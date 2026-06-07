Granta или Qashqai? Ищем альтернативы вазовскому «бюджетнику» на вторичном рынке

За стоимость Lada Granta можно купить и полноприводный кроссовер. Стоит ли? Источник: Lada / Nissan / chatgpt

Lada Granta остается самым бюджетным новым автомобилем в России, но за последние годы она подорожала в полтора раза, так что о доступности можно говорить лишь условно. Но она по-прежнему задает нижнюю планку цен для новых автомобилей, и ближайшие ее конкуренты — это другие «вазики». А что если вы не готовы платить так много за «Ладу»? Тем более «Гранта» — модель возрастная и в этом году отметит 15 лет, да и она никогда не слыла слишком долговечной. Что можно купить за те же деньги из иномарок?

Сколько стоит «Гранта»

В прайс-листе АВТОВАЗа есть комплектация за 850 тысяч рублей, но это почти пустая версия — примерно как вазовская «классика», которую не выпускают уж 15 лет. Минимальная цена «Гранты» с кондиционером составляет 1,068 млн, но это с 90-сильным 8-клапанным мотором. Если нужна машина с 16-клапанным двигателем, готовьте 1,218 млн рублей, поскольку в простых версиях такую машину не предлагают: у нее сразу будут парктроники, мультимедиа, легкосплавные диски. Лифтбек Lada Granta в приподнятой версии Active Cross в зависимости от мотора стоит 1,206–1,321 млн.

Мы тестировали Lada Granta год назад, чтобы понять, насколько она уместна в реалиях XXI века Источник: Артем Краснов / chatgpt

Цены указаны без учета скидок, хотя АВТОВАЗ предлагает дисконт 70 тысяч рублей при сдаче автомобиля в трейд-ин. Но обычно при таких сделках оценочная стоимость вашей машины ниже рыночной как раз на размер скидки. Поэтому для нашего мини-исследования мы выбрали ценовой диапазон 1–1,4 млн рублей, в который укладываются почти все версии «Гранты» с кондиционером.

Автоматических трансмиссий для нее больше не предлагается, и это еще один повод посмотреть в сторону б/у иномарок.

Интерьер за 15 лет на конвейере слегка изменился, но общее ощущение — прошлый век Источник: Артем Краснов

Найти сегодня годный экземпляр на вторичке непросто. «Китаизация» рынка привела к тому, что владельцы держатся за добротные машины «старой школы» либо просят за них слишком много. Большая часть автомобилей в принципе продается через юрлица с соответствующими наценками. Но всё же кое-какой ассортимент есть. Мы выбирали только автомобили без зафиксированных ДТП и не более чем с двумя владельцами.

Альтернативы «Гранте»

Наиболее очевидными являются недорогие иномарки российской сборки уровня Hyundai Solaris. В нашем диапазоне можно посмотреть автомобили в возрасте 9–11 лет, причем на этот период приходилась пересменка поколений, поэтому предлагаются как «Солярисы» первой генерации, так и второй. Есть как самые простые машины с 1,4-литровыми моторами и механическими трансмиссиями, так и 1,6-литровые с 6-ступенчатым автоматом.

За этот Hyundai Solaris II просят 1,009 млн рублей. Пробег — 155 тысяч километров, год выпуска — 2017, двигатель 1,6 литра (123 л. с.), коробка передач механическая Источник: Auto.ru

Solaris питерской сборки заслужил хорошую репутацию, но важно не нарваться на машину, работавшую в такси, — прецеденты бывали даже при покупке через автосалон. Автомобиль в 10-летнем возрасте потребует проверок: например, нужно убедиться в отсутствии утечек масла через сальники коленвала (болезнь машин), в исправности нейтрализатора, который имеет свойство с возрастом выкрашиваться, оценить состояние цепи и замерить компрессию. Двигатели семейства Gamma китайского производства имеют залитые в толщу алюминия тонкостенные гильзы, которые официальными методами не растачиваются (поэтому мотор называют «одноразовым»), а замена блока будет стоить как полмашины. При этом солярисовских автоматов бояться не стоит: по статистике, они ломаются даже реже механических коробок.

За выбранную нами сумму можно поискать и самый популярный из бюджетных кроссоверов — Renault Duster московской сборки. За 1+ млн рублей есть уже немало машин второго поколения в возрасте 8–9 лет. При этом старина «Дастер» предлагает вариации с передним приводом или с полным, с бензиновыми моторами 1,6 л и 2 литра или с 1,5-литровым дизелем. А вот с коробками передач сложнее: большая часть «вторичных» кроссоверов идут с механическими шестиступенчатыми коробками, а предложений с четырехступенчатыми автоматами мало. Но это и к лучшему: коробка DP0/DP4 очень капризная: боится перегревов, морозов, агрессивной езды, буксования…

Renault Duster 2018 года выпуска с 1,6-литровым мотором (114 л. с.), шестиступенчатой механикой и полным приводом отдают за 1,285 млн рублей. Пробег заявляется в 110 тысяч километров Источник: Auto.ru

Одним из уникальных достоинств Lada Granta является ее рекордный для класса багажник — 520 литров. Среди иномарок сравнимую вместимость предлагает калужская Skoda Rapid, тем более у литфбека грузить его «полкуба» гораздо удобнее. Средний возраст машин для нашего ценового диапазона — 8 лет. Чаще всего «Рапиды» идут с 1,6-литровым атмосферниками мощностью 90 или 110 л. с. с механикой или шестиступенчатым автоматом, хотя изредка встречаются версии с мотором 1.4TSI (125 л. с.) и коробкой DSG.

Skoda Rapid 2018 года с пробегом 86 тысяч километров (заявляется), 1,6-литровым мотором (110 л. с.) и шестиступенчатым автоматом отдают за 1,35 млн. Объем багажника — 530 литров Источник: Auto.ru

Можно поискать автомобиль классом повыше, например Ford Focus всеволожской сборки в возрасте 10+ лет, то есть третьего поколения. Плюс «Фокуса» — множество вариаций. Есть автомобили в кузове хетчбэк, седан и универсал, есть с атмосферными моторами объемом до 2 литров, есть турбоагрегаты объемом 1,5 литра, есть механические трансмиссии, а есть автоматические шестиступенчатые, гидромеханика и робот Powershift (к этому поколению «Фокусов» он стал надежнее, но всё равно требует отдельного внимания для машин с пробегом более 100 тысяч км). В целом Focus заслужил хорошую репутацию в России, и основные претензии обычно связаны как раз с «роботом», а также рядом фамильных болезней вроде возможных утечек охлаждающей жидкости. Кроме того, владельцы возрастных «Фокусов» сталкиваются с коррозией кузова, особенно если ЛКП имело повреждения. Имейте также в виду, что седаны и хетчи «Фокуса» были сравнительно тесные по меркам сегмента, и бюджетные В-классники зачастую предлагали больше простора.

За этот универсал Ford Focus III с 1,6-литровым мотором (105 л. с.) и «роботом» 2017 года выпуска просят 1,25 млн рублей. Пробег заявляется 155 тысяч километров Источник: Auto.ru

Из небюджетных кроссоверов за указанные деньги есть Volkswagen Tiguan первого поколения в возрасте около 15 лет. Такой выбор не выглядит бесспорным, потому что Volkswagen тех лет часто оснащались моторами серии TSI поколения EA111, имевшими ряд врожденных проблем: высокий расход масла, растяжение цепи ГРМ, малый ресурс поршневой группы и турбокомпрессоров, а еще слабый прогрев моторов-маломерок в мороз. Большая часть этих проблем устранена в более свежем поколении моторов EA211. Капризными были и роботизированные трансмиссии DSG ранних выпусков, особенно с сухими сцеплениями (например, DQ200). При выборе машины лучше отдать предпочтение 2-литровым вариантам с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Volkswagen Tiguan с 2-литровым турбомотором (170 л. с.), гидромеханикой и полным приводом 2012 года выпуска стоит 1,04 млн рублей. Пробег заявляется в 227 тысяч километров Источник: Auto.ru

Из альтернатив можно рассмотреть некогда популярный Nissan Qashqai, слабым звеном которого является вариатор Jatco JF011E или Jatco JF015E (подробнее о современных вариаторах). В остальном модель считается достаточно надежной, и внимания требуют обычные зоны риска возрастных машин: например, ступичные подшипники и стойки стабилизатора. Есть также и риски коррозии, особенно на порогах, арках, рамке лобового стекла. Большая часть «Кашкаев» на вторичке имеет передний привод, хотя и 4WD-версии встречаются.

Версия Qashqai, которая выглядит оптимальной: 2-литровый мотор (141 л. с.), механическая коробка, полный привод. Но это машина 2011 года выпуска с пробегом 175 тысяч километров и ценой 1,18 млн Источник: Auto.ru

За стоимость «Гранты» можно поискать даже автомобиль премиум-сегмента, но это вариант для разбирающихся: с одной стороны, машины топовых марок стараются делать более «ресурсными», с другой, если выбрать вариант в плохом состоянии или с заведомо проблемными агрегатами, стоимость ремонта может оказаться сопоставимой с ценой машины.

Но чисто теоретически есть выбор: например, BMW X1 первого поколения, построенного на платформе с базовым задним приводом (позже баварцы перешли на переднеприводную «тележку»). Модель считается относительно надежной, хотя ряд версий 2-литрового двигателя страдал масложором, а сама машина чувствительна к регулярности и качеству обслуживания и топлива. На пробегах более 100 тысяч километров нужно уделять повышенное внимание состоянию цепи привода ГРМ и масляного насоса. Подвески этих BMW требуют регулярной замены сайлент-блоков и стоек стабилизатора, а у пробежной машины наверняка могут «устать» амортизаторы и другие изнашиваемые элементы ходовой.

BMW X1 2013 года выпуска за 1,349 млн рублей: у него 2-литровый мотор (150 л. с.), шестиступенчатый автомат и задний привод (бывают и полноприводные). Указанный пробег — 132 тысячи километров Источник: Auto.ru

А может, посмотреть в сторону старого доброго правого руля? На самом деле в наше время сногсшибательно выгодных предложений не найти даже в этом сегменте: например, набравший популярность в последние годы симпатичный кроссовер Toyota Raize в возрасте 6–7 лет стоит не менее 1,5 млн рублей, а чаще еще дороже (вот рассказ об импорте такой машины в РФ). Поэтому за цену Lada Granta приходится искать или более возрастные машины (скажем, 15-летние минивэны Toyota Isis) или более компактные, вроде Toyota Vitz (у нас он известен как Toyota Yaris).

Эта Toyota Vitz 1.3 (99 л. с.) с вариатором 2016 года выпуска стоит 1,065 млн. Пробег — 130 тысяч километров. Есть также машины с литровыми 69-сильными моторчиками Источник: Auto.ru

Коль скоро полноразмерные японские автомобили за эти деньги будут только возрастные, можно посмотреть кей-кары — особый класс городских автомобилей с небольшими габаритами и повышенной вместимостью. Вариант на любителя, но если нужна максимальная практичность при минимальных габаритах и цене, это ваш вариант. Можно купить машину, уже ввезенную в Россию, или заказать ее покупку под вас через аукцион в Японии. Благодаря низкой мощности кей-кары попадают в нишу, для которой возможен ввозе с символическим размером утильсбора (5,2 тысячи рублей). За десятилетнюю машину ценой 5000 долларов в Японии на нашей таможне придется заплатить порядка 200–250 тысяч рублей (пошлина и «утиль»).

Похожая на мопса Honda N-Box 2017 года выпуска с мотором 0,7 литра (58 л. с.) и вариатором стоит 1,2 млн рублей. Пробег — 128 тысяч километров Источник: Auto.ru

Выбирая машину за 1–1,4 млн рублей, что бы вы предпочли? Новую Lada Granta Hyundai Solaris или аналог (подержанный) Ford Focus или аналог (подержанный) Nissan Qashqai или аналог (подержанный) BMW X1 или аналог (подержанный) Праворульный автомобиль Не мой сегмент