Будет сдувать с ног: ярославцев предупредиди о «крепком» ветре

В Ярославской области 9 ноября ожидается сильный ветер. О неблагоприятных погодных условиях жителей предупредили в МЧС и Министерстве региональной безопасности.
— Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12–17 м/с. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщениях.
По шкале Бофорта, ветер, достигающий скорости 14–17 метров в секунду, называется крепким. От него раскачиваются даже большие деревья, а людям трудно идти против ветра.
Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Автором шкалы стал ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт.
В ярославском МЧС предупредили, что последствием стихии могут стать обрывы проводов, обрушение крыш и различных конструкций, башенных кранов. Также возможно травмирование людей.
В случае ЧП жители региона могут обращаться за помощью по телефону экстренных служб — 112.
В целом 9 ноября Гидрометцентр прогнозирует в Ярославле облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +2… +7 градусов.
В воскресенье, 10 ноября, также облачно, без существенных осадков. Ветер стихнет до 5–10 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до -2… +3 градусов. Днем ожидается 0… +5 градусов.