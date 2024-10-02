На юге России бушуют песчаные бури. Дойдет ли пыль до Ярославской области?

Синоптики рассказали, ждать ли отголосков южных песчаных бурь в Центральной России Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Уже несколько дней в южных регионах России бушуют песчаные бури. Некоторые считают, что пыль от них может долететь даже до Москвы, что приведет к ухудшению качества воздуха. Ждать ли последствий южной непогоды в Центральной России? Об этом порталу 76.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во второй половине августа и в сентябре в центральных и южных районах, на Нижней Волге было очень мало осадков, стояла засушливая погода, почва высохла. Когда поднимается ветер, пыль оказывается в воздухе. На юге третий день складываются условия для усиления так называемого градиентного ветра, поднимающего пыль. Это происходит в Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае, Калмыкии. Но ситуация там завтра-послезавтра постепенно будет улучшаться. Маловероятно, что частицы от этих бурь дойдут до центральных регионов, — отметил он.

Градиентный ветер — это равномерное горизонтальное движение воздуха при отсутствии силы трения по прямолинейным или круговым траекториям.

В Ярославском ЦГМС пояснили, что в настоящее время в области не фиксируют превышения нормативных показателей по концентрации взвешенных частиц в воздухе. И не прогнозируют, что это может произойти в ближайшие дни.

— В ближайшее время мы ожидаем циклон с осадками. В пятницу ветер повернет на северо-западный, ожидается дождь, что исключает попадания пыли к нам, — отметили в Ярославском ЦГМС.