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Бизнес Минимальные цены на алкоголь резко вырастут. Сколько придется заплатить за водку и коньяк

Минимальные цены на алкоголь резко вырастут. Сколько придется заплатить за водку и коньяк

Публикуем новые цифры Минфина

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5 комментариев

Цены на алкоголь повышают регулярно

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если его предложение примут, то цены взлетят уже с 1 января 2025 года.

Повышение цен выглядит так:

  • на водку — с 299 рублей до 349 (за 0,5 литра);

  • на коньяк — с 556 до 651;

  • на бренди — с 403 до 472.

В Минфине объяснили, что повышение минимальных цен обычно связано с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и удорожанием его производства.

— Инфляция растет каждый год, и цены на алкоголь продолжают расти и без индексации акцизов, потребители к этому уже привыкли.  

Думаю, что на спросе это скажется минимально, люди как употребляли алкоголь, так и будут продолжать его употреблять, — считает специалист по маркетингу Елизавета Куренкова.

Также планируется повысить ставки акциза на крепкий алкоголь (более 18%).

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.

Как пишет «Российская газета», минимальные цены — способ борьбы с нелегальным рынком. Всё, что продается дешевле, автоматом считается нелегальным алкоголем. В последний раз минимальные цены менялись в июле 2024 года.

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Комментарии
5
Гость
20 минут
в стабильной россии сидят на наркоте, всё согласно плану
Гость
19 минут
Zа Vоздух надо брать плату! Люди простые люди просили умоляли об этом!
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