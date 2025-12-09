Судный день «Соляриса». Как российский автопром повис на волоске из-за решений иностранных партнеров

В Петербурге ждут решения Hyundai о будущем завода Solaris. На фото — модель KRX, ранее известная как Kia Rio X Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Отечественный автопром оправляется от шока 2022 года. Его новая концепция едва ли отличается от старой — на сцене по-прежнему АВТОВАЗ, УАЗ, да иномарки российской сборки. С той лишь поправкой, что машинокомплекты теперь идут из Китая, а материнские компании дистанцируются от российских проектов всё дальше . Для некоторых брендов, типа «Соляриса», наступает час икс: буквально в эти дни южнокорейские партнеры должны определиться с перспективами дальнейшего сотрудничества. Но если смотреть формально, вторая половина 2025 года складывается для росавтопрома продуктивно. Мы собрали информацию обо всех крупных автозаводах, среди которых есть как отличники, так и аутсайдеры. С них и начнем.

Грандиозные планы АВТОВАЗа

Продажи «Весты», «Гранты» и «Нивы» падают, а сам завод с сентября переведен на четырехдневную неделю, рассчитывая выпустить до конца года в пределах 320–350 тысяч машин, что значительно ниже планов в 500 тысяч, декларированных год назад. Информация о состоянии завода противоречива: в декабре Mash писал, что из-за низкого спроса завод переводят на односменный режим работы с сокращением зарплат. АВТОВАЗ опроверг информацию, заявив, что с января восстанавливается пятидневный график работы в две смены (в отдельных подразделениях — в три).

Понемногу раскочегаривается производство Lada Iskra: в октябре на учет встало 637 машин, в ноябре — 1380. Но даже так тираж заметно отстает от уровня, характерного для массового производителя: для сравнения, в пиковые месяцы «Гранта» расходилась партиями до 20 тысяч в месяц.

На тест-драйве «Искра» оставила двоякое впечатление: практичная и удобная машина со строптивой коробкой, слабой шумоизоляцией и посредственной динамикой Источник: Артем Краснов

Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel c 1,8-литровым мотором от переднеприводных «Лад» — проект, который обсуждали лет 30, состоялся. Начались тестовая сборка и испытания кроссовера Azimut, дебют которого ожидается в 2026-м.

В отдаленных планах АВТОВАЗа — выпуск универсала на базе Lada Granta. Формально такая машина есть и сейчас (бывшая Lada Kalina Cross), но речь об удлиненной и более практичной версии «Гранты». Lada Niva Travel также должна получить версию Niva Tour с увеличенным задним свесом. Наконец, АВТОВАЗ работает над минивэном на платформе «Весты». Сроки выхода моделей пока расплывчаты.

Завод строит семейство автомобилей на базе «Весты»: кроссовер Azimut и минивэн Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Планируется также возврат Renault Logan и Sandero на конвейер петербургского завода АВТОВАЗа (бывший Nissan), но это небыстрый проект.

Звездный час «Тенета»

Проект «АГР Холдинга» по реанимации предприятия VW в Калуге долго раскачивался, но теперь приносит плоды: в ноябре, через пару месяцев после старта продаж, выпущено уже 30 тысяч машин, и бренд оказался в топ-3 марок после «Лады» и Haval.

Одновременно упали продажи Chery, автомобили которой собирает Tenet, что подтверждает концепцию рокировки марок. Вероятная причина — стремление Chery избежать санкций. Китайская компания — главный экспортный бренд страны и недавно вышла на Гонконгскую биржу, поэтому хочется ограничиться ролью поставщика машинокомплектов.

Tenet T7 у завода в Калуге Источник: Артем Краснов

«Тенеты» собирают в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Цены сопоставимы с аналогичными Chery: Tenet T4 стоит от 2 миллионов рублей, T7 — от 2,68 миллиона, T8 — от 3,54 миллиона (подробнее). В декабре стартовал выпуск Tenet T4 с полным приводом по цене от 2,39 млн рублей. Его прототип, Tiggo 4, был исключительно моноприводным.

«Москвичу» добавили атомной тяги

Бывший завод Renault после 2022 года без особенного успеха выпускает несколько моделей китайской компании JAC, но относительным спросом пользуется лишь одна — «Москвич 3» (JAC JS4). По неофициальной информации, завод ищет нового партнера, и один из вариантов — выпуск англо-китайского MG HS под названием «Москвич М70». Марка MG изначально британская, но сейчас входит в крупный китайский концерн SAIC.

«Атом» имеет емкую батарею (77 кВт*ч) и 204-сильный электромотор, распложенный сзади Источник: пресс-служба компании «Атом»

На «Москвиче» начали сборку электромобилей «Атом». Товарные машины обещали еще в 2025 году, но не успели, однако проект в любом случае вышел на финишную прямую, и рыночный дебют ожидается в 2026 году. Правда, утекшая в Сеть цена в 3,9 миллиона рублей делает его рыночные перспективы зависимыми от административного ресурса компании — без принудительных закупок дело едва ли пойдет. При прочих равных он получился дороже, чем импортируемый из Китая последовательный гибрид Geely EX-5 EM-i, который крупнее, практичнее и собран на понятной компонентной базе. Дешевле и Evolute i-Space липецкой сборки (о нём ниже).

Молот «Автотора»

Профессиональный сборщик иномарок из Калининграда в 2022 году лишился контрактов с BMW, Kia и Hyundai, но оперативно нашел замену в Китае. Первый блин оказался комом: если BAIC худо-бедно продается, то дни Kaiyi, SWM и Forthing в России, похоже, сочтены.

Jetour Dashing выпускают на «Автоторе» под родным названием, хотя ряд брендов Chery скрывают под масками (Tenet, Onives, Jeland) Источник: Артем Краснов

Последние два года завод активно примерялся к китайским маркам первого эшелона, и, по данным Минпромторга, сейчас собирает три модели Jetour (Dashing, X70 Plus, T2), Soueast S09 и Changan Uni-S. Не исключена и сборка моделей Omoda C7 и Omoda C5. Все марки, кроме Changan, входят в зонтичную структуру Chery, которая в остальном сокращает свое присутствие в России, переходя под бренды-маски.

Отдельное направление «Автотора» — выпуск китайских электромобилей под названиями «Амберавто» и Eonyx.

Забавный микромобиль Eonyx стоит на уровне «Лады-Гранты» Источник: пресс-служба «Автотора»

Эволюционный скачок

Evolute обрел второе дыхание. Стартовал проект по сборке китайских электрокаров в Липецкой области тяжело: в 2024 году на достаточно широкую линейку из пяти моделей нашлись менее 1,6 тысячи покупателей. Седан i-Pro распродавали с большими скидками, и сейчас машина уже снята с производства: ей готовят замену.

Evolute i-Pro пытались продавать госструктурам, но даже это не спасло Источник: пресс-служба Evolute

Впрочем, 2025 год проходит бодрее: продажи в плюсе за счет появления в линейке последовательного гибрида i-Space, и началась сборка премиальных Voyah. Не пользующийся спросом электромобиль i-Joy заменяют новым поколением, внешне напоминающим Kia EV3. Стоимость с учетом госскидки — от 1,79 млн рублей.

Новый i-Joy — это Dongfeng Nano 06, копирующий дизайн южнокорейской модели Источник: пресс-служба компании Evolute

Но важнее другое — завод переходит на мелкоузловую сборку машин со сваркой и окраской кузовов. Первой моделью, которую делают в таком режиме, стал кроссовер Evolute i-Space.

Сварка кузовов из импортированных кузовных панелей называется мелкоузловой. Для полного цикла нужно добавить штамповку деталей из местного проката Источник: пресс-служба компании Evolute

Таким образом Evolute выполняет условия специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) с Минпромторгом, что позволяет сохранить госскидку в 925 тысяч рублей, которая действует для электромобилей и последовательных гибридов. С нею стоимость i-Space начинается от 2,5 миллиона рублей, что примерно на миллион меньше, чем у импортируемого «одноклассника» Geely EX-5 EM-i. Даже «Атом» дороже: с учетом скидки — от 3 миллионов рублей.

Evolute i-Space — последовательный гибрид, способный ездить как на чистой электротяге, так и на бензине Источник: пресс-служба компании Evolute

Цех окраски роботизирован, а для нанесения покрытий используют российские материалы. От коррозии кузова защищают катафорезным грунтованием с полным погружением готового кузова в ванну с электролитическим раствором. Получившаяся толщина покрытия превышает 20 микрон. В перспективе планируется увеличить локализацию за счет установки российских компонентов, включая ABS, ESP и тяговые батареи (вероятно, с калининградской гигафабрики «Рэнера»). К 2032 году завод планирует достичь локализации в 5500 баллов, которую сегодня имеет не каждая «Лада».

В цехе окраски работают шесть роботов, скоро добавятся еще семь Источник: пресс-служба компании Evolute

Nissan без ручки

И бросить жалко, и тащить тяжело. Предприятие, где когда-то выпускали Qashqai и X-Trail, отдали в нагрузку АВТОВАЗу, хотя у тольяттинского предприятия не было нужды в еще одной сборочной площадке. Проект Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77) провалился сразу, Xcite X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro) выпускали год, а потом примерно столько же распродавали остатки. Сейчас сборка «Иксайтов» остановлена.

Так мог выглядеть кроссовер «Лада». Но договориться с FAW не успели — АВТОВАЗ попал под санкции Источник: FAW

Нынешний план спасения экс-предприятия Nissan в Петербурге — переход на модели АВТОВАЗа. Начали со сборки Lada Iskra, хотя смысла в этом немного: ее выпуск буксует из-за сложностей с компонентами, а не в силу дефицита сборочных линий. План на следующий год — 4,5 тысячи машин, что в масштабах АВТОВАЗа выглядит статистической погрешностью. В перспективе не исключена сборка Renault Logan и Sandero, которые в 2022 году должны были прописаться в Тольятти.

«Солярис» ждет вердикта

Бывший завод Hyundai перешел в собственность российского «АГР Холдинга» (он же занимается «Тенетами») и вполне успешно собирает четыре модели южнокорейского альянса Hyundai-Kia под единым брендом Solaris. Машинокомплекты для сборки якобы были завезены еще до 2022 года, и всё это время завод работал на запасах. Косвенным свидетельством является прекращение сборки Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris) в начале 2025 года — видимо, стоки машинокомплектов подошли к концу. Сейчас компания сосредоточена на выпуске кроссовера HC (Creta) и двух версий бывшего Kia Rio — KRS и KRX.

Центр тяжести переносят на бывшую Hyundai Creta Источник: Артем Краснов

Дальнейшая работа невозможна без поддержки южнокорейского концерна, у которого в эти недели истекает опцион на обратный выкуп. По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александра Ситова, в декабре корейская сторона должна дать ответ, от которого будет зависеть стратегия предприятия.

УАЗ заигрывает с JAC

Продажи классических уазиков падают, новых проектов нет, и Ульяновский автозавод, входящий в группу Sollers, запустил параллельный сюжет, наладив сборку полного цикла пикапов JAC под названиями Sollers ST6, ST8, ST9. Эта же китайская марка является партнером Sollers по сборке коммерческой техники в Татарстане (фургоны и грузовички Atlant, Argo, SF1).

JAC T9 — более оснащенная и комфортная версия младших пикапов T6 и T8 Источник: Артем Краснов

Сотрудничество расширяется: в Ульяновске наладили сварку рам, в Татарстане делают дизели JAC, на Заволжском моторном заводе — шестиступенчатые механические трансмиссии. Последние получат и сами уазики, включая «Патриот», «Пикап» и коммерческие «Карго».

Toyota в летаргии

Оставленный японцами завод в Петербурге ни жив ни мертв. Обсуждалась возможность выпуска автомобилей под маркой Aurus (вероятно, речь о китайских Hongqi) или «Сенат», но сроки постоянно смещаются, и конкретики нет. При этом, по словам главы Минпромторга Антона Алиханова, соглашение с некими партнерами уже подписано.

Hongqi принадлежит концерну FAW: тому самому, с которым не срослось у АВТОВАЗа Источник: Артем Краснов

Страна «Джеландия»

Завод, когда-то выпускавший Chevrolet и Opel, должен вернуться к работе в 2026 году. После ухода GM его выкупил Hyundai, а после 2022 года — «АГР Холдинг». По неофициальной информации, на предприятии планируют выпускать автомобили суббрендов Chery под измененными названиями Onives и Jeland.

«Волга» превратится в Geely?

До начала СВО на заводе ГАЗ выпускали Skoda и Volkswagen, но после ухода европейских марок ГАЗ ищет нового «легкового» партнера. В 2024 году презентовали возрожденную «Волгу» на базе Changan, но договориться не удалось. Теперь в числе технических «доноров» выступает Geely, хотя подробностей мало.

Не исключено, что первая модель «Волги» будет такой — это Geely Atlas 2025 модельного года Источник: пресс-служба компании Geely

Geely резко сократила присутствие на российском рынке и ушла под бренды-маски Belgee, Knewstar, Nordcross. Не исключено, что еще одной такой маркой станет «Волга». Из нынешних моделей Geely имиджу советского бренда подходит седан Preface. По Сети также гуляет ролик, на котором виден обновленный Geely Atlas с логотипами Volga (в Россию поставляют его предыдущую версию).

Хвала Haval

Haval демонстрирует пример истинной стабильности: предприятие под Тулой быстро вернулось к жизни после шока 2022 года и с тех пор методично развивается. Сейчас оно выпускает пять моделей (Jolion, Dargo, F7, H9, H7), а кроссовер M6 собирают на бывшем заводе Peugeot-Citroen в Калуге. В 2024 году заработало моторное производство Haval. Дальновидная стратегия позволила марке выбиться в лидеры среди иностранных брендов России.

Haval сыплет новинками: в этом году вышел кроссовер H7 тульской сборки Источник: Артем Краснов

Есть ли жизнь без «мерса»

Долгие обещания перезапустить бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово пока не привели к результату. Предприятие перешло дилерскому холдингу «Автодом», который планировал выпускать автомобили Exeed. В качестве камуфляжных марок называли Esteo и Maxeed, но других подробностей не было. У самого Exeed дела в России не блестящие: половину 2025-го он распродавал прошлогодние машины.

Источник: Семен Казьмин