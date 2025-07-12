Россияне скупают автомобили перед повышением утильсбора

Продажи автомобилей кратковременно восстановились Источник: Артем Краснов

Июнь стал для авторынка очередным заурядным месяцем, и продажи машин в годовом выражении упали почти на 28%. Но последняя неделя июня и первая июля отметились рекордным спросом на автомобили с начала года. По данным «Автостата», с 30 июня по 6 июля на учет встало почти 29 тысяч автомобилей, в предыдущую неделю — 26 тысяч, и таких продаж не было с декабря 2024 года. Результаты недалеки и от прошлогодних уровней, например, средние недельные продажи в июле 2024 года составляли 30 тысяч машин. Рынок восстановился? Да, но, скорее всего, кратковременно.

К концу года утильсбор на популярные модели вырастет до 800 тысяч рублей, также планируется его повышение для импортеров-частников Источник: Артем Краснов

Спрос подстегивали щедрые скидки на автомобили, связанные в том числе со стремлением дилеров и дистрибьюторов закрыть квартал с хорошими цифрами. С самого начала года стоит задача по разгрузке складов от машин 2024 и даже 2023 года выпуска. Цены снижались всю весну и начало лето, и тенденция продолжается: например, Haval дважды корректировал стоимость своих бестселлеров M6 и Jolion: стоимость последнего в версии 2024 года выпуска стартует от 1,8 миллиона рублей — это уровень Lada Vesta.

Кризис перепроизводства?

При этом накопление складских запасов у некоторых марок продолжается: например, бренд Solaris демонстрирует плюсовую динамику и за первую половину года продал около 10,5 тысячи машин (+180% к результату годичной давности). Но за эти же шесть месяцев на петербургском заводе AGR Automotive Group собрали более 18 тысяч «Солярисов», то есть избыток составил почти 8 тысяч машин, и это не считая автомобилей 2024 года выпуска.

Для Solaris HC (бывшей Hyundai Creta) анонсирует очень заманчивые цены, но есть подвох Источник: Артем Краснов

Избыток автомобилей и растущие таможенные барьеры привели к резкому сокращению импорта новых автомобилей — на 63% в годовом выражении. При этом импорт подержанных легковушек, по данным агентства «Автостат», наоборот вырос на 20%.

Кредиты снова рулят

Одной из причин оживления рынка стало увеличение доли кредитных покупок: если в феврале 2025 года она составляла 46%, то к июню достигла 60%. Несмотря на высокую ключевую ставку, продажам помогают субсидированные кредиты, которые компенсируют часть переплаты. Ряд марок предлагает даже псевдорассрочку (то есть кредит с как бы нулевым процентом), но такие условия обычно требуют большой предоплаты (50–70%) и короткого срока кредитования (до 12 месяцев).

Haval Jolion остается лидером сегмента иномарок, но даже он теряет продажи Источник: Артем Краснов

Пример расчета. Допустим, вы покупаете полноприводный Haval Jolion стоимостью 2,349 млн рублей с первоначальным взносом 30% (705 тысяч) и сроком кредита 5 лет. В этом случае ставка составит 14,4%, ежемесячный платеж — 38,6 тысячи рублей. Если первоначальный взнос будет 70% (1,644 млн), срок кредита — 12 месяцев, то ставка составит 0,01%, ежемесячный платеж — 58,7 тысячи.

Лидеры теряют рынок

Что касается итогов полугодия, то все пять марок-лидеров закончили его в минусе: Lada, Haval, Chery, Changan, Geely. Плюсовая динамика лишь у относительно новых брендов за счет эффекта низкой базы: это Belgee, Jetour, Solaris, GAC.

Omoda стремительно теряет позиции и в первом полугодии 2025-го продала почти вдвое меньше машин, чем за год до этого. Чтобы подстегнуть спрос, марка вывела третью модель, кроссовер Omoda C7, который мы недавно протестировали Источник: Артем Краснов

Похожая картина в зачете марок. Если продажи «Лады-Гранты» упали в пропорции к рынку, то идущие за ней Lada Vesta и Haval Jolion по итогам июня потеряли половину клиентов. В топ-5 рынка пробились Changan Uni-S (бывший CS55) и Belgee X50 (бывший Geely Coolray). После рестайлинга и избавления от нелепой приставки Pro укрепил свои позиции Chery Tiggo 4, равно как не сдает позиции Geely Monjaro, самый дорогой автомобиль в топ-10 (ему помогает приток «параллельных» машин). Десятку замыкает продукция АВТОВАЗа: две «Нивы» и Largus. В модельном зачете плюсовая динамика только у него, да и то лишь потому, что производство «Ларгуса» перезапустили чуть больше года назад.

Спрос на «Весты» мог отчасти упасть из-за ожиданий выхода новой Lada Iskra, при этом, по данным «Авторевю», в конце июня завод еще не начал отгружать автомобили дилерам, хотя продажи должны стартовать через пару недель Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Бренд Xcite (автомобили Chery петербургской сборки) столкнулся с сильным затовариванием складов в начале года и сейчас распродает автомобили с большими скидками: Xcite X-Cross 7 стоит от 2,15 миллиона, а если добавить дисконт за кредит или трейнд-ин — от 1,849 миллиона рублей.

Это оживило спрос: в июне продано рекордное количество «Иксайтов» за всю недолгую историю марки в России — 1618. Такой уровень продаж примерно соответствует объему производства автомобилей на бывшем петербургском заводе Nissan, но вряд ли компании удастся сохранять его длительное время. Будущее проекта не определено: в СМИ муссируют слухи о его закрытии, но сама компания их отрицает.

Xcite X-Cross 7 является полной копией дорестайлингового Chery Tiggo 7 Pro с 1,5-литровым турбомотором и вариатором Источник: Артем Краснов

Стабилизировались и продажи «Москвича», правда, их уровень далек от желаемого: результатов июня еще нет, но в предыдущие месяцы российский бренд продавал порядка 1,4 тысячи автомобилей в месяц. Это недостаточно для выполнения даже скорректированного в прошлом году плана в 27 тысяч машин в год, не говоря о первоначальных заявлениях, что завод будет выпускать по 50 тысяч «Москвичей».

Спрос на автомобили в июле подстегивают и негативные ожидания: например, в России грядет очередное увеличение утилизационного сбора. Курсы валют находятся сейчас на достаточно низком уровне, и, если это изменится, цены также могут отреагировать. При этом главным тормозом для спроса являются даже не дорогие кредиты, а отток денег на накопительные вклады, считает автоэксперт Антон Шапарин.

Многие аналитики прогнозируют, что по итогам 2025 года в России будет продано порядка миллиона автомобилей, то есть рынок рискует откатиться к уровню 2023 года. Чтобы этого не допустить, Минпромторг рассматривает возможность увеличения скидок по госпрограммам стимулирования рынка «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Проблема в том, что условия этих программ достаточно строгие и распространяются на узкие категории покупателей машин отечественной сборки ценой до 2 миллионов рублей. Претендовать на скидки могут медработники, сотрудники сферы образования, участники СВО, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, некоторые госслужащие. Кроме того, дисконт предоставляется не покупателю, а банку для снижения эффективной ставки по кредиту.