, что тот всегда замолвит слово за свой город перед чиновниками (держит связь в том числе с губернатором), часто тут бывает, не теряет связи с близкими, а еще много делает для туризма — открыл тут гостиницу-санаторий «Изовела», центр современного искусства «Сияние», а при нём — и арт-каток.

На торжественный старт сезона мы и приехали. Спрашиваем у прохожего, слышал ли он что-то о вечернем событии.

— Конечно! И каток откроют, и господин Малахов лично будет!



Реплика дала понять, что вечером Апатиты ждет нечто особенное — и для горожан, и для гостей.

Так и вышло, все пришли на праздник, несмотря на усилившийся мороз Источник: Александра Балаба / 51.RU











Люди пришли послушать музыку и покататься Источник: Александра Балаба / 51.RU











Посмотреть на талантливую олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву Источник: Александра Балаба / 51.RU











И на самого Андрея Малахова, конечно Источник: Александра Балаба / 51.RU











— Я в Апатитах давно живу, с Андреем лично не знакома, но уважаю, люблю. Какой он трудяга, как всё успевает, я по телевизору его смотрю, а он уже и тут! — мило расчувствовалась пенсионерка, которая тоже пришла на каток.

«Время диктует свое». Людям хочется хорошего

Андрея Малахова мы застали в работе, когда он еще готовился к открытию катка. В тот день катания в Апатитах были массовыми, всех бесплатно угощали горячими напитками и сладостями, звучали и народные песни, и музыка от модной диджей-дивы из Москвы, — мы увидели сложную подготовку изнутри.



Малахов погрузился в этот процесс целиком до мелочей — сам поправлял детали оформления, рулил всеми процессами и постоянно отвечал на звонки. Было ощущение, что он ждет гостей к себе домой.

Когда мы познакомились, он предложил пообщаться в фитобаре при гостинице.

— Кислородный коктейль будете? — спросил он нас, но мы честно признались, что уже перепили кофе. Малахов взял себе стаканчик и, пока мы беседовали, уютно смаковал полезный напиток, а потом доедал остатки ложечкой.

Мы говорили о Севере на фоне зимнего пейзажа Источник: Александра Балаба / 51.RU











Если посмотреть на топ-10 популярнейших телепередач в России, то в тройке лидеров всегда есть Малахов — тут и «Привет, Андрей», и «Песни от всей души», и многие другие проекты с его участием. За внимание россиян он практически соревнуется с самим с собой.



— Шоу с громкими перепалками никуда не делись, новости о событиях в стране и мире становятся всё острее, а люди выбирают добрые передачи. Как вы сами объясняете эту тенденцию?



— Объем отрицательной информации настолько велик, что обществу хочется чего-то разгружающего голову, душевного. О судьбах, о людях, которые, несмотря на трудности, чувствуют себя счастливыми, находят себя, любовь после каких-либо этапов разочарований, — рассуждает Андрей. — Интересно всё, что мотивирует на созидание. Про людей, которые умеют делать что-то руками, творят красоту. Взять хотя бы программу «Самые удивительные дома России», пусть она и не входит в первую десятку, но в первой двадцатке она — точно. То есть россиянам интересно то, что делают другие, как они оформляют свое жилье. Востребованность такого контента не пропадает, хотя до 2022 года такие программы, конечно, не были особенно популярны.

Время диктует свое: людям хочется доброго Андрей Малахов телеведущий, журналист

Малахов заражает звезд Севером

Туризм в Заполярье бьет рекорды: за последние 10 лет в Мурманскую область приезжает всё больше гостей из разных уголков России и мира.



— Каких звезд вы своей любовью к этим местам в хорошем смысле заразили Севером? Кто приехал сюда, в Заполярье, по вашим рекомендациям?



— Сложно сказать, кто именно через меня об этом узнал, но я правда всем рассказываю про Заполярье. Из последних примеров — Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак, которые сыграли тут свадьбу. Когда из соцсетей понял, что она [блогер] тоже где-то здесь, позвонил ей: «Настя, а как же так, ты же мне обещала сказать!»

Малахов — человек — реклама Заполярья Источник: Александра Балаба / 51.RU











— Настя рассказала немного. О том, что заезжали и в Апатиты, и в Кировск, позвала меня на свадьбу — в Мурманск. Я еще не знал тогда, кто жених! Она говорит: «Ты его знаешь». И я потом прочитал, что это фермер из Брянской области (Филипп Бегак — 32-летний телеведущий, известный тем, что владеет хозяйством «Пахарь» в Брянской области и активно рассказывает об этом в Сети. — Прим. ред.). Я сказал: «Мысленно с вами!» Десять дней они были здесь.

Путеводитель от Малахова: что обязательно стоит посетить туристам в Заполярье

Андрей Малахов искренне восхищается Севером и никогда не оставляет без внимания точки притяжения в Заполярье. Взять хотя бы горнолыжный курорт в Кировске — по словам известного телеведущего, примечательно место тем, что сезон тут самый длинный в России: кататься можно до конца мая. А еще тут люксовые кабинки и живописные пейзажи.

Вечерние Апатиты Источник: Александра Балаба / 51.RU











— Было бы классно составить некий путеводитель от Андрея Малахова: какие места обязательно стоит посетить туристам, помимо горнолыжки в Кировске?

— Апатиты, конечно. Останавливаетесь в Центре современного искусства, — улыбается собеседник.

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— Если по примеру одного моего знакомого возьмете в аренду автомобиль, его подгонят прямо к аэропорту. Затем едете на этой машине в Кировск. Там катаетесь на горных склонах. После этого можно поехать в Кандалакшу. Знакомому там нравится залив, еще там есть уютный ресторанчик. Если же говорить про лето, то обязательным к посещению считаю бывший пионерский лагерь на берегу Белого моря, там очень красивые домики, активный отдых — река, рыбалка, походы, камни, лабиринты…



Дальше Андрей Малахов предлагает податься в сторону Мурманска, где есть свои точки притяжения. Как минимум — атомный ледокол «Ленин», памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», рядом с которым открывается завораживающий вид на город и Кольский залив.



— Есть еще друзья, которые любят рыбалку на реке Поное, — продолжает свой топ наш собеседник. — Есть «Китовый берег». И, конечно, Териберка — это понятно.

Про современное искусство на Севере: зачем

Андрей Малахов открыл на малой родине не просто гостиницу — это Центр современного искусства с выставками в фитобаре, бассейном-галлереей и арт-катком. По его мнению, все это имеет особый смысл, искусство — дополнительный стимул для туристов.

Бассейн, где сейчас открыта выставка Источник: Елена Ионайтис / 51.RU

— У каждого курорта должна быть своя фишка. Гштаад, например, и Санкт–Мориц (горнолыжные курорты в Швейцарии. — Прим. ред.) — они про искусство, и это дает другой уровень: более состоятельную аудиторию, вдумчивую. Людей, которые хотят не только кататься на лыжах, но и просвещаться. Также и мы пытаемся в Апатитах дать еще что-то: погода здесь, вы сами видели, не всегда гарантирует активный отдых…

— Да, мы впервые увидели этой зимой в Мурманске метель с грозой…



— Да! И вот представьте разочарование туриста, который приехал сюда на три дня. Обязательно должно быть что-то еще, кроме природы. Поэтому у нас тут и бассейн, и оздоровительные процедуры, и искусство, конечно.

Весь проект снаружи и изнутри совмещает советские и современные черты Источник: Александра Балаба / 51.RU











Повсюду интересные детали Источник: Елена Ионайтис / 51.RU

Даже в спортивной зоне — творческий подход. Как вам банан на турнике под самым потолком? Источник: Елена Ионайтис / 51.RU

Мы спросили у Андрея Малахова, как у ценителя современного искусства, что он думает о муралах — огромные картины на домах. Пока одни считают, что для хмурого Севера они необходимы, другие называют их визуальным шумом…

— У нас есть целая программа по муралам, — отвечает Андрей Малахов. — Однако я за то, чтобы все-таки было осознанно и понятно, кто и что хотел изобразить. Просто яркое пятно? Ну не знаю… В Апатитах всё же каждый мурал — минимум произведение искусства. Это работы художников, у которых громкие имена. Каждая такая работа — осознанный творческий акт, за который не стыдно, и в художественном сообществе, если мы демонстрируем наши муралы, всё, что важно, с уважением относятся к этому.

Про «Изовелу» Малахова: деньги лопатой или благотворительность

В Апатитах мы едва отхватили номер для проживания: по сообщениям властей Мурманской области, туристы бронируют места в гостиницах за полгода до путешествия в Заполярье. Особенно активно сюда едут люди зимой. Причем не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Всё больше туристов — из Китая.



— Ваш гостиничный бизнес на фоне такого туристического бума удалось раскрутить? Насколько знаю, вы буквально спасли санаторий «Изовела», когда его выкупили… Сложно ли идут дела или наоборот?



— Ну непросто. Давайте скажем честно, это очень тяжелый бизнес, который для меня на сегодняшний день больше является благотворительным проектом. Я вообще отношусь так ко всему, что происходит на родине.

— То есть результаты — в перспективе? Насколько далекой?

— Если мыслить китайским путем, то не десятилетиями, а столетиями. Ну хотя бы пятидесятилетиями. Я вижу полный потенциал этого места, это такой северный Куршевель — Аспен (отсылка к курортам Франции и США. — Прим. ред.). При этом в Куршевеле нет искусства. А тут есть.

— Вы сами замечаете, как меняется Заполярье? Туристы оставляют деньги, а развитие видно? Доступность природных красот, инфраструктуру, качество в сфере услуг…

— Замечаю всё это, оно, конечно, есть, но еще раз повторю: у каждого места должно быть что-то свое как дополнительный стимул для туриста. Взять хотя бы Териберку.

До фильма «Левиафан» это [благоустройство Севера] вообще никому не было нужно. И я помню, как все критиковали картину, местное руководство кричало: «Что они сняли? Ужас!» Андрей Малахов телеведущий, журналист

— После премьеры клеймили всех… Мы никогда не знаем, как всё может перевернуться, да? Теперь это всё забыто! В итоге «Левиафан» дал золотую жилу: сюда и едут уже все кому не лень, и даже в море выходят все кому не лень, судя по последним событиям.

Маленьким Апатитам соревноваться с Териберкой, конечно, сложно, но они постепенно становятся туристической меккой благодаря горнолыжке, которая находится рядом. В этом году в Апатитах по инициативе Малахова открылся лыжный клуб.



— Хотим сделать ставку на лыжников, которые приезжают в Кировск, сделать их отдых интересным — с дискотеками, вечерами. Всё в этой жизни — это энергии. Обмен ими. И любой человек, который приезжает сюда, которому здесь нравится, оставляет здесь кусок своей энергии. Поэтому так и важны дополнительные смыслы, стимулы — местные фишки для привлечения внимания, — резюмирует Андрей Малахов.

Есть в России родина Деда Мороза, а есть родина Малахова, который взял тут чудеса на себя. Вы можете любить или не любить его передачи, но тем, как человек вкладывается в родной край, невозможно не восхищаться.

Все — в Апатиты!

Источник: Елена Ионайтис / 51.RU









