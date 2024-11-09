Будет сдувать с ног: ярославцев предупредиди о «крепком» ветре

В субботу на Ярославль обрушится сильный ветер Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области 9 ноября ожидается сильный ветер. О неблагоприятных погодных условиях жителей предупредили в МЧС и Министерстве региональной безопасности.

— Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12–17 м/с. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщениях.

По шкале Бофорта, ветер, достигающий скорости 14–17 метров в секунду, называется крепким. От него раскачиваются даже большие деревья, а людям трудно идти против ветра.

Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Автором шкалы стал ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт.

В ярославском МЧС предупредили, что последствием стихии могут стать обрывы проводов, обрушение крыш и различных конструкций, башенных кранов. Также возможно травмирование людей.

В случае ЧП жители региона могут обращаться за помощью по телефону экстренных служб — 112.

В целом 9 ноября Гидрометцентр прогнозирует в Ярославле облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +2… +7 градусов.