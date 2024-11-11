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Бизнес Стала известна программа Международного форума «Всемирный день качества — 2024»

Стала известна программа Международного форума «Всемирный день качества — 2024»

Мероприятие пройдет в Москве с 11 по 17 ноября

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4 комментария

В Москве пройдет Международный форум «Всемирный день качества — 2024»

14 ноября, во второй четверг месяца, отмечают Всемирный День качества. В России к этому празднику приурочили Неделю качества, которая пройдет с 11 по 17 ноября под девизом «Россия — страна со Знаком качества». Цель мероприятий — привлечь внимание общества, власти и бизнеса к темам экологии, здравоохранения и социальной ответственности.

Центральным событием недели станет Международный форум «Всемирный день качества — 2024». Площадка объединит экспертов из различных отраслей экономики, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Участники обменяются опытом и обсудят вопросы стандартов и инфраструктуры качества, инновационных методов управления и практик устойчивого развития.

Главное мероприятие форума — пленарное заседание «Горизонты развития», где в качестве спикеров выступят представители органов государственной власти. Кроме того, в деловую программу войдут сессии, посвященные деловому совершенству, пищевой безопасности, туризму, ритейлу, HR, финансам, бизнесу и другим темам.

— Участники деловой программы обсудят новые подходы к устойчивому развитию, а также рассмотрят инновационные решения, которые позволяют повысить эффективность деятельности организаций, внедрить наилучшие системы управления качеством во всех отраслях экономики. Популяризация темы качества среди молодежи и студентов — еще один важный приоритет этого форума, — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

<p>Максим Протасов</p><p>Максим Протасов</p>

На этом форуме всегда создается уникальное пространство для открытого диалога между бизнесом, государством и потребителями.

Форум пройдет в очном и гибридном форматах. Офлайн-мероприятия запланированы в Москве, Санкт-Петербург, Уфе, Сочи. Онлайн-трансляция и запись сессий будут доступны после регистрации на сайте форума. Полная программа и регистрация на мероприятия — на официальном сайте форума.

Форум проводится Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, портала мойбизнес.рф, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», Комплекса экономической политики Москвы.

В прошлом году в рамках деловой программы форума состоялось 60 сессий. В них приняли участие 437 спикеров из 16 стран. Трансляцию деловой программы посмотрели свыше 3 миллионов человек из 65 стран. О Неделе качества прошлого года мы писали в этом материале.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех «Яндекс Станций Мини» среди подписчиков.

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Комментарии
4
Инженер1
24 минуты
Давно я так не ржал! Качественный смех продлевает жизнь, что бы досмотреть этот спектакль.
Гость
55 минут
учасники форума - россия, зимбабве, сев.корея и гондурас
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