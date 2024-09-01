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Бизнес Предпринимай Придумала тушенку, которую дарят на праздники. Вдохновляющая история предпринимательницы из Красногорска

Придумала тушенку, которую дарят на праздники. Вдохновляющая история предпринимательницы из Красногорска

Алена Новикова превратила хобби в дело всей жизни

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1 комментарий

Девушка купила старое здание и переделала в цех, где производят тушенку

Алена Новикова начала свой путь в бизнесе восемь лет назад. Ей было всего 20, когда она стала учредителем кафе в Санкт-Петербурге. Но обстоятельства сложились так, что девушке пришлось вернуться на родину — в небольшой город Архангельской области. Здесь она решила начать свое дело — производство натуральной тушенки. Как появился бренд Glubinka и что пришлось преодолеть предпринимательнице ради своей мечты?

«Мой бизнес родился на коленке»

Как признается Алена, производство тушенки началось из большой любви к готовке.

— Как-то я в очередной раз дома делала заготовки и сварила тушенку. Сначала дала попробовать родственникам, потом знакомым, те отправили своим родственникам, и так пошла молва о моей вкусной тушенке. Потом по сарафанному радио уже стали поступать первые заказы. И тогда я задумалась, что качественной и хорошей тушенки у нас на рынке действительно не хватает. С этого момента начался процесс создания моего дела. Можно сказать, что мой бизнес родился на коленке.

Девушка взяла кредит и начала самостоятельно собирать документы для регистрации своего дела. Параллельно выкупила и отремонтировала старое здание, чтобы запустить там полноценное производство.

— Вскоре открылись поставки продукции в магазины-партнеры. Сначала Красноборск, потом Котлас, затем и Архангельск. Очень помогло государство. Меня стали приглашать на различные мероприятия: Маргаритинскую ярмарку, выставку «Петерфуд», фестиваль «Вкусы России» и прочее. Всё это давало скачок в развитии, потому что там я общалась со своими покупателями, заводила полезные знакомства. Но всё равно бизнес развивается довольно медленно: дело требует постоянных финансовых вложений. Хотя за это время я поняла, что бизнес — это череда событий, с которыми нужно постоянно работать и не унывать.

Девушка регулярно принимает участие в различны гастрофестивалях

«Никогда не хотелось создавать просто тушенку»

Алена начинала с трех классических видов мяса — свинины, говядины, индейки. Сейчас ассортимент вырос до 20 наименований. Есть и мясо кабана, и цыпленка.

— Я покупаю сырье только у проверенных поставщиков. На производстве мясо нарезаем на порционные куски, обваливаем, подбираем к нему подходящие специи. И далее продукт остается только красиво упаковать. А так как мне никогда не хотелось создавать просто тушенку и хотелось выделяться, у нас появились яркие этикетки и бантик на крышке. Так тушенка стала чем-то особенным. Сейчас наш продукт уже дарят на праздники, что для меня большая победа. Ведь это значит, я достигла того визуального эффекта, который был нужен.

Сейчас девушка хочет сделать упор на подарочные боксы с тушенкой

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Сейчас Алена взяла курс именно на подарочную продукцию. Девушка объясняет это так: мясо с каждым годом дорожает, покупать дешевое сырье и жертвовать качеством продукта — не выход. А вот качественные и красивые комбо-наборы в подарок — то, на чем покупатели не экономят.

Также к мясной продукции добавились варенье, мед, чай и даже лакомства для питомцев, которые также изготовлены из натуральных продуктов без консервантов и добавок. У Алены уже был опыт в продаже товаров для животных, и она решила не обделять вниманием эту тему.

— Пушистые любимцы тоже заслуживают вкусное и качественное угощение, — считает предпринимательница.

«Я столкнулась с чередой проверок»

Как и в любом бизнесе, на пути у Алены возникали разные трудности. Но она и подумать не могла, что в своем небольшом городе и в такой безобидной сфере деятельности столкнется с недоброжелателями. Со слов предпринимательницы, ей пришлось выстоять против происков конкурентов.

— Я столкнулась с чередой проверок от контролирующих инстанций. Это был жуткий стресс: передо мной стояли пять проверяющих и все были настроены меня закрыть. Но я прекрасно понимала — не за что. Сейчас хвалю себя за то, что не испугалась и отстояла свое дело. Теперь я готова ко многому. В мой продукт вложена большая любовь, и, мне кажется, люди это чувствуют. Поэтому я верю, что у меня впереди еще много возможностей.

Интересным опытом для Алены оказался выход на маркетплейсы. Однако повторять его другим предпринимателям она рекомендует с осторожностью.

Алена доставляет тушенку по всей России

— Если у меня кто-то спрашивает совета, стоит ли выходить на маркетплейсы, то я говорю, что нужно хорошенько всё взвесить. Здесь огромную роль играет человеческий фактор — заказы могут теряться, не доехать, а транспортные компании могут разбить банку — меня за это штрафуют. Один раз в черную пятницу меня оштрафовали на 70 тысяч рублей, так что даже захотелось всё бросить и закрыть производство. Но после этого мы сами стали аккуратнее, я наняла менеджера и лично держу руку на пульсе. Очень хорошо работают положительные отзывы. Они и мотивируют меня идти дальше.

Сейчас у бренда есть фирменный магазин в Котласе, а поставки к партнерам идут в Архангельск, Вологду, Санкт-Петербург, Москву, Мурманск и Сыктывкар.

— Я всегда любила готовить, и так вышло, что теперь я готовлю для очень большого количества людей и продаю свои продукты по всей России, — делится Алена, — Самая главная поддержка для любого предпринимателя — это семья. И со мной всегда были рядом родители и муж. Но девочкам сложно в бизнесе. Здесь нужны уверенность, смелость и умение идти напролом. Сейчас моя задача — растить производство, потом продажи, и уже потом можно будет еще расширять ассортимент. Идей в голове очень много.

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Комментарии
1
Гость
1 сентября 2024, 11:03
Какие-то не скрепные этикетки.
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