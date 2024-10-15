Минимальные цены на алкоголь резко вырастут. Сколько придется заплатить за водку и коньяк

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если его предложение примут, то цены взлетят уже с 1 января 2025 года.
Повышение цен выглядит так:
на водку — с 299 рублей до 349 (за 0,5 литра);
на коньяк — с 556 до 651;
на бренди — с 403 до 472.
В Минфине объяснили, что повышение минимальных цен обычно связано с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и удорожанием его производства.
— Инфляция растет каждый год, и цены на алкоголь продолжают расти и без индексации акцизов, потребители к этому уже привыкли.
Думаю, что на спросе это скажется минимально, люди как употребляли алкоголь, так и будут продолжать его употреблять, — считает специалист по маркетингу Елизавета Куренкова.
Также планируется повысить ставки акциза на крепкий алкоголь (более 18%).
Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.
Как пишет «Российская газета», минимальные цены — способ борьбы с нелегальным рынком. Всё, что продается дешевле, автоматом считается нелегальным алкоголем. В последний раз минимальные цены менялись в июле 2024 года.