Стала известна программа Международного форума «Всемирный день качества — 2024»

В Москве пройдет Международный форум «Всемирный день качества — 2024» Источник: пресс-служба Роскачества











14 ноября, во второй четверг месяца, отмечают Всемирный День качества. В России к этому празднику приурочили Неделю качества, которая пройдет с 11 по 17 ноября под девизом «Россия — страна со Знаком качества». Цель мероприятий — привлечь внимание общества, власти и бизнеса к темам экологии, здравоохранения и социальной ответственности.

Центральным событием недели станет Международный форум «Всемирный день качества — 2024». Площадка объединит экспертов из различных отраслей экономики, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Участники обменяются опытом и обсудят вопросы стандартов и инфраструктуры качества, инновационных методов управления и практик устойчивого развития.

Главное мероприятие форума — пленарное заседание «Горизонты развития», где в качестве спикеров выступят представители органов государственной власти. Кроме того, в деловую программу войдут сессии, посвященные деловому совершенству, пищевой безопасности, туризму, ритейлу, HR, финансам, бизнесу и другим темам.

— Участники деловой программы обсудят новые подходы к устойчивому развитию, а также рассмотрят инновационные решения, которые позволяют повысить эффективность деятельности организаций, внедрить наилучшие системы управления качеством во всех отраслях экономики. Популяризация темы качества среди молодежи и студентов — еще один важный приоритет этого форума, — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

На этом форуме всегда создается уникальное пространство для открытого диалога между бизнесом, государством и потребителями. Максим Протасов руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества»

Форум пройдет в очном и гибридном форматах. Офлайн-мероприятия запланированы в Москве, Санкт-Петербург, Уфе, Сочи. Онлайн-трансляция и запись сессий будут доступны после регистрации на сайте форума. Полная программа и регистрация на мероприятия — на официальном сайте форума.

Форум проводится Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, портала мойбизнес.рф, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», Комплекса экономической политики Москвы.