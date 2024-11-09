Будет сдувать с ног: ярославцев предупредиди о «крепком» ветре

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Когда ждать стихию и сколько она продлится

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9 комментариев

В субботу на Ярославль обрушится сильный ветер

В Ярославской области 9 ноября ожидается сильный ветер. О неблагоприятных погодных условиях жителей предупредили в МЧС и Министерстве региональной безопасности.

— Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12–17 м/с. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщениях.

По шкале Бофорта, ветер, достигающий скорости 14–17 метров в секунду, называется крепким. От него раскачиваются даже большие деревья, а людям трудно идти против ветра.

Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Автором шкалы стал ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт.

В ярославском МЧС предупредили, что последствием стихии могут стать обрывы проводов, обрушение крыш и различных конструкций, башенных кранов. Также возможно травмирование людей.

В случае ЧП жители региона могут обращаться за помощью по телефону экстренных служб — 112.

В целом 9 ноября Гидрометцентр прогнозирует в Ярославле облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +2… +7 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, также облачно, без существенных осадков. Ветер стихнет до 5–10 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до -2… +3 градусов. Днем ожидается 0… +5 градусов.

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Комментарии
9
Гость
3 часа
"В ярославском МЧС предупредили, что последствием стихии могут стать обрывы проводов, обрушение крыш и различных конструкций, башенных кранов." А почему все это назодиться в таком состоянии, чтоможет обрушиться от ветра? Такой ветер не релкость.
Гость
3 часа
Деревья все спилили падать нечему Пустыня с грязью вокруг и у соседей тоже самое
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