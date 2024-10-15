Минимальные цены на алкоголь резко вырастут. Сколько придется заплатить за водку и коньяк

Цены на алкоголь повышают регулярно Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если его предложение примут, то цены взлетят уже с 1 января 2025 года.

Повышение цен выглядит так:

на водку — с 299 рублей до 349 (за 0,5 литра);

на коньяк — с 556 до 651;

на бренди — с 403 до 472.

В Минфине объяснили, что повышение минимальных цен обычно связано с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и удорожанием его производства.

— Инфляция растет каждый год, и цены на алкоголь продолжают расти и без индексации акцизов, потребители к этому уже привыкли.

Думаю, что на спросе это скажется минимально, люди как употребляли алкоголь, так и будут продолжать его употреблять, — считает специалист по маркетингу Елизавета Куренкова.

Также планируется повысить ставки акциза на крепкий алкоголь (более 18%).

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.